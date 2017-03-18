4 апреля Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов вручил государственные награды и поздравил жителей региона, чей труд и достижения в различных сферах деятельности получили высокую оценку на региональном уровне.Обладателями наград в этот день стали 19 человек. В основном – учителя, врачи, экономисты и юристы. Среди награжденных - также предприниматель Андрей Аржанович. Генеральный директор Фирмы «Принтстайл», которая занимается производством полиграфической продукции, удостоен Медали Ордена «За заслуги перед Марий Эл». Кроме него эту награду получили заведующий травматолого-ортопедическим отделением, врач-травматолог-ортопед Республиканской клинической больницы Раиль Гатиатулин; главный врач Йошкар-Олинской городской больницы Андрей Нагибин; заведующая научно-исследовательским отделом социологии государственного бюджетного научного учреждения при Правительстве Республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М.Васильева» Ольга Орлова.За достигнутые успехи в развитии здравоохранения республики Ордена «За заслуги перед Марий Эл» II степени удостоены заведующий отделением № 3 терапевтическим Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Герман Мурзаев и временно исполняющая обязанности министра здравоохранения Республики Марий Эл Марина Панькова.Заслуженных врачей в этот день стало больше. За заслуги в области здравоохранения и многолетний добросовестный труд Почетного звания «Заслуженный врач Республики Марий Эл» удостоены заведующая кардиологическим отделением Республиканской клинической больницы Светлана Канышева, заведующий отделением № 5 гериатрическим - врач-гериатр Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн Алексей Красильников, заведующий отделением анестезиологии - реанимации № 2 – врач-анестезиолог-реаниматолог Республиканской клинической больницы Владимир Шабруков.За заслуги в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения и многолетний добросовестный труд Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Республики Марий Эл» получила старший специалист 1 разряда отдела эпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл Эльвира Атлашкина.Пять учителей региона стали заслуженными работниками образования Республики Марий Эл. За заслуги в области образования отмечен многолетний добросовестный труд заместителя директора по учебной работе Савинской школы-интерната г.Йошкар-Олы Гузалии Афлетуновой, учителя Верх-Ушнурской средней общеобразовательной (национальной) школы с углубленным изучением отдельных предметов Советского района Валерия Волкова, заместителя министра образования и науки Республики Марий Эл Энзе Идиатуллиной, директора Цибикнурской основной общеобразовательной школы Медведевского района Валерия Ландышева и заведующей кафедрой развития образования Марийского института образования Хадилы Ларионовой.За заслуги в области экономики и финансовой деятельности и многолетний добросовестный труд Почетное звание «Заслуженный экономист Республики Марий Эл» присвоено начальнику планово-экономического отдела муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт» г.Йошкар-Олы Тамаре Коростылевой.За заслуги в укреплении законности и многолетнюю добросовестную работу Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Марий Эл» присвоено заместителю начальника государственно-правового управления Главы Республики Марий Эл Рудольфу Золотареву и секретарю Центральной избирательной комиссии Республики Марий Эл Ольге Крюковой.За заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан и многолетний добросовестный труд Почетное звание «Заслуженный юрист Республики Марий Эл» присвоено мировому судье судебного участка № 9 Йошкар-Олинского судебного района Павлу Лаптеву.

«Сегодня прекрасный день, и для меня большая честь наградить людей, которые многое делают на благо нашей страны и нашей республики. Это хорошо, что на своих рабочих местах жители Марий Эл прославляют не только свое дело, но и наш регион. Для меня большая честь награждать, поздравлять и благодарить вас за ратный и важный труд», - сказал Глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов.

Глава региона отметил, что внося вклад в развитие Марийского Края, укрепляя его благополучие, выдающиеся жители республики задают ориентир для молодежи, помогают им достигать самых смелых, амбициозных целей.