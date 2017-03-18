17/04/2017

В ДТП на трассе Киров-Советск пострадали жители Татарстана, Чувашии и Марий Эл







По предварительным данным 43-летний водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова.



Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались.



В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии».



16 апреля в 3 часа 15 минут на 16 километре автодороги Киров-Советск произошло столкновение автомашины «Мерседес Спринтер» с микроавтобусом «Форд Транзит». В результате происшествия 1 человек погиб и 12 получили травмы различной степени тяжести.По предварительным данным 43-летний водитель «Мерседес Спринтер», двигаясь со стороны города Советск, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Форд Транзит» под управлением 49-летнего водителя, который ехал из города Кирова.Один пассажир в микроавтобусе погиб, оба водителя, а также 10 пассажиров травмировались.В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и условия совершения аварии». ГУ МЧС по Кировской области уточнило список пострадавших в аварии.



погибший: Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашия



госпитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):



Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)



Терентьев Иван Михайлович (1991) - Марий Эл (амбулаторно, отпущен домой)



Васягин Владимир Алексеевич (1957) - Чувашия



Лялин Владимир Васильевич (1968) - г. Киров



Швецов Андрей Васильевич (1967) - Чувашия



Григорьев Геннадий Валентинович (1969) - Чувашия



Ларионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)



Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. Яранск



Музуров Николай Геннадьевич (1982) - Марий Эл



Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)



Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)



В Кировском центре травматологии по телефону стола справок можно узнать всю информацию о пострадавших -

8 (8332) 52-33-49.



Телефон доверия ГУ МЧС России по Кировской области - 8 (8332) 64-21-77. погибший: Трещенков Александр Николаевич (1958) - Чувашиягоспитализированные (находятся в Центре травматологии г. Кирова):Ахметзянов Марсель Хафисович (1984) - Татарстан (амбулаторно, отпущен домой)Терентьев Иван Михайлович (1991) -Васягин Владимир Алексеевич (1957) - ЧувашияЛялин Владимир Васильевич (1968) - г. КировШвецов Андрей Васильевич (1967) - ЧувашияГригорьев Геннадий Валентинович (1969) - ЧувашияЛарионов Юрий Николаевич (1974) - (место жительства уточняется)Золотов Алексей Николаевич (1961) - г. ЯранскМузуров Николай Геннадьевич (1982) -Манин Сергей Николаевич - г. Слободской (информация уточняется)Доманин Семён Евгеньевич (1985) - Чувашия (амбулаторно, отпущен домой)

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