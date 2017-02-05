Администрирование страховых взносов.

В 2016-2017 году приоритетными направлениями деятельности пенсионной службы остаются повышение качества предоставления государственных услуг, использование электронных сервисов Пенсионного фонда, своевременное назначение и индексация пенсий.В 2016 году фактическое исполнение доходной части бюджета управления по данным Федерального казначейства на обязательное пенсионное страхование составило 5 млрд 938 млн рублей, что составило 99% плановых показателей. Однако по сравнению с 2015 годом, взносов на пенсионное страхование поступило на 40 млн 795 тыс. рублей больше. Среднемесячное поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование составило в 2016 году 607 млн. 118 тыс. рублей.

Фонд начисленной заработной платы по предоставленной отчетности за 2016 год составил 25 млрд. 649 млн рублей. Страховых взносов начислено 4 млрд 982 млн рублей, уплачено 4 млрд 818 млн рублей, коэффициент уплаты - 96,7%. Таким образом, йошкар-олинские страхователи не доплатили 3,3% текущих взносов или 164 млн 541 тыс. руб.

Пенсионное обеспечение.

Благодаря проведенной работе по сбору страховых взносов, обеспеченность расходов на выплату страховой части трудовой пенсии собственными средствами составила - 58,6%.Управление Пенсионного фонда в г. Йошкар-Оле на 1 января 2017 года обслуживает 76 942 получателя пенсий, что на 1 145 пенсионеров больше уровня 2015 года, средний размер пенсии составил 11 983 рубля.

За 2016 год назначено 4 798 пенсий, в т.ч. по заявлениям, поступившим через Личный кабинет гражданина и портал госуслуг - 1829, от работодателя - 25, через многофункциональные центры - 59.

Обращения граждан.

Страховых пенсий назначено 4408, государственных - 390. Большинство из назначенных страховых пенсий, как и в предыдущие годы, это пенсии по старости (82%).В 2016 году в автоматическом режиме проведены 2 массовые корректировки размера пенсий путем индексации страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 февраля 2016 года на 4 % , с 1 апреля на 4 % - пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальных.В декабре 2016 года проведена доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты 5000 рублей 78 780 получателям.Ежедневно в клиентской службе управления приём граждан ведет 26 специалистов. В 2016 году специалистами клиентской службы принято 158 750 человек. По вопросу назначения пенсий зарегистрировано 18 465 обращений, по вопросам выплаты и доставки пенсий 14 102 обращения, оформлено 2 292 пособия на погребение, выдано 33 905 справок о размере пенсии. Принято 12 830 граждан по вопросам материнского (семейного) капитала. По вопросам персонифицированного учета и администрирования страховых взносов в клиентской службе принято 36 674 посетителя.

За 2016 год в управление поступило 1 032 обращения граждан (в 2015 году - 227 обращений) по Федеральному закону №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 16 обращений повторные. Анализ обращений по тематике показывает, что по-прежнему авторов обращений волнует вопрос исчисления размера пенсий.

Социальные выплаты. Материнский капитал.

Выплата пенсий.

В управлении постоянно проводится работа по актуализации региональной базы поздравлений ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В течение 2016 года ежемесячно проводилась подготовка и передача персональных данных о ветеранах Великой Отечественной войны тружеников тыла для загрузки в региональный сегмент ОГБД «Ветераны». По состоянию на 01.01.2017г. в г. Йошкар-Оле зарегистрировано 30 296 получателей ежемесячных денежных выплат, из них 3 210 граждан, состоящих на учете силовых ведомств.С 1 февраля 2016 г. размер ЕДВ проиндексирован на 7%. Средний размер ежемесячных денежных выплат составил 2 250 руб.По Федеральному закону «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» управление осуществляет денежную выплату: 3 вдовам Героев Советского Союза, 2 Героям Социалистического Труда.В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей» за 2016 год принято 1 927 заявлений о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Выдано 1 965 сертификатов. Принято 1 829 решений об удовлетворении заявлений на распоряжение средствами МСК на сумму почти 742 млн. руб.Фактические расходы на выплату пенсий и иных социальных выплат в 2016 году составили 12 млрд 321 млн рублей, в т. ч. на выплату пенсий израсходовано 11 млрд. 288 млн. В 2016 году в сравнении с 2015 годом расходы управления на пенсии и социальные выплаты увеличились на 514 млн рублей. Такой рост обусловлен реализацией дальнейших мероприятий по повышению уровня пенсионного и социального обеспечения и увеличением численности пенсионеров.

Кредитные учреждения доставляют пенсии 63 574 получателям, что составляет 65% от общего количества пенсионеров, ЗАО «Служба доставки» обслуживает 17 304 получателя пенсий (21%), ФГУП «Почта России»- 11 536 пенсионеров (14%).

Оценка пенсионных прав.

Противодействие коррупции.

В рамках заблаговременной работы в 2016 году приняты 4 290 посетителей, переданы в клиентскую службу 3 456 макетов пенсионных дел, в т.ч. 428 по специальному стажу. В процессе формирования макетных дел направлено 2 583 запроса в другие районы и регионы, проверено 487 льготных справок, составлено 540 актов документальных проверок. В соответствии с соглашениями в архивы направлены 3 640 запросов по электронной почте. Управлением проведены документальные проверки 6 692 индивидуальных сведений с выходом на место по 16 страхователям.Продолжена работа со страхователями по приему документов для формирования макетов пенсионных дел с использованием электронных каналов связи. Заблаговременная работа с уходящими на пенсию существенно упрощает и ускоряет процедуру представления будущим пенсионером необходимых документов. В 2016 году заключены дополнительные соглашения по электронному документообороту с 330 страхователями, принято 872 макета пенсионных дел с электронно-цифровой подписью.С июля 2013 года, в целях обеспечения соблюдения работниками Управления ПФР ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных законодательством, а также в осуществлении мер по предупреждению коррупции, работает комиссия по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. За это время проведено 12 комиссий, из них в 2016 году - 5 комиссий, где рассмотрены вопросы 16 человек, дисциплинарных взысканий не вынесено.