НОВОСТИ | ОБЩЕСТВО | СОЦИУМ11/04/2017Мастер-класс по изготовлению куличей от волжского кондитера (Марий Эл)
У каждого праздника есть свои особенные, традиционные блюда. Новогодние празднества сложно представить без оливье, а 8 марта — без салата «Мимоза». Так и пасхальный стол по обычаю украшают кулич, крашеные яйца и творожная пасха.
Сегодня своим фирменным рецептом кулича поделится мастер кондитерской «Карамель» Наталья Павленко. В кулинарном деле Наталья уже больше 8 лет. Любит хорошую кухню, но не меньшее удовольствие ей приносит сам процесс приготовления. Настоящая кулинария, по ее мнению, это не свод магических заклинаний, а любовь к своему делу.
Создание шедевров требует не только знаний основ приготовления блюда, но и творческого подхода. Мастерица Наталья всегда стремится создавать уникальные продукты, чтобы они не были похожи на «конвейерные». Покупатели это ценят и с удовольствием радуют себя и своих близких эксклюзивными сладостями.
«Тяга к творчеству была всегда. С детства я любила рисовать, лепить и даже вырезать по дереву. Сейчас эти пристрастия вылились в любимое дело. Всегда стараюсь печь по "домашним" рецептам. Испечь вкусный пасхальный кулич может каждая хозяйка, для этого необязательно идти путем долгих проб и ошибок. Достаточно знать основу рецептуры и иметь желание», - утверждает Наталья.
Традиционный пасхальный кулич
Нам потребуется:
700 г пшеничной муки;
1-1,5 стакана молока;
3 яица;
10 гр. дрожжей;
1,5 стакана сахара;
150 гр. маргарина (можно сливочного масла);
0,5 пакетика ванильного сахара;
соль;
сухофрукты и орехи (по желанию).
Приготовление: 1. Подогрейте молоко, добавьте дрожжи и половину порции муки. Размешайте. Опара готова. Прикройте ее полотенцем и поставьте в теплое место. Необходимо дождаться, пока объем не увеличится вдвое.
2. Далее делим желтки и белки. Желтки взбиваем с ванилью и сахаром. Взбиваем масло. Добавляем к опаре соль, желтки и масло и хорошо перемешиваем. Белки взбейте до густой пены. Добавляем их в тесто. Вводим оставшуюся муку.
3. Получившееся тесто должно свободно отходить от посуды. Снова прикройте его и оставьте в теплом месте до тех пор, пока оно не увеличится в два раза в объеме. По желанию можно добавить сухофрукты и орехи в подошедшее тесто.
4. Подготовьте форму (можно купить специальные, либо сделать самим из высокой консервной банки): дно выложите промасленной пекарской бумагой, стенки смажьте маслом и присыпьте мукой. Заполните форму тестом на 1/3. Оставьте его подниматься.
5. Духовка должна быть не слишком горячей. Оставьте форму в ней примерно на час. Поворачивайте ее в процессе готовки.
Кулич готов! Теперь самое время украсить его глянцевой шапочкой сахарной глазури. Процесс декорирования – немаловажная часть приготовления. Здесь можно проявить фантазию и сделать кулич уникальным и неповторимым. Наталья Павленко уделяет декорированию большую часть своего времени. На создание неповторимого рисунка порой уходит около трех часов.
«Только человек, влюбленный в свое ремесло, способен создавать подобные шедевры кулинарного искусства», - убеждена мастер-кондитер.
Глазурь для кулича
Нам потребуется:
1 яичный белок;
100 гр. сахара (мелкого).
Приготовление: Белки охладить и взбить до получения упругой пены. Добавить сахар. Не прекращать взбивание на протяжении еще 4-х минут после того, как кончится сахар. Когда кулич слегка остынет, нанести на него глазурь и оставить до застывания.
Рецепт, действительно, несложный. Но если у вас совсем нет времени перед пасхальными праздникам, то в кондитерской «Карамель» вы найдете тот самый, домашний и вкусный, кулич.