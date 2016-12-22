Максим Ядыков, источник фото: https://vk.com Максим Ядыков, источник фото: https://vk.com

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В Марий Эл суд отменил решение о выплате 2 млн рублей за гибель парня после экзаменационного боя в ОМОН

Депутат Государственного Собрания Республики Марий Эл Борис Герасимов обратился в республиканскую прокуратуру с просьбой прокомментировать решение суда об отказе в выплате компенсации родственникам Максима Ядыкова, который погиб в 2014 году после экзаменационного боя при трудоустройстве в ОМОН. Республиканский прокурор Сергей Рюмшин в своем ответе сообщил, что ведомство не согласно с этим решением суда и намерено его обжаловать.

– Материалы гражданского дела изучены прокуратурой республики в кассационном порядке. Усматривается, что судом апелляционной инстанции сделан неверный вывод об отсутствии вины МВД по Республике Марий Эл, не обеспечившего безопасное проведение поединков при проведении тестирования. В настоящее время готовится кассационное представление на апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Республики Марий Эл», – подчеркнул в своем ответе на депутатский запрос республиканский прокурор Сергей Рюмшин.

Напомним, 15 декабря 2014 года к правозащитникам за юридической помощью обратились Анатолий и Римма Ядыковы. Как сообщили супруги, в сентябре прошлого года их сын Максим решил устроиться на работу в ОМОН МВД по Республике Марий Эл. Пройдя медкомиссию с заключением врачей «годен для службы в ОМОН», 9 октября он прибыл в подразделение для сдачи экзамена по физической подготовке. В этот же день около 16 часов родителям парня позвонили с неизвестного номера и сообщили, что на экзамене Максиму стало плохо, была вызвана скорая помощь, но «ничего страшного не произошло». Однако через некоторое время Ядыковым снова позвонили и сообщили, что их сын находится в Йошкар-олинской городской больнице в коме. Родителям, прибывшим в медучреждение, врачи сразу сказали, что случай очень тяжелый и в данный момент проводится операция.

На следующий день около 9 часов утра родителям Максима стало известно, что их сын, не приходя в сознание, умер в больнице.Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть парня наступила «от тяжелого ушиба головного мозга, с его сдавлением левосторонней, субдуральной гематомой, возникшей вследствие закрытой черепно-мозговой травмы». По мнению эксперта, эти повреждения возникли от «четырехкратного воздействия тупого предмета».11 октября 2014 года Ядыковы обратились с сообщением о преступлении в следственный отдел по городу Йошкар-Оле СУ СК РФ по Республике Марий Эл. На протяжении восьми месяцев следователи проводили проверки, по результатам которых четырежды выносили незаконные постановления об отказе в возбуждения уголовного дела. И лишь спустя восемь месяцев, 22 июня 2015 года, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).22 февраля 2016 года следователь Станислав Соловьев вынес постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. «В рассматриваемом случае имеет место уголовно-правовой казус в виде невиновного причинения вреда», – посчитал следователь.Вместе с тем, следователь Соловьев внес представление командиру ОМОН по Республике Марий Эл о принятии мер по устранению обстоятельств, способствовавших совершению преступления. В представлении следователь предложил «рассмотреть вопрос о внесении в правила проведения тестирования морально-волевых качеств кандидатов на службу в ОМОН обязательное присутствие медицинского работника, обладающего высшим послевузовским образованием, а также проверку медицинским работником общего самочувствия кандидата, его артериального давления на всех этапах тестирования, то есть непосредственно перед его проведением, в перерывах между раундами и сразу после его окончания». Также следователь предложил рассмотреть вопрос о привлечении к установленной законом ответственности заместителя командира республиканского ОМОН, не принявшего достаточных мер по надлежащей организации и проведению тестирования.В свою очередь, родители и брат Максима Ядыкова обратились в Йошкар-олинский городской суд с исковым заявлением к республиканскому и федеральному МВД о компенсации морального вреда, причиненного гибелью близкого родственника. Интересы Ядыковых в суде представлял юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов.17 ноября прошлого года суд своим решением обязал Министерство внутренних дел Российской Федерации выплатить два миллиона рублей родственникам Максима Ядыкова.МВД России, не согласившись с решением суда, подало апелляционную жалобу в Верховный суд Республики Марий Эл.28 февраля 2017 года коллегия судей отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив апелляционную жалобу ответчика. По мнению судей, вина МВД не была доказана.Такое решение суда возмутило депутата Государственного Собрания Республики Марий Эл Бориса Герасимова, который обратился в республиканскую прокуратуру с просьбой высказать свою позицию по этому делу. В своем ответе прокурор Сергей Рюмшин указал, что ведомство не согласно с этим решением суда и намерено его обжаловать.

«С решением Верховного суда Республики Марий Эл мы также не согласны и намерены его обжаловать в кассационном порядке, – комментирует юрист Комитета по предотвращению пыток Дмитрий Яликов, представляющий интересы родителей Максима Ядыкова. – Мы считаем, что именно МВД, которое не приняло все необходимые меры по обеспечению жизни и здоровья Максима, виновно в его смерти».