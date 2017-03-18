08 апреля 2017 года в пос. Приволжский Волжского района Республики Марий Эл состоялся митинг общественности по вопросам социальных льгот и гарантий, организованный местным отделением Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Волжском районе.Поднимались проблемы автомобильного, железнодорожного сообщения, предоставления льгот, опять же, уже набившие оскомину, вопросы ЖКХ и другие.Участники митинга отмечали, что наша Республика уникальна не только своей природой, а еще и тем, что является одним из немногих регионов, где не летают самолеты, не ходят пригородные поезда. А отсутствие пригородного сообщения вообще лишило местное население заработка, т.к. многие из-за отсутствия работы в районе ездили на заработки в соседнюю Республику.Особое недовольство люди высказывали в адрес местных органов власти, их нежеланию что-либо решать и безразличию.Было решительно поддержано обращение от трех политических партий (СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЛДПР И КПРФ) к Председателю Правительства Российской Федерации с требованием признать неудовлетворительной подготовку к реализации программы капремонта, формированию стратегии законодательных инициатив правительства в данном вопросе с принятием необходимых кадровых решений.Также участники митинга поддержали и всероссийскую акцию "Вместе против террора", выразив солидарность с родными и близкими погибших и тех, кто пострадал в террористических актах.По итогам митинга присутствующими была принята резолюция.

Резолюция митинга общественности

пос. Приволжский Волжского района

Республики Марий Эл

08 апреля 2017 года

Участники митинга требуют:

1. Восстановить пригородное железнодорожное сообщение от ст. г. Йошкар-Олы – ст. г. Казань.

2. За непринятие каких – либо конкретных мер для разрешения сложившихся проблем по автобусному, железнодорожному транспортному сообщению, министра промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Республики Марий Эл Пашина В. П. отправить в отставку.

3. В связи с крайней законодательной неурегулированностью вопросов капитального ремонта поддержать обращение от трех политических партий (СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ, ЛДПР И КПРФ) к Председателю Правительства Российской Федерации с требованием признать неудовлетворительной подготовку к реализации программы капремонта, формированию стратегии законодательных инициатив правительства в данном вопросе с принятием необходимых кадровых решений.

4. Заморозить постоянно растущие тарифы ЖКХ.

5. Учитывая безразличие органов власти к нуждам населения пос. Приволжский и Волжского района, нежелание решать возникающие вопросы принять организационные меры к главам поселка и района, вплоть до отстранения от должности.

Мы, участники митинга в пос. Приволжский Волжского района Республики Марий Эл глубоко озабочены состоянием работы исполнительных органов власти района и выступаем против его политики в социальной сфере.Не принимая каких либо реальных шагов для оздоровления сложившейся обстановки, представители власти не только не прислушиваются к мнению населения, но и под различными предлогами избегают общения с ним. Об этом говорит тот факт, что настоящий митинг не удалось провести в предполагаемом месте. Администрация района заявила, что на первоначально заявленном месте будут проводится ремонтные работы и даже выставила трактор для их проведения, который загадочным образом исчез после проведенного митинга в другом месте, так и не начав работать.Не появились их представители и на самом митинге, чтобы ответить на возникшие вопросы. Это говорит не только о безразличии власти к людям, но и о преднамеренном нежелании их слушать и что-то решать.А у людей скопилось очень много вопросов. Они касаются и сферы ЖКХ, и транспортного сообщения, и льгот и др. Причем участники митинга уже требуют не только их конкретного разрешения, а и принятия организационных мер к органам власти.