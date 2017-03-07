«Интерактивным ТВ» обеспечены 45 номеров отеля. Гостям доступен пакет «Стандарт», с традиционными эфирными, новостными, развлекательными, детскими и бизнес-каналами, а также дополнительными сервисами.

«Ростелеком» подключил услуги связи – интернет и цифровое «Интерактивное ТВ» отелю «Первый поезд» – новому предприятию гостиничного бизнеса в Йошкар-Оле. Для подключения гостиницы к сети передачи данных выполнены работы по строительству волоконно-оптической линии связи и монтажу коммутатора интернет-доступа.Например, с бесплатным сервисом «Управление просмотром» можно поставить эфир на паузу, вернуться к началу программы или воспользоваться перемоткой, посмотреть из архива уже вышедшие в эфир программы. С сервисом «Видеопрокат» постояльцы гостиницы могут организовать индивидуальный кинопросмотр, выбрав любой понравившейся фильм из фильмотеки.

«Благодаря качественному телевидению от «Ростелекома» мы можем разнообразить досуг наших гостей и сделать их пребывание в нашем отеле более комфортным», – отметила генеральный менеджер отеля Елена Семенова.

Для владельцев гостиничного бизнеса «Ростелеком» предлагает готовые решения с оптимальными тарифными планами по подключению «Интерактивного ТВ». Интерфейс услуги позволяет персоналу отеля или гостиницы самостоятельно управлять сервисами, отслеживать статистику потребления гостями платного контента.В системе также предусмотрена возможность добавления логотипа гостиницы и размещения информационно-рекламных роликов.

При подключении тарифного плана «Публичный» возможны решения по организации трансляции не только в номерном фонде, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях отеля. Также возможна посуточная тарификация и оплата фактически потребленных услуг.

Подробности об условиях предоставления услуги «Интерактивное ТВ» для гостиниц можно узнать на сайтеили по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000.Отель «Первый Поезд» hoteltrain.ru, расположенный в городе Йошкар-Оле напротив железнодорожного вокзала, предлагает номера категории эконом, стандарт, бизнес по выгодным ценам. Девиз отеля «комфорт – недорого». Высокие рейтинги поисковых систем, таких как booking.com, служат этому подтверждением.