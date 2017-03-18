Христос Воскресе!

«Сей день, его же сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь». Сей день, поистине, радостный и спасительный для верующих людей. О нем в течение многих веков мечтали ветхозаветные праведники. Многие из них рады были бы созерцать его, но не удостоились, рады были бы вкусить его радости, но не сподобились. Мы же с вами, братия и сестры, имеем этот день, созерцаем это торжество и наслаждаемся неизреченной радостью о Господе Воскресшем. Этот день действительно сотворил для нас Господь.



До Воскресения Христова над нами тяготел грех, но Христос, отдав Себя за людей, избавил нас от греха. До Воскресения Христова мы были пленниками ада, но Христос, Своим победоносным сошествием во ад разрушив узы ада, избавил нас от этого горького плена. До Воскресения Христова над миром тяготел непобедимый страх смерти, но Христос победил не только страх смерти, но и саму смерть, положив начало всеобщему Воскресению. Он — наш Путь, True, и Жизнь (Ин. 14, 6).



Откуда же, братия и сестры, мы знаем о Воскресении Господа нашего Иисуса Христа? Почему мы верим, что это событие действительно имело место на нашей земле? О Воскресении Господнем предсказывали святые пророки еще задолго до пришествия в мир Христа Спасителя. Сам Христос многократно говорил о Своем Воскресении: «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Мф. 12, 39–40).



О Воскресении свидетельствует нам святое Евангелие, написанное святыми учениками и апостолами Христа, ближайшими Его сподвижниками во дни земной Его жизни. Но можно ли доверять апостолам в том, что они видели Воскресение и Воскресшего Христа? Да, и необходимо, потому что доверие есть сущность христианской веры, и сама вера, которая рождается от свидетельства очевидцев. Апостолы свидетельствовали истину Воскресения Христова своей кровью и своей жизнью. И если бы они не видели являвшегося им Воскресшего Христа, если бы не уверились в действительности Его Воскресения, они бы не принесли Ему в жертву свою жизнь. Но они видели, они осязали, они приобщились к вышнему миру, который нес с Собой Воскресший Христос, и к радости Его Воскресения. Радость дала апостолам и их преемникам непобедимую силу, она была главным предметом их жизни и проповеди. Весть о Воскресении Христа апостолы несли повсюду, и Церкви рождались верою в Воскресшего Христа. «Апостолы же с великою силою свидетельствовали о Воскресении Господа Иисуса Христа; и великая благодать была на всех их» (Деян. 4, 33).



Проповедь и свидетельство Воскресения хранит и передает миру святая Церковь. Благоволил Господь открыть и нам Свою истину. Он снисходит каждый раз к нашим немощам и дает нам новые свидетельства и Своего бытия, и действительности Своего победоносного Воскресения. Каждую Пасху мы с новой силой ликуем и радуемся. Каким бы черствым и холодным ни было наше сердце в священные дни Великой и Святой Пятницы, единственной в году Преблагословенной Субботы, оно в священную и светозарную пасхальную ночь и во все последующие пасхальные дни испытывает чувство радости, которое Господь дает нам как Свою милость. В этом — главное доказательство для всех нас, что Христос действительно воскрес из мертвых, что Он действительно победил грех и зло, что Он действительно даровал нам вечную жизнь.



Воскресение Христово явилось следствием любви Творца к Своему творению. Поэтому и мы должны проникнуться любовью к Своему Создателю и друг ко другу. Следствием этой любви будет воскресение наших душ, исчезновение ненависти и злобы, разрушение преград и средостений. Только в этом случае мы можем стать истинными детьми Божиими. На Тайной Вечери, обращаясь к Своим ученикам, Иисус Христос сказал: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13, 35). К сожалению, в наше время нам так не достает любви. Пусть в эту пасхальную ночь каждый задаст себе вопрос и постарается откровенно ответить: есть ли у меня такая любовь, ученик ли я Христов? От правильности ответа многое может измениться в нашей жизни к лучшему.



Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Поздравляю всех вас с Великим торжеством любви Божией, Воскресением Христовым! Желаю вам от Воскресшего Христа Жизнодавца великой духовной радости, мира, здравия, спасения, твердого стояния в православной вере. Пусть Светлое Христово Воскресение побуждает нас к доброделанию и любви друг ко другу!



Воистину Христос Воскресе!

Пасхальное послание архиепископа Йошкар-олинского и Марийского Иоанна.

Пасха Христова

2017 года,

г. Йошкар-Ола