НОВОСТИ | ОБЩЕСТВО | СОЦИУМ15/04/2017В Казани самолет Ту-144 успешно перевезен к зданию КНИТУ-КАИ на Четаева
Самолет Ту-144 с бортовым номером 77107 – представитель семьи первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов, разработанных в Советском Союзе в ОКБ Туполева – успешно перевезен от учебного корпуса №6, где он стоял на протяжении 31 года, к специально изготовленному постаменту между учебными зданиями №2 и №8 на улице Четаева.
Очень сложная в техническом отношении операция, потребовавшая четкой и слаженной работы многих служб, заняла шесть часов. Самолет провезли по улицам Дементьева, Михаила Миля, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, мимо стадиона «Казань-Арена» и спорткомплекса «КАИ Олимп». К месту назначения машина прибыла около 7:00 15 апреля. Мероприятие проходило под пристальным вниманием республиканских и федеральных СМИ.
По словам ректора КНИТУ-КАИ А. Х. Гильмутдинова, лично присутствовавшего при транспортировке машины, пока реализуется только первая часть проекта. Вторым этапом должно стать создание в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей.
«Мы уверены, что когда Ту-144 будет красиво стоять между нашими зданиями, – это будет жемчужина столицы Татарстана. Поверьте, люди будут приезжать в Казань, чтобы посмотреть тысячелетний Кремль и Ту-144», – сказал ректор.
11 мая, в день 85-летнего юбилея КНИТУ-КАИ, самолет будет стоять в университетском кампусе и станет неотъемлемой частью праздника.
Справка
Ту-144 – советский сверхзвуковой пассажирский самолет, первый и один из двух в мире тип сверхзвукового авиалайнера, который использовался в гражданской авиации для коммерческих перевозок.
Создание и доводка Ту-144 стала крупнейшей и сложнейшей программой в истории советского самолетостроения. В результате длительной работы удалось создать летательный аппарат высочайшего мирового класса, по своим основным летно-техническим характеристикам не уступающий соответствующему самолету, созданному на Западе.
Ведущим конструктором по самолету был назначен Алексей Туполев. Разработка двигателя поручалась ОКБ Николая Кузнецова. В июле 1965 года был готов эскизный проект Ту-144. 22 июня 1966 года был утвержден полноразмерный макет самолета. Постройка первого прототипа завершилась 9 октября 1968 года.
31 декабря 1968 года опытный сверхзвуковой самолет Ту-144 (бортовой номер СССР-68001) совершил первый полет. Ту-144 также является первым в истории пассажирским авиалайнером, преодолевшим звуковой барьер. Это произошло (5 июня 1969 года) на высоте 11 000 метров.
Первый серийный Ту-144 был собран весной 1971 года в Жуковском. В 1972 году началось производство на Воронежском авиазаводе. Всего было построено 16 самолетов.
1 июня 1978 года руководство компании «Аэрофлот» приняло решение об отмене пассажирских рейсов Ту-144.
До середины 1990-х годов самолеты Ту-144 применялись для проведения различных испытаний. По просьбе Министерства науки и по решению Министерства авиационной промышленности СССР несколько самолетов были установлены в качестве экспонатов на территории музея ВВС в Монино, музея гражданской авиации в Ульяновске, авиазаводов в Воронеже, Казани и Самаре. Один самолет был продан в частный музей техники в Зинхейме (Германия).
Ту-144 стоит в Казани уже 31 год. В 1985 году КАИ присвоили имя Андрея Николаевича Туполева. Поэтому было решено передать один из самолетов Ту-144 Казанскому авиационному институту. В мае 1985 года Ту-144 последний раз приземлился на аэродроме 22-го завода (ныне – Казанский авиационный завод им. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»).
В ноябре 2016 года ко второму зданию КНИТУ-КАИ были перевезены носовая часть, крылья и двигатели самолета. В 2018 году внутри самолета Ту-144 планируется создать интерактивный музей.
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