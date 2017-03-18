«Дорожно-экологическая» инициатива гражданских активистов из Марий Эл предусматривает введение нового типа сервиса на российских трассах и нового дорожного знака в ПДД. По мнению депутата Госдумы - первого заместителя руководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева, предложение заслуживает внимания экспертов и поддержки от властей на всех уровнях.Суть проекта - информировать водителей на междугородних трассах о наличии впереди контейнеров для сбора мусора. По мнению авторов, если администрации городов, регионов или федеральные организации, отвечающие за российские дороги, оборудуют трассы контейнерными площадками и знаками с соответствующей информацией, культура поведения водителей повысится, а количество мусора на обочинах резко сократится.

«С этой идеей ко мне обратился студент Поволжского государственного технологического университета, член «Молодой гвардии Единой России» Матвей Галяутдинов. Он специально записался на личный прием в Йошкар-Оле, чтобы продемонстрировать этот проект, подготовленный в рамках года экологии, и даже эскиз нового дорожного знака подготовил. Суть в том, что у водителя, знающего об установленной впереди урне, не будет никакого морального оправдания, чтобы вышвырнуть сигаретную пачку или пустую бутылку в окно», - пояснил Кидяев.

Новый дорожный знак предлагается включить в приложение №1 к постановлению Правительства РФ «О правилах дорожного движения», дополнив список знаков сервиса пунктом 2.21 «Урна». Сейчас там есть подобные знаки, сообщающие о наличии впереди автомоек, телефона, туалета, даже бассейна – но нет такого логичного, казалось бы, знака о месте централизованного сбора мусора.

«Понятно, сама идея не нова: в разных странах мира есть и подобные дорожные знаки, и специальные штрафы для водителей-мусорщиков. На некоторых российских трассах тоже порой встречаются информационные таблички, но это редкий случай полезной «самоорганизации», не предусмотренной официально в нормативных актах. Законопроект о штрафах за мусор на дорогах предлагался еще лет 15 назад, но не нашел поддержки у депутатов, поскольку штрафов для водителей и так хватает, а с инфраструктурой действительно проблемы», - считает депутат.

Новый дорожный знак предлагается включить в приложение №1 к постановлению Правительства РФ «О правилах дорожного движения», дополнив список знаков сервиса пунктом 2.21 «Урна» Новый дорожный знак предлагается включить в приложение №1 к постановлению Правительства РФ «О правилах дорожного движения», дополнив список знаков сервиса пунктом 2.21 «Урна»

По его словам, опрошенные автоэксперты в своих отзывах чаще всего указывают именно на это: решать вопрос нужно не только знаками, но и развитием соответствующего сервиса.Если до мусорного бака, обозначенного табличкой, ехать нужно 50 километров, проблему это не решит. Площадки для сбора мусора должны стать таким же полноправным элементом придорожной инфраструктуры, как заправки, автосервисы или отели.

«Ни от экспертов отрасли, ни от обычных граждан, мнением которых я поинтересовался в соцсетях, не поступило еще ни одного негативного отклика. Все согласны, что для России это проблема старая, но актуальная. К сожалению, много у нас водителей, которые «экономят себя» и не утруждаются поиском мусорного бака. Поэтому хочу поддержать автора идеи и через Конгресс муниципалитетов предложить всем регионам запустить эту работу. Ставить на загородных трассах контейнеры, обслуживать их, вешать информационные таблички», - сказал Кидяев.

Он отметил, что делать это следует уже сейчас, в ходе весеннего цикла традиционных «субботников».

«Работа эта – во многом воспитательная, поэтому я уверен, что ее можно начинать уже сейчас, не дожидаясь, пока соответствующие предложения по изменению ПДД будут направлены в правительство, пока созреет официальное решение. Давайте просто сделаем мир чище и разбудим совесть в некоторых наших согражданах», - считает он.