17/04/2017

"Русские невесты" из Марий Эл обманули около 30 иностранцев

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили, что на территории столицы республики действует организованная группа, которая осуществляет переписку с иностранными жителями под видом русских девушек и выманивает у них крупные денежные суммы. Для виртуального общения со своими потенциальными жертвами мошенники специально сняли три квартиры", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



В состав группы входили житель Оршанского района и две йошкаролинки. Их роли были четко распределены. Предполагаемый организатор группы, зарегистрировавшись на сайтах знакомств под женскими именами, начинал переписываться с русскоязычными иностранцами. Затем соучастницы осуществляли с ними телефонные разговоры и просили прислать денежные средства. После завладения деньгами потерпевших переписка с ними прекращалась.







Предварительно установлено, что жертвами мошенников стали около 30 человек – жители Великобритании, Германии, Норвегии, Ирландии и Республик Литвы и Латвии.



В состав группы входили житель Оршанского района и две йошкаролинки. Их роли были четко распределены. Предполагаемый организатор группы, зарегистрировавшись на сайтах знакомств под женскими именами, начинал переписываться с русскоязычными иностранцами. Затем соучастницы осуществляли с ними телефонные разговоры и просили прислать денежные средства. После завладения деньгами потерпевших переписка с ними прекращалась.В ходе проведенных обысков из так называемых «офисов» была изъята компьютерная техника, сотовые телефоны, носители информации и иные предметы и документы, свидетельствующие о причастности подозреваемых к противоправной деятельности.Предварительно установлено, что жертвами мошенников стали около 30 человек – жители Великобритании, Германии, Норвегии, Ирландии и Республик Литвы и Латвии.

В отношении задержанных следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.



Проводятся мероприятия по документированию дополнительных эпизодов деятельности организованной группы. В отношении задержанных следственной частью следственного управления МВД по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.Проводятся мероприятия по документированию дополнительных эпизодов деятельности организованной группы.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл Нравится

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