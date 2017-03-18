29 марта в досрочный период ЕГЭ 23 выпускника прошлых лет Республики Марий Эл сдали экзамены по истории и химии, 17 и 6 человек соответственно, что составляет 67 % от зарегистрированных участников ЕГЭ.
Данные предметы участники сдавали по выбору.
«Экзамены прошли в штатном режиме, без организационных и технологических сбоев. Нарушений в ходе проведения ЕГЭ в ППЭ не выявлено», - отметила Галина Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл.
Контроль за проведением ЕГЭ по истории и химии осуществляли представители Общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» (2 общественных наблюдателя в ППЭ и 3 онлайн наблюдателя в Республиканском ситуационном центре).
Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, по химии - 36 баллов.
Результаты экзаменов станут известны участникам не позднее 11 апреля.
Следующий ЕГЭ состоится 31 марта. Экзамен по математике планируют сдавать 82 участника в 2 пунктах проведения экзамена в Республике Марий Эл.