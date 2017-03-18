13/04/2017

В России возможно введут обязательную регистрацию опасных собак и запрет на контактные зоопарки







О том, как закон должен регулировать обращение с животными цирков и зоопарков, депутаты о бсуждали с известными деятелями культуры : заслуженной артисткой Российской Федерации Кариной Багдасаровой-Козырь, директором Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным, заместителем художественного руководителя по зооветеринарной части Театра «Уголок дедушки Дурова» Игорем Базаровым, заместителем генерального директора Центра «Москвариум» Анной Сафроновой и другими.



По итогам состоявшегося обсуждения заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта, сообщил, что в законопроект будет внесен запрет передвижных дельфинариев, поскольку для морских животных обеспечить необходимые условия при транспортировке в принципе невозможно. Скорее всего, будут запрещены и контактные зоопарки, потому что, по его мнению, животные там находятся в постоянном стрессе, «контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта».



Владимир Панов, в частности, сказал:

В Комитете Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды продолжается рассмотрение ко второму чтению законопроекта «Об ответственном обращении с животными».О том, как закон должен регулировать обращение с животными цирков и зоопарков, депутаты о: заслуженной артисткой Российской Федерации Кариной Багдасаровой-Козырь, директором Большого Московского цирка на проспекте Вернадского Эдгардом Запашным, заместителем художественного руководителя по зооветеринарной части Театра «Уголок дедушки Дурова» Игорем Базаровым, заместителем генерального директора Центра «Москвариум» Анной Сафроновой и другими.По итогам состоявшегося обсуждения заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Панов, курирующий доработку законопроекта, сообщил, что в законопроект будет внесен запрет передвижных дельфинариев, поскольку для морских животных обеспечить необходимые условия при транспортировке в принципе невозможно. Скорее всего, будут запрещены и контактные зоопарки, потому что, по его мнению, животные там находятся в постоянном стрессе, «контактные зоопарки осуществляют насилие и негуманное обращение с животными, предоставляя коммерческую услугу посетителю зоопарка, гарантирующую физический контакт с животным, при этом владельцы контактных зоопарков не дают животным возможности избежать этого контакта».Владимир Панов, в частности, сказал: «Люди, которые организуют деятельность передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев должны понимать повышенную ответственность, которая лежит на них. К сожалению, зачастую они думают лишь о материальной выгоде и забывают, что должны гуманно относиться к животным, которых содержат».



Проект Федерального закона разработан с учетом использования передовой мировой практики в отношении ответственного обращения с животными, говорится в пояснительной записке к законопроекту .



Проект Федерального закона устанавливает следующие нововведения:



обязательную государственную регистрацию собак потенциально опасных пород и добровольную регистрацию всех остальных животных, а также ведение реестра зарегистрированных животных. Данная мера направлена на формирование ответственного владения животными и гуманного обращения с ними, профилактики особо опасных и заразных заболеваний, общих для человека и животных, регулирования численности животных, поиска потерявшихся животных и ведения единой базы данных животных; введение электронного носителя информации (микрочипа) с записанными персональными данными владельца животного и описанием индивидуальных характеристик животных по желанию владельца животного при его государственной регистрации.



Проект Федерального закона регулирует вопросы создания приютов и содержания бездомных животных.



Законопроектом вводится закрытый перечень случаев умерщвления животных. Порядок и способы умерщвления животных установлены с учетом норм и требований международного законодательства по этому вопросу.



Запрещается умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов и иными болезненными способами, а также умерщвление в присутствии малолетних. Проект Федерального закона разработан с учетом использования передовой мировой практики в отношении ответственного обращения с животными, говорится вПроект Федерального закона устанавливает следующие нововведения:Проект Федерального закона регулирует вопросы создания приютов и содержания бездомных животных.Законопроектом вводится закрытый перечень случаев умерщвления животных. Порядок и способы умерщвления животных установлены с учетом норм и требований международного законодательства по этому вопросу.Запрещается умерщвление животных способами, приводящими к их гибели от удушья, перегрева, переохлаждения, применения курареподобных препаратов, аммиака и его растворов, препаратов группы миорелаксантов и иными болезненными способами, а также умерщвление в присутствии малолетних.

Госдумы РФ

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