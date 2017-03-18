Сегодня, 3 апреля 2017 года, судья Моркинского районного суда Республики Марий Эл Лидия Иванова вынесла приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Евгения Петухова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно.Напомним, 26 февраля 2013 года в представительство МРОО «Комитет против пыток» в Республике Марий Эл за юридической помощью обратился житель поселка Морки Валентин Александров, рассказавший, что сотрудники республиканского ДПС ГИБДД при задержании избили его и сломали руку.По словам Валентина, 17 сентября 2012 года он должен был ехать в командировку в город Арзамас (Нижегородская область) для участия в конкурсе профессионального мастерства на название «Лучший водитель пожарного автомобиля». Рано утром этого же дня Валентин на своем личном автомобиле выехал из дома, чтобы доехать до работы и взять удостоверение на право управления пожарным автомобилем. Когда он проезжал мимо здания торгового центра «Лилия», сотрудник ДПС знаком потребовал от него остановиться. Вспомнив, что водительское удостоверение осталось дома, Валентин решил спасти положение не лучшим образом – не остановился и поехал домой за документами.Заехав к себе во двор, Валентин направился в дом, в это же время подоспел и полицейский «уазик», из которого выбежали двое сотрудников и настигли забывчивого водителя уже в сенях.Как рассказывает Валентин, там один из «ДПСников» схватил его за правую руку, а второй сотрудник ударил по лицу. Дальнейшее избиение продолжилось, когда Валентин упал. В довершение экзекуции полицейские силой выкрутили ему руки и надели наручники, после чего заботливо отвезли в Моркинскую ЦРБ.Там дежурный врач провел медицинское освидетельствование, которое показало, что Валентин был трезв. На следующий день на основании первичного осмотра судмедэксперты зафиксировали у Валентина закрытый перелом левой локтевой кости слева с незначительным смещением (относящийся к повреждениям, причинившим средней тяжести вред здоровью), а также наличие кровоподтеков на локтях, плечах, грудной клетке, ссадин на голенях, правом предплечье и локте.По факту применения насилия сотрудниками ДПС старшим следователем СУ СК РФ по РМЭ Петуховым проводилась проверка, по результатам которой он три раза незаконно отказывал в возбуждении уголовного дела. Все незаконные решения следователя обжаловались юристами Комитета против пыток, которые представляли интересы Валентина Александрова.Стоит отметить, что при обжаловании очередного «отказного» постановления следователя прокурор Республики Марий Эл Сергей Рюмшин отреагировал на обращение юриста Комитета против пыток Дмитрия Яликова и внес в адрес руководителя СУ СК РФ по Республике Марий Эл требование о возбуждении уголовного дела.В итоге, 11 ноября 2014 года Звениговским МСО СУ СК по Марий Эл было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»).Неутешительным итогом расследования этого уголовного дела стали три незаконных постановления о его прекращении, которые выносила старший следователь Оксана Романовская и которые раз за разом правозащитники обжаловали в прокуратуру.После изучения материалов уголовного дела, прекращенного следователем Романовской 11 февраля 2016 года, прокурор Моркинского района Республики Марий Эл Надежда Опикова признала прекращение незаконным и внесла руководителю Звениговского следственного отдела требование, в котором отметила, что в ходе расследования уголовного дела была допущена грубейшая волокита, что повлекло нарушение конституционных прав Валентина Александрова. Более того, прокурор сочла, что доказательства, добытые в ходе расследования по уголовному делу, дают достаточные основания для предъявления одному из полицейских обвинения в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части третьей статьи 286 УК РФ.В августе прошлого года следователь Оксана Романовская предъявила бывшему сотруднику ГИБДД Евгению Петухову обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. После утверждения обвинительного заключения дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.В ходе судебных прений государственный обвинитель Надежда Опикова попросила суд признать Евгения Петухова виновным в инкриминируемом преступлении, но запросила ему наказание, не связанное с реальным лишением свободы – три года условно. Также госпожа Опикова отказалась от обвинения в части перелома руки потерпевшему – по мнению гособвинителя, в ходе судебного следствия не было доказано, что именно в результате действий экс-сотрудника ГИБДД эта травма была причинена.Сегодня судья Моркинского районного суда Республики Марий Эл Лидия Иванова вынесла приговор в отношении бывшего сотрудника ГИБДД Евгения Петухова. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия»), и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком три года условно.

«Не скрою, для нас стало неожиданностью, что Надежда Опикова, ранее утвердившая обвинительное заключение, в прениях отказалась от обвинения в части перелома руки Валентину Александрову, – комментирует юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов, представлявший интересы потерпевшего. – После детального ознакомления с приговором суда мы примем решение о его обжаловании».