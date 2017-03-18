У каждого праздника есть свои особенные, традиционные блюда. Новогодние празднества сложно представить без оливье, а 8 марта — без салата «Мимоза». Так и пасхальный стол по обычаю украшают кулич, крашеные яйца и творожная пасха.Сегодня своим фирменным рецептом кулича поделится мастер кондитерской «Карамель» Наталья Павленко. В кулинарном деле Наталья уже больше 8 лет. Любит хорошую кухню, но не меньшее удовольствие ей приносит сам процесс приготовления. Настоящая кулинария, по ее мнению, это не свод магических заклинаний, а любовь к своему делу.Создание шедевров требует не только знаний основ приготовления блюда, но и творческого подхода. Мастерица Наталья всегда стремится создавать уникальные продукты, чтобы они не были похожи на «конвейерные». Покупатели это ценят и с удовольствием радуют себя и своих близких эксклюзивными сладостями.

«Тяга к творчеству была всегда. С детства я любила рисовать, лепить и даже вырезать по дереву. Сейчас эти пристрастия вылились в любимое дело. Всегда стараюсь печь по "домашним" рецептам. Испечь вкусный пасхальный кулич может каждая хозяйка, для этого необязательно идти путем долгих проб и ошибок. Достаточно знать основу рецептуры и иметь желание», - утверждает Наталья.

Традиционный пасхальный кулич

Нам потребуется:

700 г пшеничной муки; 1-1,5 стакана молока; 3 яица; 10 гр. дрожжей; 1,5 стакана сахара; 150 гр. маргарина (можно сливочного масла); 0,5 пакетика ванильного сахара; соль; сухофрукты и орехи (по желанию).

Приготовление:

1. Подогрейте молоко, добавьте дрожжи и половину порции муки. Размешайте. Опара готова. Прикройте ее полотенцем и поставьте в теплое место. Необходимо дождаться, пока объем не увеличится вдвое.2. Далее делим желтки и белки. Желтки взбиваем с ванилью и сахаром. Взбиваем масло. Добавляем к опаре соль, желтки и масло и хорошо перемешиваем. Белки взбейте до густой пены. Добавляем их в тесто. Вводим оставшуюся муку.3. Получившееся тесто должно свободно отходить от посуды. Снова прикройте его и оставьте в теплом месте до тех пор, пока оно не увеличится в два раза в объеме. По желанию можно добавить сухофрукты и орехи в подошедшее тесто.4. Подготовьте форму (можно купить специальные, либо сделать самим из высокой консервной банки): дно выложите промасленной пекарской бумагой, стенки смажьте маслом и присыпьте мукой. Заполните форму тестом на 1/3. Оставьте его подниматься.5. Духовка должна быть не слишком горячей. Оставьте форму в ней примерно на час. Поворачивайте ее в процессе готовки.Кулич готов! Теперь самое время украсить его глянцевой шапочкой сахарной глазури. Процесс декорирования – немаловажная часть приготовления. Здесь можно проявить фантазию и сделать кулич уникальным и неповторимым. Наталья Павленко уделяет декорированию большую часть своего времени. На создание неповторимого рисунка порой уходит около трех часов.

«Только человек, влюбленный в свое ремесло, способен создавать подобные шедевры кулинарного искусства», - убеждена мастер-кондитер.

Глазурь для кулича

Нам потребуется:

1 яичный белок; 100 гр. сахара (мелкого).

Приготовление:

Белки охладить и взбить до получения упругой пены. Добавить сахар. Не прекращать взбивание на протяжении еще 4-х минут после того, как кончится сахар. Когда кулич слегка остынет, нанести на него глазурь и оставить до застывания.Рецепт, действительно, несложный. Но если у вас совсем нет времени перед пасхальными праздникам, то в кондитерской «Карамель» вы найдете тот самый, домашний и вкусный, кулич.

Приходите и убедитесь сами!