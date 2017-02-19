30/03/2017

Полицейские Чувашии задержали изготовителя фальшивок, который орудовал в том числе в Марий Эл



Полицейскими Чувашии удалось задержать изготовителя фальшивок, который на протяжении 6 лет расплачивался поддельными купюрами на территории шесть регионов, в том числе в Марий Эл. «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике задержан житель Нижнего Новгорода, подозреваемый в изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемый проживал в административном здании на окраине города. Здесь же он разместил оборудование для производства поддельных денег.



Подозреваемый проживал в административном здании на окраине города. Здесь же он разместил оборудование для производства поддельных денег.

Полицейскими изъято оборудование и более 400 готовых поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей на общую сумму 214 тыс. рублей.



Со слов злоумышленника, купюры он старался сбывать преимущественно на рынках, потому что продавцы не используют оборудование для проверки их подлинности.



Следственным управлением УМВД России по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные и оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов сбыта поддельных денежных знаков. Полицейскими изъято оборудование и более 400 готовых поддельных денежных купюр номиналом 500 рублей на общую сумму 214 тыс. рублей.Со слов злоумышленника, купюры он старался сбывать преимущественно на рынках, потому что продавцы не используют оборудование для проверки их подлинности.Следственным управлением УМВД России по г. Чебоксары возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ. Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные и оперативно-следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов сбыта поддельных денежных знаков.

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