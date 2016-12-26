Сегодня в Йошкар-Оле состоится первое заседание Общественного совета при Министерстве образования и науки нового состава. Полномочия членов предыдущего совета, действовавшего в течение двух лет, окончились в декабре.29 марта в 17 часов в конференц-зале Министерства образования и науки состоится первое заседание Общественного совета нового состава.В работе совета запланировано участие министра образования и науки Галины Швецовой. Министр поздравит членов Общественного совета с новым статусом и пожелает плодотворной и конструктивной работы в решении стратегических вопросов развития образования.В состав совета вошли 11 человек - представители профессионального сообщества, общественных организаций, институтов гражданского общества.

По словам Галины Швецовой, «при Министерстве сформирован грамотный, опытный Общественный совет, в состав которого вошли профессионалы своего дела, знакомые с реалиями и особенностями отрасли «Образование» нашего региона. Уверена, их взгляд со стороны и экспертная оценка принимаемых нами решений по всем ключевым вопросам деятельности Министерства пойдет на пользу, и будет способствовать дальнейшему развитию системы образования».

Напомним, что Общественный совет - постоянно действующий совещательный орган при Министерстве, созданный для содействия развитию и реализации государственной политики в сфере образования и молодежной политики, а также повышения гласности и прозрачности деятельности Министерства образования и науки Республики Марий Эл.



В ходе первого заседания членам совета предстоит выбрать из своего состава председателя, сформировать комиссии, утвердить годовой план работы.Следующее заседание Общественного совета запланировано на второй квартал 2017 года.​​​​