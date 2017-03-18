О текущей лесопожарной обстановке в России

- 8 пожаров на землях лесного фонда на площади 3 965 га (Амурская область);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 650 га (Забайкальский край);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 25 га (Приморский край);

- 2 пожаров на землях лесного фонда на площади 16 га (Еврейская АО);

- 1 пожара на землях лесного фонда на площади 3 га (Краснодарский край).

- 1 пожара на землях иных категорий на площади 30 га (Амурская область – Свободненский район).

Цели и методика разработки прогноза

Долгосрочный прогноз

В апреле на территории:

апрель апрель

В мае на территории:

май май

В июне на территории:

июнь июнь

В июле на территории:

южной и восточной частях Республики Марий Эл

июль июль

В августе на территории:

август август

В сентябре на территории:

сентябрь сентябрь

Федеральная Авиалесоохрана разработала прогноз рисков ЧС в лесах России на апрель-сентябрь.На сегодняшний день в лесах уже в 32 регионах России всех федеральных округов, кроме Уральского, сошел и активно сходит снежный покров, что значительно увеличивает риск возникновения лесных пожаров, т.к. погодный фактор являются определяющим в распространении огня от выжиганий сухой травы, не затушенных костров на лесных территориях.Лесопожарные службы приведены в режим повышенной готовности.По ситуации на 6 апреля лесопожарными службами Республики Крым, Краснодарского, Забайкальского, Приморского Хабаровского краях, Псковской, Амурской областей, Республики Бурятия, Еврейской автономной области ликвидировано 239 пожаров на площади 42,7 тысяч га.По ситуации на 6 апреля проводятся работы по ликвидации 14 лесных пожаров на площади 4 689 га, в том числе:Введен режим ЧС в 2 субъектах Российской Федерации: на всей территории Забайкальского края, в Зейском районе Амурской области.Введен режим ОПР в 6 субъектах Российской Федерации : на всей территории Иркутской области, Приморского края, Республики Бурятия, в 25 муниципальных районах Забайкальского края, в 4 муниципальных районах Ростовской области, в 18 муниципальных районах Амурской области.Все пожары в лесу (100%) возникли в результате перехода огня самовольных выжиганий сухой травы на землях сельхозназначения, госземзапаса и иных категорий, а также неосторожного обращения с огнем в лесу. В последние годы увеличилось количество лесных пожаров, в т.ч. ранневесенних, в труднодоступных районах, что связано с ростом количества вездеходной техники у местного населения и организаций различного профиля деятельности.В целях упреждающего реагирования региональных лесных ведомств и лесопожарных служб, органов власти различного уровня и заинтересованных ведомств, Федеральной Авиалесоохраной разработан долгосрочный прогноз пожарной опасности в лесах России на апрель-сентябрь 2017 года.Данный прогноз является уникальным продуктом, т.к. его разработка проводилась на установлении взаимосвязи между данными Росгидромета о запасах снежного покрова на март, долгосрочного прогноза погоды и многолетних данных Авиалесоохраны о горимости лесов. Важно отметить, что при равных погодных условиях пожарная опасность разных типов лесов, например, сосняков и ельников, возникает с разной скоростью, что также учитывалось при разработке прогноза.Прогнозируемый высокий риск возникновения лесных пожаров не означает, что в регионе обязательно возникнет ЧС. Все зависит от соблюдения населением правил пожарной безопасности, ведь 100% пожаров весеннего и осеннего периода возникают по причине человеческого фактора. В летний период в человеческому фактору добавляются грозы, по причинам которых возникает около 15% лесных пожаров. Также важна роль раннего обнаружения пожаров, для чего лесопожарные службы проводят наземный и авиационный мониторинг, а также оснащают леса системами видеонаблюдения. Тушение пожаров проводится как ручным способом, так и с применением наземной и авиационной лесопожарной техники.На сегодняшний день численность лесных пожарных в России составляет более 30 тысяч человек. К тушению может быть привлечено более 22 тысяч единиц наземной техники лесопожарных служб. Для выполнения авиалесоохранных работ планируется использовать не менее 300 воздушных судов.В соответствии с долгосрочным прогнозом, риск повышенного возникновения лесных пожаров, превышающий среднемноголетние значения, ожидается:Южного ФО (в центральной части Республики Крым, южной части Ростовской области, северной, западной и южной частях Краснодарского края, на всей территории Республики Калмыкия);Северо-Кавказского ФО (на всей территории Республики Ингушетия, Чеченской Республики, в восточной части Республики Дагестан);Сибирского ФО (в центральной части Республики Хакасия, западной, южной, центральной и юго-восточной частях Забайкальского края, центральной и восточной частях Республики Бурятия);Дальневосточного ФО (в юго-западной части Амурской области, южной части Приморского края).Северо-Западного ФО (в северной, западной и южной частях Ленинградской области, западной части Псковской области, северной части Новгородской области, на всей территории Калининградской области);Центрального ФО (в западной и восточной частях Смоленской области, на всей территории Липецкой области, восточной части Рязанской области, центральной части Орловской, Курской и Тамбовской областей, западной части Ивановской области);Южного ФО (в южной части Волгоградской области, на всей территории Республики Калмыкия, Астраханской области, Краснодарского края, в центральной и южной частях Ростовской области и Республики Крым);Приволжского ФО (в центральной и южной частях Республики Татарстан, восточной части Республики Башкортостан, южной и юго-западной частях Пермского края);Уральского ФО (в южной и юго-западной частях Свердловской области, центральной и северной частях Челябинской области, на всей территория Курганской области, западной части Тюменской области);Сибирского ФО (в южной части Иркутской области, южной, восточной и северной частях Республики Бурятия, восточной и юго-западной частях Забайкальского края);Дальневосточного ФО (в южной части Амурской области, западной части Хабаровского края, восточной части Сахалинской области).Южного ФО (на всей территории Республики Калмыкия и Астраханской области, в южной и восточной частях Волгоградской области);Северо-Кавказского ФО (на всей территории Чеченской Республики и Республики Дагестан);Приволжского ФО (на всей территории Саратовской области, в южной части Оренбургской области, южной и центральной частях Республики Башкортостан);Уральского ФО (в центральной части Ханты-Мансийского АО, юго-восточных части Тюменской и Курганской областей, центральной и южной частях Челябинской области);Сибирского ФО (в центральной части Иркутской области, западной и центральной частях Республики Бурятия, южной части Республики Хакасия, центральной части Республики Тыва, северной и центральной частях Алтайского края и Республики Алтай, юго-западной и восточной частях Новосибирской области, юго-западной и центральной частях Омской области);Дальневосточного ФО (в юго-западной части Чукотского АО, северо-западной части Камчатского края).Южного ФО (в центральной и восточной частях Республики Крым, центральной и восточной частях Волгоградской области, на всей территории Республики Калмыкия и Астраханской области),Северо-Западного ФО (в центральной и южной частях Республики Коми),Центрального ФО (в центральной части Костромской области, восточной части Тамбовской области);Приволжского ФО (в южной и центральной частях Саратовской области, северной и западной частях Пензенской области,, северо-восточной и центральной частях Пермского края, на всей территории Ульяновской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Башкортостан и Республики Татарстан);Уральского ФО (на всей территории Челябинской и Курганской областей, в центральной и восточной частях Тюменской области, центральной, северной и восточной частях Свердловской области, на всей территории Ханты-Мансийского АО, восточной и в центральной частях Ямало-Ненецкого АО);Сибирского ФО (в центральной и северной частях Томской области, западной части Омской области, северо-западной, западной и центральной частях Красноярского края, северной части Иркутской области);Дальневосточного ФО (в юго-западной части Республики Саха (Якутия), южной части Сахалинской области, южной части Магаданской области, северо-западной и южной частях Камчатского края).Северо-Западного ФО (в восточной и центральной частях Республики Коми);Центрального ФО (на всей территории Брянской, Курской и Воронежской областей, в западной части Тамбовской области, северной части Липецкой области, юго-западной и центральной частях Орловской области);Южного ФО (в западной части Краснодарского края, западной и центральной частях Ростовской области, восточной части Республики Крым);Уральского ФО (в северной и центральной частях Ханты-Мансийского АО, на всей территории Ямало-Ненецкого АО);Сибирского ФО (в северо-западной части Красноярского края).Северо-Кавказского ФО (в южной части Республики Дагестан);Южного ФО (в восточной части Волгоградской области);Северо-Западного ФО (в центральной и восточной частях Республики Коми, юго-восточной части Архангельской области);Приволжского ФО (в юго-западной, восточной и центральной частях Пермского края, на всей территории Удмуртской Республики, северной и южной частях Республики Башкортостан, центральной, юго-западной и восточной частях Оренбургской области, западной и центральной частях Самарской области, южной и центральной частях Саратовской области);Уральского ФО (в восточной, южной и центральной частях Курганской области, центральной, южной и юго-восточной частях Тюменской области, южной, восточной и западной частях Свердловской области, южной части Челябинской области, западной части Ханты-Мансийского автономного округа);Сибирского ФО (в северной части Новосибирской области, западной, центральной и восточной частях Томской области, западной, центральной и северной частях Омской области, юго-восточной части Красноярского края);Дальневосточного ФО (северной, северо-восточной и южной частях Амурской области, юго-западной части Республики Саха (Якутия), южной, центральной и восточной частях Хабаровского края, восточной части Приморского кря, южной части Сахалинской области, южной части Камчатского края).