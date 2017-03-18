16 апреля в 3 часа 15 минут на 16 километре автодороги Киров-Советск произошло столкновение автомашины «Мерседес Спринтер» с микроавтобусом «Форд Транзит». В результате происшествия 1 человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.
По предварительным данным 43-летний водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова.
Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались.
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии».
ГУ МЧС по Кировской области уточнило список пострадавших в аварии.
погибший: Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашия
госпитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):
Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)
Терентьев Иван Михайлович (1991) - Марий Эл (амбулаторно, отпущен домой)
Васягин Владимир Алексеевич (1957) - Чувашия
Лялин Владимир Васильевич (1968) - г. Киров
Швецов Андрей Васильевич (1967) - Чувашия
Григорьев Геннадий Валентинович (1969) - Чувашия
Ларионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)
Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. Яранск
Музуров Николай Геннадьевич (1982) - Марий Эл
Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)
Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)
В Кировском центре травматологии по телефону стола справок можно узнать всю информацию о пострадавших -
8 (8332) 52-33-49.
Телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77.