30/03/2017

В Марий Эл экзамены досрочного периода по истории и химии прошли в штатном режиме





Данные предметы участники сдавали по выбору.

29 марта в досрочный период ЕГЭ 23 выпускника прошлых лет Республики Марий Эл сдали экзамены по истории и химии, 17 и 6 человек соответственно, что составляет 67 % от зарегистрированных участников ЕГЭ.Данные предметы участники сдавали по выбору. «Экзамены прошли в штатном режиме, без организационных и технологических сбоев. Нарушений в ходе проведения ЕГЭ в ППЭ не выявлено», - отметила Галина Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл.

Контроль за проведением ЕГЭ по истории и химии осуществляли представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (2 общественных наблюдателя в ППЭ и 3 онлайн наблюдателя в Республиканском ситуационном центре).



Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, по химии - 36 баллов.



Результаты экзаменов станут известны участникам не позднее 11 апреля.



Следующий ЕГЭ состоится 31 марта. Экзамен по математике планируют сдавать 82 участника в 2 пунктах проведения экзамена в Республике Марий Эл.​ Контроль за проведением ЕГЭ по истории и химии осуществляли представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (2 общественных наблюдателя в ППЭ и 3 онлайн наблюдателя в Республиканском ситуационном центре).Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, по химии - 36 баллов.Результаты экзаменов станут известны участникам не позднее 11 апреля.Следующий ЕГЭ состоится 31 марта. Экзамен по математике планируют сдавать 82 участника в 2 пунктах проведения экзамена в Республике Марий Эл.​

Министерство образования и науки Республики Марий Эл Нравится

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