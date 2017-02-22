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Реальные зарплаты учителей в России существенно ниже официальных

Необходимо выработать единые подходы к определению нагрузки учителей, ее нормирование следует отразить в системе оплаты труда, считает руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина. Опрос педагогов, проведенный Народным фронтом в феврале, показал, что в среднем в неделю учитель работает 70 часов, из которых тратит на ведение уроков и воспитательную работу лишь половину этого времени. Остальное время занимают совещания, внеурочная работа, заполнение документов.В опросе, организованном Народным фронтом и Фондом «Национальные ресурсы образования» приняли участие более 5 тыс. учителей из всех регионов России. Согласно исследованию, больше всего работать приходится школьным педагогам Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов), Курской и Самарской областей, а также Чеченской Республики (в среднем по 27 часов).В отдельных случаях при совмещении нескольких предметов нагрузка педагога только по проведению уроков достигает 54 часов в неделю (Новосибирская область, Удмуртская Республика). Некоторые учителя проводят по 10-12 уроков в день (Краснодарский край, Самарская, Кировская, Новосибирская, Амурская, Вологодская, Калужская, Московская области, ХМАО-Югра и др.).В среднем на одну ставку работают учителя в Республике Ингушетия (17,4 часа в неделю), Тюменской и Ивановской областях (по 18 часов), республиках Мордовия, Дагестан, Осетия, Калмыкия, а также в Брянской области (по 19 часов).Однако эти показатели не учитывают всего разнообразия деятельности, которой занят школьный учитель. Как подсчитали эксперты Народного фронта, если подсчитать всю нагрузку учителя – ведение занятий, а также участие в педсоветах и совещаниях, методическую и внеурочную работу, заполнение документов и отчетов, общение с родителями, проверку тетрадей и подготовку к занятиям, то в среднем в неделю учитель работает 70 часов.По оценкам экспертов, подготовка к урокам, проверка тетрадей, заведование мастерскими и учебными кабинетами, индивидуальная, внеклассная работа с детьми, общение с родителями, дежурства по школе и другие ненормированные виды педагогической деятельности прибавляют к общей нагрузке учителя до 10 часов в неделю. Так, например, на организацию воспитательной работы в среднем у педагога уходит 8 часов, но есть и случаи, когда этот показатель составляет 17 часов (Астраханская область), 14 часов (Алтайский край), 13 часов (Курская область).Достаточно много времени учитель тратит на подготовку к урокам, в том числе проверку работ - в среднем 10 часов. Такой показатель был установлен в республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Карелия, Мордовия, Удмуртия, в Астраханской, Калининградской, Курганской, Московской, Новосибирской, Самарской областях, в Алтайском и Красноярском крае. Этот вид нагрузки возрастает в среднем на 7 часов в неделю, если учитель выполняет обязанности классного руководителя.

«Учитель – одна из самых незащищенных категорий работников. У школьных педагогов нет норматива по должностным обязанностям, поэтому в должностной инструкции учителя можно написать все что угодно. И он должен это выполнять. Сейчас 60% времени педагогов уходит на ведение различных отчетностей, а не на воспитание и обучение подрастающего поколения», - отметила директор гимназии №24 города Ставрополя, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ставропольском крае, Александра Будяк.

По словам экспертов ОНФ, ежедневно учителям приходится заполнять не только классные журналы, дневники и поурочные планы, но и табели посещаемости, питания и другие документы. Причем не всегда выполняемая бумажная работа способствует улучшению учебной или воспитательной работы.Так, в региональном отделении ОНФ Оренбургской области привели пример затрат рабочего времени учителя. Контрольная по математике идет 90 минут, учитель проверяет ее один час, затем составляет анализ: для себя в течение 30 минут, а для отчета в министерство - 2 часа. В целом же работа с документами занимает в среднем 6 часов в неделю. В Севастополе этот показатель составляет 9 часов, в Курской и Липецкой областях - 8 часов, в республиках Тыва, Татарстан, Адыгея, Астраханской области и Ставропольском крае - 7 часов. Многие учителя отмечают, что значительное количество времени тратят на методическую работу - в среднем 5-6 часов в неделю, включая разработку программ, повышение квалификации, участие в семинарах, написание научных статей и т.п.Значительное количество времени учителя тратят на методическую работу - в среднем 5-6 часов в неделю, включая разработку программ, повышение квалификации, участие в семинарах, написание научных статей и т.п. Неотъемлемой частью образовательного процесса является и внеурочная деятельность (кружки, дополнительные занятия). В среднем у педагога на нее уходит 4,5 часа, при этом в Астраханской области этот показатель составляет 12 часов, в Сахалинской области - 10 часов, в республиках Татарстан и Марий Эл, а также Калининградской области - 7 часов.

«В настоящее время отсутствует регламент работы учителя в системе образования. Именно поэтому в регионах разная оплата труда педагогов. Кроме того, каждый учитель вынужден тратить огромное количество времени на написание рабочей программы по своему предмету для каждого класса и уже на ее основе разрабатывать технологическую карту урока. А ведь в данном случае можно было бы использовать типовые образовательные программы, которые значительно бы облегчили жизнь учителям. Но их просто нет», - отметил директор ГОУ Лицея №369, г. Санкт-Петербург Константин Тхостов.

Мониторинг показал также, что нередко учителей привлекают к выполнению вовсе несвойственных им обязанностей. Так, в региональном отделении ОНФ Астраханской области сообщили, что в некоторых муниципальных образованиях учителей обязывают выявлять детей, не занимающихся в школе или собирать данные о детях дошкольного возраста. Кроме того, учителям периодически требуется предоставлять отчеты в Роспотребнадзор, Рособрнадзор, прокуратуру, трудовую инспекцию, полицию, органы социальной защиты, местные органы образования и т.д. Всего, по данным Минобрнауки, в образовательные организации поступает до 20 запросов в месяц.

«Учителя возмущаются как чрезмерным количеством требуемых отчетов, так и их дублированием в бумажном и электронном варианте. Очевидно, что отчетные документы в школе необходимо оптимизировать и упорядочить, нормативно закрепить их обязательный перечень», - считает Любовь Духанина.

Она напомнила, что о необходимости снизить отчетную нагрузку на учителей активисты Народного фронта говорил в 2014 г. на форуме ОНФ в Пензе «Качественное образование во имя страны» президент РФ, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин. По мнению Духаниной, другой значимый фактор загруженности учителей - стремление самих педагогов к дополнительной нагрузке с целью увеличения зарплаты.

«Избыточный объем учебной, внеурочной и бюрократической работы обессиливает учителя, лишает его возможности нормально отдыхать и заниматься самообразованием. Измотанный, задерганный педагог не интересен ученикам. Поэтому в конечном счете требуется прийти к системе оплаты труда учителей, которая позволит нормировать учительский труд и определит верхний предел трудовой занятости учителя, установив за него при этом достойный уровень оплаты. Это будет способствовать освобождению педагогов от непрофильных обязанностей, а в конечном счете - качественному выполнению школой образовательных и воспитательных задач», - заключила Духанина.