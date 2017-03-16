«Бизнес 600»

«Ростелеком» предоставил услугу «Мобильная связь» центральным районным больницам в поселках: Сернур, Куженер, Параньга, Новый-Торьял, Мари-Турек. К сети мобильной связи подключены более 60 корпоративных номеров лечебных учреждений.Клиентам компании предоставлен тарифный план, включающий интернет-трафик, пакеты минут и SMS, а также бесплатные вызовы внутри сети «Ростелекома»*.

«Для нас удобно и выгодно получать комплекс услуг связи – интернет, проводную и мобильную телефонию от одного провайдера. Мы уже оценили возможности облачной АТС и уверены, что мобильная связь поможет еще оперативнее решать рабочие вопросы», – отметил главный врач Сернурской ЦРБ Сергей Богданов.

Директор по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала в Республике Марий Эл ПАО «Ростелеком» Екатерина Иванова отметила:

«Для эффективных коммуникаций в офисе компания может предложить различные решения организации телефонной связи – от инновационных облачных сервисов до корпоративной сотовой связи. Для малого, среднего и крупного бизнеса разработаны специальные пакетные и предложения, которые вне зависимости от доступа – проводного или беспроводного – позволят оптимизировать расходы на связь и помогут эффективно вести бизнес».

Для подключения услуг мобильной связи «Ростелекома» можно оставить заявку на сайтеили позвонить по телефону 8 800 200 3000. Крупные корпоративные клиенты могут обратиться к персональным менеджерам компании.