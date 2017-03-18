Руководство исправительной колонии № 5 в канун Международного дня птиц, который отмечается 1 апреля, выступило с идеей необычной акции. Инициативу помогли воплотить в жизнь осужденные колонии, которые из отходов деревообрабатывающего цеха сколотили более десятка скворечников и кормушек для птиц.В свободное от работы время скворечники сделали двое осужденных исправительной колонии № 5 – Александр Селиванов и Дмитрий Печенников. К вопросу они подошли со всей серьезностью, изучив соответствующую литературу, дабы соблюсти рекомендуемые орнитологами размеры домиков для птиц. Материалом им послужили различные отходы деревообрабатывающего производства, расположенного в учреждении – обрезки досок и фанерных листов.В канун Международного дня птиц готовые скворечники и кормушки сотрудники Управления исполнения наказаний привезли в детский сад поселка Светлый. Родители большинства воспитанников этого дошкольного учреждения служат в исправительной колонии № 7 и охотно согласились помочь развесить скворечники на деревьях, растущих прямо на территории детского сада с вполне красноречивым названием «Лесовичок».Первый скворечник, забравшись на стремянку, привязал полковник внутренней службы Анатолий Игнатьев, начальник организационно-аналитического отдела марийского Управления исполнения наказаний. Мальчики из старшей группы детсада ему, конечно, помогали – держали лестницу, подавали инструменты и вообще самым активным образом участвовали в происходящем. Постепенно к процессу обеспечения жильем местных скворушек подключились и сотрудники исправительной колонии № 7, развесив в итоге на территории детского сада с десяток скворечников. А кормушки здесь разместят чуть позже – воспитатели дошколят пока не приглядели для них места

– Мы благодарны всем, кто принял участие в этой акции, – говорит заведующая детским садом «Лесовичок» Ирина Приварина. – Огромное спасибо и руководству исправительной колонии № 5, и тем осужденным, которые изготовили эти скворечники. Теперь во время прогулок мы с детьми будем наблюдать за птицами, которые, я надеюсь, в этих приготовленных для них домиках очень скоро поселятся.

Несмотря на то, что весна в Марий Эл в этом году пришла рано, последние дни марта выдались почти по-зимнему морозными. Скворцов в окрестностях поселка Светлый местные жители пока не видели – видимо, птицы просто не знают, какой подарок им приготовили по случаю экологического праздника их друзья из уголовно-исполнительной системы.