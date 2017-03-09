28/03/2017

В исправительной колонии № 7 (Марий Эл) открылась выставка творческих работ сотрудниц учреждения



Выставка разместилась в одном из кабинетов отдела кадров исправительной колонии № 7. Организатором ее стал женсовет учреждения и Елена Абрамова, старший инспектор группы кадров и работы с личным составом. – Среди работников нашего учреждения много женщин, которые любят и умеют заниматься рукоделием, – говорит Елена Александровна. – Некоторые образцы их творчества вызывают неподдельное восхищение, которым хочется поделиться с окружающими. Так, собственно, и появилась идея такой выставки. Мы надеемся, что для кого-то она станет стимулом в развитии своих увлечений.

Всего на выставке представлено более 30 экспонатов, авторами которых являются восемь сотрудниц исправительной колонии. Работы самые разноплановые. Например, Елена Федотова, младший инспектор отдела безопасности, представила не только образцы традиционной вышивки, но и полотна, расшитые бисером. А экономист учреждения Ольга Тимофеева принесла оригинальные украшения, которые могут использовать оформители праздничного стола.





Внимание посетителей не могли не привлечь вязаные изделия, которыми радует своих близких сотрудник отдела охраны Татьяна Васильева. Она же, кстати, в последнее время увлеклась японской техникой канзаши – это украшения, созданные из квадратных кусочков ткани, чаще всего атласных лент. Многим показалась интересной идея Зульфии Погадаевой, которая сшила «пальчиковый кукольный театр», интересный любому ребенку. Кстати, дети сотрудников колонии тоже приняли участие в выставке: Настя Шубенкина создала из бисера целый «Весенний букет».





Приложенные организаторами выставки усилия себя оправдали: представленные экспонаты удивили многих зрителей. Выставку посетили даже ветераны учреждения, поскольку объявления о ней были размешены в поселке Светлый. Всего на выставке представлено более 30 экспонатов, авторами которых являются восемь сотрудниц исправительной колонии. Работы самые разноплановые. Например, Елена Федотова, младший инспектор отдела безопасности, представила не только образцы традиционной вышивки, но и полотна, расшитые бисером. А экономист учреждения Ольга Тимофеева принесла оригинальные украшения, которые могут использовать оформители праздничного стола.Внимание посетителей не могли не привлечь вязаные изделия, которыми радует своих близких сотрудник отдела охраны Татьяна Васильева. Она же, кстати, в последнее время увлеклась японской техникой канзаши – это украшения, созданные из квадратных кусочков ткани, чаще всего атласных лент. Многим показалась интересной идея Зульфии Погадаевой, которая сшила «пальчиковый кукольный театр», интересный любому ребенку. Кстати, дети сотрудников колонии тоже приняли участие в выставке: Настя Шубенкина создала из бисера целый «Весенний букет».Приложенные организаторами выставки усилия себя оправдали: представленные экспонаты удивили многих зрителей. Выставку посетили даже ветераны учреждения, поскольку объявления о ней были размешены в поселке Светлый.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Марий Эл

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