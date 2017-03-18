Вечером 13 апреля, в канун Великой пятницы, архиепископ Йошкар-Олинский и Марийский Иоанн в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы совершил утреню Великой пятницы с чтением двенадцати Страстных Евангелий.
Все богослужение посвящено воспоминанию спасительных страданий и крестной смерти Иисуса Христа. Евангельские отрывки вместе с Владыкой поочередно читали священнослужители, сослужившие ему: секретарь Епархиального управления иеромонах Серафим (Пасанаев), ключарь собора протоиерей Сергий Поглазов, клирики собора иереи Никифор Захаров, Артемий Промович, Евгений Самойлов.
Песнопения исполнил хор храма под руководством регента Татьяны Черновой. Для глухих и слабослышащих ход службы, в том числе и Евангельские отрывки переводились на жестовый язык Михаилом Виногоровым.
Всем верующим на входе в храм были предложены книжечки с последованием утрени. Со свечами в руках, прихожане по тексту следили за ходом богослужения. Чтобы лучше понять и не пропустить не одного слова из этого скорбного богослужения.
Очень понятно и проникновенно о том, что повествуется в Страстных Евангелиях сказал митрополит Антоний Сурожский:
"Христос проводит одну страшную ночь лицом к лицу с приходящей смертью; и Он борется с этой смертью, которая идет на Него неумолимо, как борется человек перед смертью. Но обыкновенно человек просто беззащитно умирает; здесь происходило нечто более трагичное.
Своим ученикам Христос до этого сказал: Никто жизни у Меня не берет – Я ее свободно отдаю… И вот Он свободно, но с каким ужасом отдавал ее… Первый раз Он молился Отцу: Отче! Если Меня может это миновать – да минет!.. и боролся. И второй раз Он молился: Отче! Если не может миновать Меня эта чаша – пусть будет… И только в третий раз, после новой борьбы, Он мог сказать: Да будет воля Твоя…
Мы должны в это вдуматься: нам всегда – или часто – кажется, что легко было Ему отдать Свою жизнь, будучи Богом, ставшим человеком: но умирает-то Он, Спаситель наш, Христос, как Человек: не Божеством Своим бессмертным, а человеческим Своим, живым, подлинно человеческим телом…
И потом мы видим распятие: как Его убивали медленной смертью и как Он, без одного слова упрека, отдался на муку. Единственные слова, обращенные Им к Отцу о мучителях, были: Отче, прости им – они не знают, что творят…
Вот чему мы должны научиться: перед лицом гонения, перед лицом унижения, перед лицом обид – перед тысячей вещей, которые далеко-далеко отстоят от самой мысли о смерти, мы должны посмотреть на человека, который нас обижает, унижает, хочет уничтожить, и повернуться душой к Богу и сказать: Отче, прости им: они не знают, что делают, они не понимают смысла вещей…"