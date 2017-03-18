Президент России Владимир Путин предложил занять должность временно исполняющего обязанности главы Республики Марий Эл Александру Евстифееву, подписав Указ «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Марий Эл».7 апреля 2017 года в Йошкар-Оле полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич представил членам правительства Республики Марий Эл, депутатам Государственного Собрания региона, руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, главам муниципальных образований, представителям общественных и религиозных организаций врио главы Республики Марий Эл. Указом Президента Российской Федерации «О досрочном прекращении полномочий Главы Республики Марий Эл» временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Евстифеев.

«С 2000 года по 2002 год Александр Александрович занимал пост заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, занимался всеми регионами округа, в том числе Республикой Марий Эл. Связь с регионом не терял и с его проблемами знаком», – отметил Михаил Бабич, представляя врио главы региона.

Полномочный представитель подчеркнул, что ситуация в социально-экономической сфере республики сложилась тяжелая и требует принятия профессиональных и взвешенных решений:

«Вашими усилиями, усилиями людей, которые здесь работают, сделано многое за последние годы. Но на текущий момент мы пришли к той точке, когда сложилась очень непростая социально-экономическая ситуация: в Марий Эл один из самых высоких уровней государственного долга в стране, структура госдолга тоже очень сложная – 71 процент его является коммерческим. Из-за нарушений соглашения с Минфином России до 1 июля придется погасить бюджетный кредит в сумме более 2 млрд. рублей. В связи с этим сейчас мы совместно с Министерством финансов России, Александром Александровичем будем искать возможность перекредитовать республику, чтобы регион смог выполнить все социальные обязательства перед населением».

Михаил Бабич обратил внимание присутствующих на внутриполитическую ситуацию, обозначил требования, в соответствии с которыми необходимо организовать работу в рамках проведения избирательной кампании. «Выборы необходимо провести открыто, прозрачно, чтобы политические партии и все желающие в соответствии с законом имели возможность реализовать свои избирательные права. Наша политическая система должна быть настроена на то, чтобы у населения не осталось никаких вопросов к чистоте и справедливости избирательной кампании», – подчеркнул полпред.Врио главы региона Александр Евстифеев в своем выступлении обозначил задачи, поставленные Президентом страны, и отметил, что «пора нам задуматься над повышением производительности труда», призвал не настраиваться на иждивенческие настроения при выстраивании работы с федеральными органами власти:

«Зарабатывать нужно уметь самим, но для этого еще необходимо логично, убедительно, наглядно и гласно показывать, куда мы тратим деньги. Жить нужно по реальным потребностям. Вот тогда мы закроем неотложные нужды, а это детские сады, дороги, вернем уверенность нашей молодежи в завтрашнем дне».

Также Александр Евстифеев призвал всех уважительно, с вниманием относиться к ветеранам, уделить внимание вопросам образования.Кроме того, Михаил Бабич представил нового главного федерального инспектора по Республике Марий Эл. Распоряжением полпреда Президента России в Приволжском федеральном округе на эту должность назначен Александр Ситников, до настоящего времени занимавший пост федерального инспектора по Чукотскому автономному округу в Дальневосточном федеральном округе.Павел Логинов, работавший в должности главного федерального инспектора по Республике Марий Эл с 2014 года, пошел на повышение. Михаил Бабич назначил его начальником департамента по вопросам внутренней политики аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе (г.Н.Новгород).По окончании церемонии представления полномочный представитель Михаил Бабич провёл рабочую встречу с Александром Евстифеевым, главами муниципальных образований республики, на которой обсуждались вопросы социально-экономического и общественно-политического развития региона. Также в этот день полпред Президента России провёл совещание, на котором представил врио главы региона руководителям силовых ведомств и правоохранительных структур.