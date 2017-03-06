На территории Республики Марий Эл за прошедшую неделю (с 20 по 26 марта) зарегистрировано 2968 случаев заболевания ОРВИ, что на 26,1% ниже эпидемического порога. Показатель заболеваемости составил 43,3 на 10 тыс. населения.Зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев гриппа, в том числе 2 заболевших – дети в возрасте до 14 лет.Всего по республике среди детей в возрасте до 14 лет зафиксировано 1940 случаев ОРВИ.На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу ОРВИ обратилось 1727 йошкаролинцев (из них 1015 – дети в возрасте до 14 лет), что ниже эпидпорога на 7,9%. Показатель заболеваемости составил 62,6 на 10 тыс. населения.На неделе с подозрением на ОРВИ и их осложнениями госпитализировано 114 человек, из которых 87 - дети и 27 - взрослые. Самыми распространенными последствиями перенесенных заболеваний у детей явились бронхиты, тонзилофарингиты, пневмонии, у взрослых – пневмонии.

По результатам лабораторных исследований биоматериала от больных ОРВИ (115 носоглоточных смывов) в 2,6% образцов выделены вирусы гриппа A(H3N2), в 10,4% - вирусы гриппа В, в 17.4% – вирусы парагриппа, в 16,5% – аденовирусы, в 7,8% - респираторно-синцитиальные вирусы, в 2,6% – риновирусы.

На прошлой неделе в целях локализации заболевания и исключения его дальнейшего распространения среди детей приостанавливался учебно-воспитательный процесс в 4 группах 4 детских садов республики (г. Волжск, Оршанский и Юринский районы).Кроме того, в Республике Марий Эл с 19 декабря 2016 года введены и проводятся противоэпидемические мероприятия по гриппу и ОРВИ в медицинских и детских образовательных организациях республики.

Решением заседаний санитарно-противоэпидемических комиссий ограничительные мероприятия по гриппу и ОРВИ введены и проводятся с 31.01.2017г. на административных территориях городского округа «Город Козьмодемьянск», городского округа «Город Волжск» и муниципального образования «Звениговский район», с 07.02.2017 г. – на административных территориях муниципальных образований Новоторъяльского и Оршанского районов в соответствии с планом профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе с гриппом и ОРВИ.

Уважаемые жители Республики Марий Эл, напоминаем, для того чтобы избежать заболевания ОРВИ или гриппом, рекомендуется соблюдать меры личной профилактики. Ограничьте пребывание в местах массового скопления людей. Используйте средства неспецифической профилактики, не отказывайтесь от ношения медицинских масок. При появлении первых симптомов болезни незамедлительно обращайтесь к врачу и соблюдайте указания медиков.