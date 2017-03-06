В сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2017г. по сравнению с январем-мартом 2016г. сократилось производство скота и птицы на убой в живом весе на 20,7%, куриных яиц - на 2,3%, производство коровьего молока увеличилось – на 5,3%.
Производство основных видов продукции животноводства в сельскохозяйственных организациях
|
|
Март 2017,
тонн
|
В % к
|
Январь-март
2017
|
Справочно
январь-март 2016 в % к
январю –
марту 2015
|
марту
2016
|
февралю 2017
|
тонн
|
в % к
январю-марту 2016
|
Скот и птица на убой
(в живом весе)
|
24806,4
|
101,4
|
152,1
|
57297,4
|
79,3
|
109,8
|
Молоко коровье
|
8987,3
|
108,0
|
112,5
|
25408,9
|
105,3
|
101,5
|
Яйца куриные, тыс. штук
|
27478,0
|
113,9
|
124,0
|
73852,0
|
97,7
|
111,9
Надои молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях в январе-марте 2017г. составили 1432 кг против 1358 кг в соответствующем периоде 2016г., яйценоскость кур-несушек составила 74 штуки против 70 штук в январе-марте 2016г.
Наличие скота и птицы в сельскохозяйственных организациях, на конец месяца, голов
|
|
Март
2017
|
Март 2017в % к
|
Справочно
март 2016
в % к марту 2015
|
марту
2016
|
февралю
2017
|
Крупный рогатый скот
|
52848
|
105,2
|
105,8
|
103,8
|
в том числе коровы
|
17679
|
99,8
|
99,1
|
96,1
|
Свиньи
|
249602
|
97,6
|
99,8
|
112,6
|
Овцы и козы
|
2974
|
113,3
|
100,3
|
105,5
|
Птица, тыс.
|
9979,4
|
82,0
|
95,5
|
104,3
В сельскохозяйственных организациях на конец марта 2017г. по сравнению с соответствующей датой 2016г. увеличилось поголовье овец и коз на 13,3%, крупного рогатого скота - на 5,2%, из него поголовье коров сократилось - на 0,2%, поголовье свиней уменьшилось на 2,4%, птицы - на 18,0%.