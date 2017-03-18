14/04/2017

О достижениях иммунопрофилактики в Республике Марий Эл





Эпидемиологическая обстановка в Республике Марий Эл по инфекциям, управляемым средствами специфической профилактики остается благополучной.



Эпидемиологическое благополучие по данным инфекциям обеспечивается в результате поддержания достигнутых регламентируемых критериев показателей своевременности охвата профилактическими прививками на уровне не ниже 95%.



В республике не регистрируются случаи заболеваний дифтерией, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, корью, краснухой, включая врождённую краснуху.

Современный мир немыслим без проведения иммунопрофилактики, позволившей взять под контроль многие инфекционные заболевания с высоким уровнем смертности и осложнений.Эпидемиологическое благополучие по данным инфекциям обеспечивается в результате поддержания достигнутых регламентируемых критериев показателей своевременности охвата профилактическими прививками на уровне не ниже 95%.В республике не регистрируются случаи заболеваний дифтерией, эпидемическим паротитом, полиомиелитом, корью, краснухой, включая врождённую краснуху. Благодаря проведению массовой иммунизации отмечается снижение заболеваемости острым вирусным гепатитом B – до 1 случая, носительством возбудителя вирусного гепатита B – в 2,1 раза (до 9 случаев), коклюшем – до 13 случаев.

Проведение массовой иммунизации населения против гриппа позволяет ежегодно существенно снизить интенсивность эпидемического роста гриппа; в эпидсезон 2016-2017 гг. заболеваемость гриппом среди привитых лиц из «групп риска» была в 8 раз ниже по сравнению с не привитыми.



Показатели своевременности охвата прививками позволяют оценить возможное состояние популяционного иммунитета; так, в республике своевременный охват профилактическими прививками в 2016 году против дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулёза составил более 96 %, увеличился охват населения прививками против гриппа до 33%.



Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики. Государство гарантирует доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечение современного уровня производства вакцин, государственную поддержку отечественных производителей вакцин.



Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Вместе с тем, при иммунизации, как и при применении большинства других лекарственных средств, нельзя исключить вероятность возникновения поствакцинальных осложнений и реакций, в связи с чем Закон предусматривает социальную защиту граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.



В соответствии со статьей 5 Закона граждане при проведении вакцинации имеют право:



на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях;

бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,

медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что вакцинопрофилактика является не только эффективным методом предупреждения инфекционных заболеваний, но и надежным средством активного долголетия.



Любая прививка в сотни раз безопаснее заболевания, от которого она защищает. Проведение массовой иммунизации населения против гриппа позволяет ежегодно существенно снизить интенсивность эпидемического роста гриппа; в эпидсезон 2016-2017 гг. заболеваемость гриппом среди привитых лиц из «групп риска» была в 8 раз ниже по сравнению с не привитыми.Показатели своевременности охвата прививками позволяют оценить возможное состояние популяционного иммунитета; так, в республике своевременный охват профилактическими прививками в 2016 году против дифтерии, коклюша, полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи, вирусного гепатита В, туберкулёза составил более 96 %, увеличился охват населения прививками против гриппа до 33%.Федеральным законом от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в области иммунопрофилактики. Государство гарантирует доступность для граждан профилактических прививок, бесплатное их проведение в организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечение современного уровня производства вакцин, государственную поддержку отечественных производителей вакцин.Все применяемые в Российской Федерации вакцины проходят обязательный контроль качества в установленном порядке. Вместе с тем, при иммунизации, как и при применении большинства других лекарственных средств, нельзя исключить вероятность возникновения поствакцинальных осложнений и реакций, в связи с чем Закон предусматривает социальную защиту граждан при возникновении у них поствакцинальных осложнений.В соответствии со статьей 5 Закона граждане при проведении вакцинации имеют право:на получение полной и объективной информации о необходимости профилактических прививок, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях;бесплатные профилактические прививки, включенные в национальный календарь профилактических прививок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям,медицинский осмотр и при необходимости медицинское обследование перед профилактическими прививками, получение медицинской помощи в медицинских организациях при возникновении поствакцинальных осложнений в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что вакцинопрофилактика является не только эффективным методом предупреждения инфекционных заболеваний, но и надежным средством активного долголетия.Любая прививка в сотни раз безопаснее заболевания, от которого она защищает.

Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Нравится

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