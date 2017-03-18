Современный мир немыслим без проведения иммунопрофилактики, позволившей взять под контроль многие инфекционные заболевания с высоким уровнем смертности и осложнений.
Эпидемиологическое благополучие по данным инфекциям обеспечивается в результате поддержания достигнутых регламентируемых критериев показателей своевременности охвата профилактическими прививками на уровне не ниже 95%.
В республике не регистрируются случаи заболеваний дифтерией, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, корью, краснухой, включая врождённую краснуху.
Благодаря проведению массовой иммунизации отмечается снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B – до 1 случая, носительством возбудителя вирусного гепатита B – в 2,1 раза (до 9 случаев), коклюшем – до 13 случаев.
Проведение массовой иммунизации населения против гриппа позволяет ежегодно существенно снизить интенсивность эпидемического роста гриппа; в эпидсезон 2016-2017 гг. заболеваемость гриппом среди привитых лиц из «групп риска» была в 8 раз ниже по сравнению с не привитыми.
Показатели своевременности охвата прививками позволяют оценить возможное состояние популяционного иммунитета; так, в республике своевременный охват профилактическими прививками в 2016 году против дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулёза составил более 96 %, увеличился охват населения прививками против гриппа до 33%.
Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики. Государство гарантирует доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечение современного уровня производства вакцин, государственную поддержку отечественных производителей вакцин.
Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Вместе с тем, при иммунизации, как и при применении большинства других лекарственных средств, нельзя исключить вероятность возникновения поствакцинальных осложнений и реакций, в связи с чем Закон предусматривает социальную защиту граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.
В соответствии со статьей 5 Закона граждане при проведении вакцинации имеют право:
на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях;
бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,
медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что вакцинопрофилактика является не только эффективным методом предупреждения инфекционных заболеваний, но и надежным средством активного долголетия.
Любая прививка в сотни раз безопаснее заболевания, от которого она защищает.