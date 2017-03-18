13/04/2017

В Марий Эл состоялся конкурс «Мисс Весна» среди осужденных женщин





Зрители феерического шоу, в число которых попали корреспонденты федеральных информационных агентств, были поражены размахом организаторов и артистизмом участниц.





В конкурсе приняли участие восемь женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении. Большинство из них осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков на сроки от полутора до 12 лет лишения свободы. А оценивали красоту и артистизм участниц исключительно мужчины – в жюри вошли представители Попечительского совета исправительной колонии № 7.



Репетиции шоу-программы продолжались больше двух месяцев. Нужно отметить, что кроме конкурсанток, непосредственно выходивших на сцену, в подготовке к мероприятию приняли участие больше половины осужденных колонии. С весенним настроением были оформлены сцена и зрительный зал. Большая работа проведена кружком конструирования сценического костюма – наряды участниц могли бы произвести впечатление на самых смелых фрилансеров. К выходу на подиум конкурсанток помогали готовить профессиональные парикмахеры и визажисты, а все их перемещения по сцене отрепетированы под руководством опытного хореографа – столь сложным было закулисье конкурса. И вся эта работа кипела под руководством заведующей клубом для осужденных ИК-7 Ирины Цветковой.



Участницы появились перед заполненным зрительным залом четырежды. Для начала это был стандартный для таких мероприятий проход по подиуму. Следующей яркой вспышкой стал коллективный танец в стиле «нео-бурлеск», исполненный мастерски и в меру откровенно, как и предписано жанром.







Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Лариса Яковлева, приглашенная на программу, поздравила всех организаторов мероприятия с творческим успехом:

В исправительной колонии № 7 УФСИН России по Республике Марий Эл состоялся конкурс «Мисс Весна» среди осужденных женщин.Зрители феерического шоу, в число которых попали корреспонденты федеральных информационных агентств, были поражены размахом организаторов и артистизмом участниц.В конкурсе приняли участие восемь женщин, отбывающих наказание в исправительном учреждении. Большинство из них осуждены за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков на сроки от полутора до 12 лет лишения свободы. А оценивали красоту и артистизм участниц исключительно мужчины – в жюри вошли представители Попечительского совета исправительной колонии № 7.Репетиции шоу-программы продолжались больше двух месяцев. Нужно отметить, что кроме конкурсанток, непосредственно выходивших на сцену, в подготовке к мероприятию приняли участие больше половины осужденных колонии. С весенним настроением были оформлены сцена и зрительный зал. Большая работа проведена кружком конструирования сценического костюма – наряды участниц могли бы произвести впечатление на самых смелых фрилансеров. К выходу на подиум конкурсанток помогали готовить профессиональные парикмахеры и визажисты, а все их перемещения по сцене отрепетированы под руководством опытного хореографа – столь сложным было закулисье конкурса. И вся эта работа кипела под руководством заведующей клубом для осужденных ИК-7 Ирины Цветковой.Участницы появились перед заполненным зрительным залом четырежды. Для начала это был стандартный для таких мероприятий проход по подиуму. Следующей яркой вспышкой стал коллективный танец в стиле «нео-бурлеск», исполненный мастерски и в меру откровенно, как и предписано жанром.Артистизм участниц позволила оценить поставленная на сцене буффонада с пародиями на известных вокалистов, а эффектной кульминацией всего мероприятия стал конкурс «Флора и фауна», посвященный Году экологии в России. Женщины поднялись на сцену в костюмах, созданных по их собственным эскизам осужденными, получающими специальность в местном профессиональном училище – своеобразная дипломная практика повышенной сложности.Уполномоченный по правам человека в Республике Марий Эл Лариса Яковлева, приглашенная на программу, поздравила всех организаторов мероприятия с творческим успехом: – Я честно скажу, что не ожидала увидеть столь профессиональное шоу в исправительном учреждении, – обратилась к зрительному залу Лариса Николаевна. – Меня это приятно поразило. Я желаю дальнейшего развития этого творческого начала, которое, я уверена, есть в каждой из вас.

Жюри было откровенно нелегко определиться с тем, кто достоин короны конкурса «Мисс Весна – 2017». После весьма продолжительных дебатов титул был вручен осужденной Ирине Аюповой. Кратко: победительнице 36 лет, она из Казани, у нее высшее образование, по специальности она переводчик с иностранных языков, и своей победе очень рада.



Впрочем, без призов не осталась ни одна из участниц конкурса, каждую из которых горячо поддерживал зрительный зал. Каждая из них вполне заслужила признания и похвалы. Руководством учреждения будут отмечены не только осужденные, которые участвовали в празднике, но и те, кто помогал в его организации. Жюри было откровенно нелегко определиться с тем, кто достоин короны конкурса «Мисс Весна – 2017». После весьма продолжительных дебатов титул был вручен осужденной Ирине Аюповой. Кратко: победительнице 36 лет, она из Казани, у нее высшее образование, по специальности она переводчик с иностранных языков, и своей победе очень рада.Впрочем, без призов не осталась ни одна из участниц конкурса, каждую из которых горячо поддерживал зрительный зал. Каждая из них вполне заслужила признания и похвалы. Руководством учреждения будут отмечены не только осужденные, которые участвовали в празднике, но и те, кто помогал в его организации.

А.КАНАТЕЕВ,

пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл

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