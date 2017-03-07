30/03/2017

В Йошкар-Оле сотрудники ГИБДД и общественники обсудили вопросы социальной ответственности водителей







На мероприятии были обсуждены вопросы социальной защиты людей с ограниченными возможностями. О проводимой в этом направлении работе рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Дмитрий Бороухин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле Юрий Овчинников и его заместитель Сергей Подоплелов.

Сотрудники ГИБДД стали участниками «круглого стола», проводимого по инициативе исполкома Регионального отделения Общероссийского народного фронта.На мероприятии были обсуждены вопросы социальной защиты людей с ограниченными возможностями. О проводимой в этом направлении работе рассказали начальник отдела дорожно-патрульной службы УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Дмитрий Бороухин, начальник отдела ГИБДД УМВД России по г. Йошкар-Оле Юрий Овчинников и его заместитель Сергей Подоплелов. Сотрудники ГИБДД не только выявляют нарушения, связанные с несоблюдением правил остановки или стоянки транспортных средств в специально отведенных местах для инвалидов, но и проводят несколько раз в год профилактические мероприятия. В них принимают участие представители Марийской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.

Как отметил Дмитрий Бороухин, очередная такая операция была проведена на прошлой неделе. В результате было выявлено более 30 нарушений. Почти столько же за 2 месяца 2017 года.



Начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Овчинников подчеркнул, что большинство таких нарушений выявляется на территории г. Йошкар-Олы, как правило, у крупных торговых центров, социальных объектов, магазинов. Достаточно серьезная сумма штрафа за данное правонарушение некоторых водителей не смущает. Между тем, соблюдение этой нормы автомобилистами - вопрос нравственности и социальной ответственности, культуры поведения на дороге. И, если водитель по праву занимает парковочное место для инвалидов, он обязан иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность свою или пассажира. Правила дорожного движения требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для проверки.





В ходе круглого стола до его участников также была доведена информация о состоянии аварийности на территории марийской столицы, основных видах ДТП и их причинах.



Также перед собравшимися выступил активист штаба Общероссийского народного фронта, член Общественного совета при МВД республики Сергей Анисов, который рассказал о проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Он отметил, что данный проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог.



Руководитель Республиканской общественной организации инвалидов Наталья Богомолова поблагодарила сотрудников ГИБДД за проводимую работу и предложила чаще привлекать представителей организации для участия в рейдовых мероприятиях по парковкам для инвалидов.





Всем участникам встречи автоинспекторы подарили световозвращающие браслеты, призвав обязательно носить их, улучшая тем самым видимость для водителей на дороге. Как отметил Дмитрий Бороухин, очередная такая операция была проведена на прошлой неделе. В результате было выявлено более 30 нарушений. Почти столько же за 2 месяца 2017 года.Начальник столичной Госавтоинспекции Юрий Овчинников подчеркнул, что большинство таких нарушений выявляется на территории г. Йошкар-Олы, как правило, у крупных торговых центров, социальных объектов, магазинов. Достаточно серьезная сумма штрафа за данное правонарушение некоторых водителей не смущает. Между тем, соблюдение этой нормы автомобилистами - вопрос нравственности и социальной ответственности, культуры поведения на дороге. И, если водитель по праву занимает парковочное место для инвалидов, он обязан иметь при себе документы, подтверждающие инвалидность свою или пассажира. Правила дорожного движения требуют предъявить такие документы сотруднику ГИБДД для проверки.В ходе круглого стола до его участников также была доведена информация о состоянии аварийности на территории марийской столицы, основных видах ДТП и их причинах.Также перед собравшимися выступил активист штаба Общероссийского народного фронта, член Общественного совета при МВД республики Сергей Анисов, который рассказал о проекте «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Он отметил, что данный проект направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог.Руководитель Республиканской общественной организации инвалидов Наталья Богомолова поблагодарила сотрудников ГИБДД за проводимую работу и предложила чаще привлекать представителей организации для участия в рейдовых мероприятиях по парковкам для инвалидов.Всем участникам встречи автоинспекторы подарили световозвращающие браслеты, призвав обязательно носить их, улучшая тем самым видимость для водителей на дороге.

Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл Нравится

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