03/04/2017

В школах исправительных учреждений Марий Эл состоялись досрочные выпускные экзамены







Светлана Березовка, отбывающая наказание в исправительной колонии № 7, в минувшую пятницу досрочно написала контрольную работу по математике. Дело в том, что в начале мая она освобождается из учреждения, и в таких случаях закон позволяет ей сдать экзамены досрочно. Изложение по русскому языку она уже написала в конце марта. Результаты испытаний пока еще не известны, но, по словам Тамары Шиховой, классного руководителя, Светлана очень прилежная ученица, так что у нее есть все основания надеяться на положительный результат.

В этом учебном году общее образование в местах лишения свободы, расположенных в Республике Марий Эл, получают более 375 человек, 120 осужденных летом будут сдавать государственные выпускные экзамены. А шестеро из них стали выпускниками прямо сейчас – в середине весны.Светлана Березовка, отбывающая наказание в исправительной колонии № 7, в минувшую пятницу досрочно написала контрольную работу по математике. Дело в том, что в начале мая она освобождается из учреждения, и в таких случаях закон позволяет ей сдать экзамены досрочно. Изложение по русскому языку она уже написала в конце марта. Результаты испытаний пока еще не известны, но, по словам Тамары Шиховой, классного руководителя, Светлана очень прилежная ученица, так что у нее есть все основания надеяться на положительный результат. – Училась Света хорошо, по всем предметам у нее твердая «четверка», – говорит Тамара Аркадьевна. – И к экзаменам она готовилась очень тщательно. Так что будем за нее переживать и с нетерпением ждать результатов.

Как и предписано, конверт с заданиями вскрыли в 10 часов, а весь процесс сдачи экзамена записывался на видео – на тот случай, если возникнут спорные вопросы. Работы осужденных, наравне с работами вольных выпускников, будут оценивать в республиканском Министерстве образования и науки.



Аттестаты о среднем образовании государственного образца осужденные получат на руки в день выхода на свободу.



Светлана, отбывая наказание в исправительной колонии № 7, окончила профессиональное училище, получила специальность швеи, и даже успела повысить свой разряд. Она с надеждой смотрит в будущее и мечтает после освобождения устроиться на работу по специальности. Как и предписано, конверт с заданиями вскрыли в 10 часов, а весь процесс сдачи экзамена записывался на видео – на тот случай, если возникнут спорные вопросы. Работы осужденных, наравне с работами вольных выпускников, будут оценивать в республиканском Министерстве образования и науки.Аттестаты о среднем образовании государственного образца осужденные получат на руки в день выхода на свободу.Светлана, отбывая наказание в исправительной колонии № 7, окончила профессиональное училище, получила специальность швеи, и даже успела повысить свой разряд. Она с надеждой смотрит в будущее и мечтает после освобождения устроиться на работу по специальности.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл Нравится

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