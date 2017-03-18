Самолет Ту-144 с бортовым номером 77107 – представитель семьи первых в мире сверхзвуковых пассажирских самолетов, разработанных в Советском Союзе в ОКБ Туполева – успешно перевезен от учебного корпуса №6, где он стоял на протяжении 31 года, к специально изготовленному постаменту между учебными зданиями №2 и №8 на улице Четаева.Очень сложная в техническом отношении операция, потребовавшая четкой и слаженной работы многих служб, заняла шесть часов. Самолет провезли по улицам Дементьева, Михаила Миля, Фатыха Амирхана, Маршала Чуйкова, мимо стадиона «Казань-Арена» и спорткомплекса «КАИ Олимп». К месту назначения машина прибыла около 7:00 15 апреля. Мероприятие проходило под пристальным вниманием республиканских и федеральных СМИ.По словам ректора КНИТУ-КАИ А. Х. Гильмутдинова, лично присутствовавшего при транспортировке машины, пока реализуется только первая часть проекта. Вторым этапом должно стать создание в 2018 году внутри самолета интерактивного музея для детей.

«Мы уверены, что когда Ту-144 будет красиво стоять между нашими зданиями, – это будет жемчужина столицы Татарстана. Поверьте, люди будут приезжать в Казань, чтобы посмотреть тысячелетний Кремль и Ту-144», – сказал ректор.

11 мая, в день 85-летнего юбилея КНИТУ-КАИ, самолет будет стоять в университетском кампусе и станет неотъемлемой частью праздника.