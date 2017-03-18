Вечером 13 апреля, в канун Великой пятницы, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы совершил утреню Великой пятницы с чтением двенадцати Страстных Евангелий.Все богослужение посвящено воспоминанию спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Евангельские отрывки вместе с Владыкой поочередно читали священнослужители, сослужившие ему: секретарь Епархиального управления иеромонах Серафим (Пасанаев), ключарь собора протоиерей Сергий Поглазов, клирики собора иереи Никифор Захаров, Артемий Промович, Евгений Самойлов.Песнопения исполнил хор храма под руководством регента Татьяны Черновой. Для глухих и слабослышащих ход службы, в том числе и Евангельские отрывки переводились на жестовый язык Михаилом Виногоровым.Всем верующим на входе в храм были предложены книжечки с последованием утрени. Со свечами в руках, прихожане по тексту следили за ходом богослужения. Чтобы лучше понять и не пропустить не одного слова из этого скорбного богослужения.Очень понятно и проникновенно о том, что повествуется в Страстных Евангелиях сказал митрополит Антоний Сурожский:

"Христос проводит одну страшную ночь лицом к лицу с приходящей смертью; и Он борется с этой смертью, которая идет на Него неумолимо, как борется человек перед смертью. Но обыкновенно человек просто беззащитно умирает; здесь происходило нечто более трагичное.



Своим ученикам Христос до этого сказал: Никто жизни у Меня не берет – Я ее свободно отдаю… И вот Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее… Первый раз Он молился Отцу: Отче! Если Меня может это миновать – да минет!.. и боролся. И второй раз Он молился: Отче! Если не может миновать Меня эта чаша – пусть будет… И только в третий раз, после новой борьбы, Он мог сказать: Да будет воля Твоя…



Мы должны в это вдуматься: нам всегда – или часто – кажется, что легко было Ему отдать Свою жизнь, будучи Богом, ставшим человеком: но умирает-то Он, Спаситель наш, Христос, как Человек: не Божеством Своим бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно человеческим телом…



И потом мы видим распятие: как Его убивали медленной смертью и как Он, без одного слова упрека, отдался на муку. Единственные слова, обращенные Им к Отцу о мучителях, были: Отче, прости им – они не знают, что творят…



Вот чему мы должны научиться: перед лицом гонения, перед лицом унижения, перед лицом обид – перед тысячей вещей, которые далеко-далеко отстоят от самой мысли о смерти, мы должны посмотреть на человека, который нас обижает, унижает, хочет уничтожить, и повернуться душой к Богу и сказать: Отче, прости им: они не знают, что делают, они не понимают смысла вещей…"