«Ростелеком» предоставил услугу «Мобильная связь» центральным районным больницам в поселках: Сернур, Куженер, Параньга, Новый-Торьял, Мари-Турек. К сети мобильной связи подключены более 60 корпоративных номеров лечебных учреждений.
Клиентам компании предоставлен тарифный план «Бизнес 600», включающий интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы внутри сети «Ростелекома»*.
«Для нас удобно и выгодно получать комплекс услуг связи – интернет, проводную и мобильную телефонию от одного провайдера. Мы уже оценили возможности облачной АТС и уверены, что мобильная связь поможет еще оперативнее решать рабочие вопросы», – отметил главный врач Сернурской ЦРБ Сергей Богданов.
Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Екатерина Иванова отметила:
«Для эффективных коммуникаций в офисе компания может предложить различные решения организации телефонной связи – от инновационных облачных сервисов до корпоративной сотовой связи. Для малого, среднего и крупного бизнеса разработаны специальные пакетные и предложения, которые вне зависимости от доступа – проводного или беспроводного – позволят оптимизировать расходы на связь и помогут эффективно вести бизнес».
Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома» можно оставить заявку на сайте www.maryel.rt.ru/b2b/mobile или позвонить по телефону 8 800 200 3000. Крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам компании.
*Не тарифицируются звонки внутри сети «Ростелекома» с фиксированных на мобильные номера в пределах страны, а также с мобильных номеров при нахождении в домашнем регионе на фиксированные номера по всей России.
Пресс-служба Филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком»
ЭКОНОМИКАНовый телеканал Spike стал доступен абонентам «Ростелекома»Медиахолдинг Viacom International Media Networks (VIMN) и «Ростелеком» подписали соглашение о включении нового телеканала Spike в базовые пакеты «Интерактивного ТВ», которое смотрят уже в 4,2 млн российских семей по всей стране. С 15 марта канал доступен абонентам «Ростелекома» в стандартном цифровом качестве (SD) и в формате HD.16/03/2017