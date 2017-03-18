Атлеты Специальной Олимпиады России завоевали 94 медали - 41 золотых, 33 серебряных и 20 бронзовых медалей на Всемирных Зимних Играх Специальной Олимпиады. Игры прошли с 14 по 25 марта в Австрии (г. Грац, Шладминг, Рамзау-ам-Дахштайне).

«Сборная России показала очень достойный результат в Австрии, наши атлеты стали настоящими героями соревнований. Наиболее высокие результаты были достигнуты в лыжных гонках, горных лыжах, шорт-треке. Очень приятно и то, что наша команда по хоккею на полу стала победителем Игр в сильнейшем дивизионе. В любом случае, в нашем движении нет проигравших, все участники Игр давно стали победителями», - заявил на торжественной встрече атлетов в аэропорту Шереметьево президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов.

В 2016 году в Йошкар- Оле проводилась Всероссийская Спартакиада по лыжному спорту, шорт-треку и снегоступам.Сергей Бажин (ГБОУ Республики Марий Эл Косолаповская школа- интернат, тренер Окунев С.В.) занял 1 место внес в копилку России золотую медаль по лыжным гонкам.Поздравляем Сергея, администрацию и педагогический коллектив с победой на Всемирных Зимних Играх Специальной Олимпиады в Австрии!​