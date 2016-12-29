Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
Федеральный закон принят Государственной Думой 17 марта 2017 года и одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года.В Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вносятся изменения, устанавливающие приоритет натуральной формы возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего, путём организации и (или) оплаты восстановительного ремонта этого транспортного средства (возмещение причинённого вреда в натуре).
Федеральным законом определяются требования к организации восстановительного ремонта, к которым в том числе отнесены: срок проведения ремонта повреждённого транспортного средства (не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания); критерии доступности для потерпевшего места проведения ремонта повреждённого транспортного средства; требование по сохранению гарантийных обязательств производителя транспортного средства.
При этом при проведении ремонта не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего.
Если ни одна из станций технического обслуживания не соответствует указанным требованиям, страховщик вправе выдать потерпевшему (с его согласия) направление на одну из таких станций, а в случае отсутствия согласия – произвести возмещение вреда потерпевшему в форме страховой выплаты. При наличии согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта.
Изменение объёма работ по восстановительному ремонту повреждённого транспортного средства, срока и условий его проведения должно быть согласовано станцией технического обслуживания со страховщиком и потерпевшим.
За нарушение предельного срока осуществления восстановительного ремонта транспортного средства страховщик (помимо возможного применения к нему Банком России иных санкций) за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от определённой в соответствии с Федеральным законом суммы страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения.
Устранение недостатков восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства по письменному соглашению между страховщиком и потерпевшим может осуществляться как в натуральной, так и в денежной форме.
Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несёт страховщик.
В случае выявления неоднократного (два и более раза в течение одного года) нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства Банк России вправе принять решение об ограничении осуществления таким страховщиком возмещения причинённого вреда в натуре на срок до одного года.
Федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда страховщик осуществляет страховую выплату (в частности: полная гибель транспортного средства; смерть потерпевшего; наличие соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим о такой форме страхового возмещения; наличие у потерпевшего инвалидности; стоимость восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства превышает установленную Федеральным законом страховую сумму или максимальный размер возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции).
Федеральный закон применяется к договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключённых после дня вступления Федерального закона в силу.
По истечении 180 дней после официального опубликования Федерального закона принцип прямого возмещения убытков (то есть когда потерпевший может обратиться за выплатой не к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность владельца транспортного средства, виновного в дорожно-транспортном происшествии, а к страховщику, с которым у потерпевшего заключён договор страхования) будет действовать при дорожно-транспортном происшествии с двумя и более его участниками.