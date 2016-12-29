Владимир Путин подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Федеральный закон принят Государственной Думой 17 марта 2017 года и одобрен Советом Федерации 22 марта 2017 года.

Согласно Федеральному закону восстановительный ремонт транспортного средства производится на станциях технического обслуживания, с которыми у страховщика заключены договоры на проведение восстановительного ремонта и которые соответствуют установленным правилами обязательного страхования требованиям к организации восстановительного ремонта в отношении конкретного потерпевшего.

Минимальный гарантийный срок на работы по восстановительному ремонту повреждённого транспортного средства составляет 6 месяцев, а на кузовные работы и работы, связанные с использованием лакокрасочных материалов, – 12 месяцев.

В Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» вносятся изменения, устанавливающие приоритет натуральной формы возмещения вреда, причинённого транспортному средству потерпевшего, путём организации и (или) оплаты восстановительного ремонта этого транспортного средства (возмещение причинённого вреда в натуре).Федеральным законом определяются требования к организации восстановительного ремонта, к которым в том числе отнесены: срок проведения ремонта повреждённого транспортного средства (не более 30 рабочих дней со дня представления потерпевшим транспортного средства на станцию технического обслуживания); критерии доступности для потерпевшего места проведения ремонта повреждённого транспортного средства; требование по сохранению гарантийных обязательств производителя транспортного средства.При этом при проведении ремонта не допускается использование бывших в употреблении или восстановленных комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов). Иное может быть определено соглашением страховщика и потерпевшего.Если ни одна из станций технического обслуживания не соответствует указанным требованиям, страховщик вправе выдать потерпевшему (с его согласия) направление на одну из таких станций, а в случае отсутствия согласия – произвести возмещение вреда потерпевшему в форме страховой выплаты. При наличии согласия страховщика потерпевший вправе самостоятельно организовать проведение восстановительного ремонта своего транспортного средства на станции технического обслуживания, с которой у страховщика отсутствует договор на организацию восстановительного ремонта.Изменение объёма работ по восстановительному ремонту повреждённого транспортного средства, срока и условий его проведения должно быть согласовано станцией технического обслуживания со страховщиком и потерпевшим.За нарушение предельного срока осуществления восстановительного ремонта транспортного средства страховщик (помимо возможного применения к нему Банком России иных санкций) за каждый день просрочки уплачивает потерпевшему неустойку (пеню) в размере 0,5 процента от определённой в соответствии с Федеральным законом суммы страхового возмещения, но не более суммы такого возмещения.Устранение недостатков восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства по письменному соглашению между страховщиком и потерпевшим может осуществляться как в натуральной, так и в денежной форме.Ответственность за несоблюдение станцией технического обслуживания срока передачи потерпевшему отремонтированного транспортного средства, а также за нарушение иных обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства потерпевшего несёт страховщик.В случае выявления неоднократного (два и более раза в течение одного года) нарушения страховщиком обязательств по восстановительному ремонту транспортного средства Банк России вправе принять решение об ограничении осуществления таким страховщиком возмещения причинённого вреда в натуре на срок до одного года.Федеральным законом устанавливается исчерпывающий перечень случаев, когда страховщик осуществляет страховую выплату (в частности: полная гибель транспортного средства; смерть потерпевшего; наличие соглашения в письменной форме между страховщиком и потерпевшим о такой форме страхового возмещения; наличие у потерпевшего инвалидности; стоимость восстановительного ремонта повреждённого транспортного средства превышает установленную Федеральным законом страховую сумму или максимальный размер возмещения, установленный для случаев оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия сотрудников полиции).Федеральный закон применяется к договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, заключённых после дня вступления Федерального закона в силу.По истечении 180 дней после официального опубликования Федерального закона принцип прямого возмещения убытков (то есть когда потерпевший может обратиться за выплатой не к страховщику, застраховавшему гражданскую ответственность владельца транспортного средства, виновного в дорожно-транспортном происшествии, а к страховщику, с которым у потерпевшего заключён договор страхования) будет действовать при дорожно-транспортном происшествии с двумя и более его участниками.