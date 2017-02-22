30/03/2017

Руководитель йошкаролинского Центра занятости населения (Марий Эл) встретился с осужденными







Сергей Чикризов отметил, что в текущем году в йошкар-олинский центр занятости после освобождения из исправительных учреждений обратились девять человек.



Осужденных интересовали вакансии, наиболее востребованные на йошкар-олинском рынке труда. Как выяснилось, сегодня в городе не хватает представителей рабочих специальностей, проводников пассажирских вагонов, поваров, продавцов. Нужно отметить, что требования работодателей возросли, вакансий стало меньше, но, при желании, найти работу получится у каждого.





Осужденный отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 Роман признался, что встреча для него была полезной, так как близится время его освобождения.

В йошкар-олинском сизо отбывают наказание 29 осужденных. Директор йошкар-олинского центра занятости населения Сергей Чикризов рассказал им о деятельности своей службы, правилах постановки на учет и оформления пособия по безработице, государственных услугах, которые оказывает Центр на бесплатной основе. Осужденные получили информацию о положении дел на рынке труда столицы республики: на сегодняшний день в Йошкар-Оле насчитывается более 2600 вакансий.Сергей Чикризов отметил, что в текущем году в йошкар-олинский центр занятости после освобождения из исправительных учреждений обратились девять человек.Осужденных интересовали вакансии, наиболее востребованные на йошкар-олинском рынке труда. Как выяснилось, сегодня в городе не хватает представителей рабочих специальностей, проводников пассажирских вагонов, поваров, продавцов. Нужно отметить, что требования работодателей возросли, вакансий стало меньше, но, при желании, найти работу получится у каждого.Осужденный отряда по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1 Роман признался, что встреча для него была полезной, так как близится время его освобождения. - У меня несколько специальностей, - рассказал Роман. – Я станочник широкого профиля, работал кладовщиком. В поисках работы после освобождения обязательно обращусь за помощью и консультацией в Центр занятости населения. Конечно, надеюсь найти работу по специальности.

Руководитель центра занятости ответил на вопросы осужденных и оставил им профильные справочные материалы.





Такие дни информирования в местах лишения свободы Марий Эл проводятся традиционно: специалисты службы занятости населения посещают исправительные учреждения республики, встречаются с осужденными, которые готовятся к освобождению, и проводят консультации по вопросам трудоустройства. Руководитель центра занятости ответил на вопросы осужденных и оставил им профильные справочные материалы.Такие дни информирования в местах лишения свободы Марий Эл проводятся традиционно: специалисты службы занятости населения посещают исправительные учреждения республики, встречаются с осужденными, которые готовятся к освобождению, и проводят консультации по вопросам трудоустройства.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ: