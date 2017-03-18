Садоводы Марий Эл активно обсуждают проект федерального закона «О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве». Они подготовили пакет предложений из сорока с лишним поправок к этому документу и представили его депутату Госдумы Виктору Кидяеву.Марийский садоводы решили воспользоваться возможностью и с помощью Виктора Кидяева передать свои предложения в Думу. А депутату от Марий Эл дали наказ, поддержать инициативу. Они уверены, что их поправки помогут снять возможные барьеры и преграды для садоводческой деятельности, сформировать законодательные условия для ее дальнейшего развития и подъема.Так, Геннадий Петрушин, председатель Марийского регионального отделения «Союз садоводов России» уточняет, что отношение законодателей к строительству и обустройству садовых домов вызывает некоторое удивление:

- В тексте проекта закона есть формулировка, которая заканчивается словами: «…садовый дом – это сооружение без подземных коммуникаций». Нас такое выражение категорически не устраивает. Как может быть дом, к примеру, без слива воды или подвода кабелем электроэнергии? Это нонсенс. И почему разработчики этого не увидели? Мы вынуждены теперь это обсуждать и предлагать поправить.

Кроме того, в проекте закона нечетко определены источники формирования имущества общего пользования в садоводческих товариществах.Андрей Мухин, председатель правления СТ «Мир», считает логичным приравнять садоводческие товарищества к многоквартирным домам. Речь идет о возможных формах проведения общего собрания.

- Я внес несколько предложений,- говорит Андрей Владимирович. – Новый законопроект предусматривает возможность проведения собраний только в самом садоводческом товариществе, а в силу природных факторов, проводить его возможно только летом… Также проектом закона предлагается проводить такие встречи на землях общего пользования. А это дороги. Думаю, они – не самое безопасное место для сбора большого количества людей. Поэтому доработать в этой части законопроект просто необходимо. Также нужно предусмотреть возможность проведения заочных собраний собственников участков, как это разрешено в многоквартирных домах, где люди могут и во дворах собираться. Считаю, что вполне логично приравнять садоводческие товарищества к многоквартирным домам в этой части.

Виктор Кидяев сообщил, что намерен помочь нашим садоводам, поддержав их предложения перед коллегами-парламентариями. А также пообещал участие и в решении других посильных для республики проблем, которые подняли садоводы уже относительно своих садоводческих товариществ. Это и восстановление дорожного полотна к садоводческим товариществам, и противопожарная очистка прилегающих к лесным массивам территорий садоводческих товариществ и многое другое. Это значит, что встречи представителей различных ведомств и организаций республики с садоводами по просьбе депутата будут продолжаться, на них будут решать конкретные вопросы.

- Я с особенным уважением отношусь к людям, которые работают на земле, растят урожай для себя и своих детей. Мы просто обязаны прислушиваться к их просьбам и помогать им, - говорит Кидяев.