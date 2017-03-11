Сотрудники Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте примут участие в рейдовых мероприятиях по охране биоресурсов.На территории Чувашской Республики с 10 апреля по 10 июня 2017 года (с 15 апреля по 15 июня 2017 года - на территории Республики Марий-Эл) вводится двухмесячный запрет на ловлю рыбы.Ограничение обусловлено необходимостью повышенной охраны водных биоресурсов в период нереста. В указанные сроки запрещается ловить рыбу всеми орудиями лова, за исключением вылова одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста.Работа по охране биоресурсов будет проводиться сотрудниками Чувашского линейного отдела совместно с другими ведомствами - ГИМС, подразделениями Росрыбнадзора, ФГБУ «Средневолжрыбвод».

«Рейдовые мероприятия по охране водных биологических ресурсов проводятся у нас не только в период запрета, но и регулярно в течение года. В период запрета мы лишь увеличиваем количество рейдов и задействованных в этом сотрудников. Чтобы восстановить и сохранить запасы ценных промысловых видов рыб, мы регулярно ведем работу по выявлению браконьерства и случаев использования запрещённых орудий ловли. Для этого у нас имеется современные мощные катера.



Только в 1 квартале 2017 года на участке обслуживания Чувашского линейного отдела МВД России на транспорте выявлено 172 факта незаконного вылова рыбы, из них по 17 фактам возбуждены уголовные дела, по 155 — дела об административных правонарушениях», - комментирует начальник линейного отделения полиции в речном порту города Чебоксары Чувашского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Дмитрий Козлов».

В зависимости от нанесенного ущерба браконьеры будут привлекаться к административной или уголовной ответственности.За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, статья 8.37 КоАП РФ предусматривает штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей, с конфискацией орудий лова и транспортного средства.Также за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов граждан могут привлечь к уголовной ответственности по статье 256 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Для разъяснения гражданам правил рыболовства в период запрета в администрации города Чебоксары на эту тему запланирована «прямая линия». На вопросы горожан будут отвечать начальник линейного отделения полиции в речном порту города Чебоксары Чувашского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Дмитрий Козлов и представитель отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по Чувашской Республике.