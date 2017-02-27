Около половины врачей в России, работая на одну ставку, получают заработную плату до 20 тыс. руб. в месяц, и только 5,7% опрошенных зарабатывают не менее 50 тыс. руб. – сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом свидетельствуют данные опроса медработников, проведенного Фондом независимого мониторинга «Здоровье» в феврале этого года.В опросе Росстата, проведенном с помощью мобильного приложения «Справочник врача», приняли участие 8,6 тыс. медработников из 84 регионов, из них почти 7,5 тыс. – врачи. В конце февраля Росстат опубликовал оперативные данные за 2016 г., согласно которым средняя зарплата российских врачей за год выросла на 5,8% и составила 50,7 тыс. руб.; среднего медперсонала – на 4,4%, до 28,2 тыс. руб.; младшего медперсонала – на 9,6%, до 18,4 тыс. руб.Однако по данным опроса, проведенного Фондом «Здоровье», около половины врачей (51%) зарабатывают на одну ставку менее 20 тыс. руб. в месяц. Примерно каждый десятый врач (11,6%) – менее 10 тыс. руб. в месяц. При этом зарплату свыше 50 тыс. руб., официально объявленную средней, получает лишь каждый двадцатый врач (5,7%).

«Значительное расхождение между результатами опроса и официальными данными, по-видимому, объясняется высоким коэффициентом совместительства среди медработников. Врачам приходится работать на полторы-две ставки не только из-за дефицита кадров в отрасли, но и просто ради заработка. Медики часто шутят: «работаешь на одну ставку – есть нечего, работаешь на три ставки – есть некогда». А мы понимаем, что работа с серьезной перегрузкой повышает риск врачебных ошибок», – прокомментировал ситуацию директор Фонда «Здоровье», член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

Что касается результатов опроса среднего медперсонала, выяснилось, что почти три четверти из них (72%) зарабатывают до 20 тыс. руб. на ставку, и менее 5% – выше 35 тыс. руб.Согласно планам правительства, в 2017 г. заработная плата врачей должна вырасти: с 1 января – на 7,5%, затем до 1 октября – до 180% от средней по региону. К началу 2018 г. зарплата врачей, в соответствии с «майскими указами» президента, должна составлять 200% от средней по региону, а среднего медперсонала – до 100%.

«При проведении опроса нас интересовал не только размер зарплаты медработников, но и ее рост. Лишь 8% опрошенных – как врачей, так и среднего медицинского персонала – отметили, что уровень зарплаты за 2016 г. у них повысился. Более четверти (28,4%), напротив, сообщили о снижении зарплаты. Почти две трети (63,6%) указали, что за год уровень их зарплаты не изменился, при этом каждый второй из этого числа пожаловался на снижение покупательской способности», – отметил директор Фонда «Здоровье».

В опросе была затронута и тема своевременной выплаты зарплат медработникам. На случаи задержки зарплат пожаловался каждый пятый участник опроса (21,7%). Как выяснилось, чаще других с этой проблемой сталкиваются медработники Республики Тыва (76,9% опрошенных), Республики Ингушетия (69,2%) и Республики Дагестан (65,8%).Авторы исследования задали медработникам вопрос и о кадровом обеспечении в отрасли.

«Наше наблюдение о дефиците медицинских кадров в регионах подтвердили три четверти опрошенных (75,6%). Особенно остро эта проблема стоит в Магаданской области (95% респондентов), Республике Хакасия, Республике Марий Эл и Волгоградской области (по 94%). К сожалению, наши поездки по регионам подтверждают эти выводы», – сообщил Эдуард Гаврилов.

Последний вопрос касался изменений в доступности и качестве медицинской помощи за 2016 г. Положительные изменения отмечают лишь 16,5% опрошенных медработников. Четверть респондентов (25,1%) не видят изменений. Больше половины (58,4%) отмечают снижение одного или обоих этих параметров.

«Очевидно, что причиной этого стало отсутствие методического сопровождения оптимизации сети медицинских организаций. Мы надеемся, что утвержденный Госпрограммой «Развитие здравоохранения» рост зарплат врачей привлечет в отрасль новые кадры. Это положительно отразится и на качестве и доступности медпомощи», – заключил директор Фонда «Здоровье».