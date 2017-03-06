15/04/2017

В сельхозорганизациях Марий Эл в январе-марте производство коровьего молока увеличилось на 5,3%







В сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016г. сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 20,7%, куриных яиц - на 2,3%, производство коровьего молока увеличилось – на 5,3%. Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях

Март 2017,

тонн В % к Январь-март

2017 Справочно

январь-март 2016 в % к

январю –

марту 2015 марту

2016 февралю 2017 тонн в % к

январю-марту 2016 Скот и птица на убой

(в живом весе) 24806,4 101,4 152,1 57297,4 79,3 109,8 Молоко коровье 8987,3 108,0 112,5 25408,9 105,3 101,5 Яйца куриные, тыс. штук 27478,0 113,9 124,0 73852,0 97,7 111,9



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2017г. составили 1432 кг против 1358 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 74 штуки против 70 штук в январе-марте 2016г.



Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2017г. составили 1432 кг против 1358 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 74 штуки против 70 штук в январе-марте 2016г. Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях , на конец месяца, голов

Март

2017 Март 2017в % к Справочно

март 2016

в % к марту 2015 марту

2016 февралю

2017 Крупный рогатый скот 52848 105,2 105,8 103,8 в том числе коровы 17679 99,8 99,1 96,1 Свиньи 249602 97,6 99,8 112,6 Овцы и козы 2974 113,3 100,3 105,5 Птица, тыс. 9979,4 82,0 95,5 104,3



В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье овец и коз на 13,3%, крупного рогатого скота - на 5,2%, из него поголовье коров сократилось - на 0,2%, поголовье свиней уменьшилось на 2,4%, птицы - на 18,0%. В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье овец и коз на 13,3%, крупного рогатого скота - на 5,2%, из него поголовье коров сократилось - на 0,2%, поголовье свиней уменьшилось на 2,4%, птицы - на 18,0%.

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