Экзамен по математике базового и профильного уровней досрочной волны ЕГЭ - 2017 сдали 31 марта выпускники Республики Марий Эл.ЕГЭ по данному предмету написали 63 человека, 2 из которых сдавали математику базового уровня и 61 - математику профильного уровня, что составляет 77 % от количества ребят, подававших заявление для написания данных экзаменов.Экзаменационная работа по математике базового уровня включала в себя 20 заданий, на ее выполнение отводилось 3 часа (180 минут). Экзаменационная работа профильного уровня состояла из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Профильный экзамен длился 3 часа 55 минут (235 минут).Наблюдение за процедурой проведения ЕГЭ осуществляли 5 федеральных общественных наблюдателей, представляющих Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодежи» и 5 онлайн-наблюдателей в Республиканском ситуационном центре ЕГЭ.

«К сожалению, не обошлось без нарушений. Один из участников экзамена был удалён за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Я еще раз призываю ребят со всей серьезностью и ответственностью подойти к сдаче экзаменов, недопустимо использование шпаргалок и сотовых телефонов в ходе ЕГЭ», - отметила по итогам экзаменационного дня Татьяна Гусакова, первый заместитель министра образования и науки Республики Марий Эл.

Результаты ЕГЭ по математике станут известны не позднее 11 апреля.Следующий экзамен досрочной волны ЕГЭ, который предстоит сдать ребятам - экзамен по иностранным языкам - состоится 3 апреля.​