«Оставайтесь здесь и ждите меня, мало ли чего. Вдруг там кто-то остался. Я быстро»,- таковы были последние слова начальника караула Специальной пожарно-спасательной части №3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» капитана внутренней службы Эдуарда Илларионова. Он вошел в горящий цех и тут же прогремел взрыв, словно коварная судьба только и ждала, когда же он войдет.Ослушаться своего командира пожарные просто не могли. Они верили ему больше, чем себе, потому что Эдуард Вадимович был не просто начальник караула, он являлся еще и наставником для своих молодых подчиненных. Причем, по словам сослуживцев, через его, поистине отеческую, заботу прошло не одно поколение молодых огнеборцев, которые стоят на страже пожарной безопасности крупнейшего в Татарстане оборонного предприятия. Увы, в данном случае выражение «сидят как на пороховой бочке» к сожалению, оказалось уместным.Вот почему Эдуард сам пошел без страха во власть огненной стихии, чтобы, не дай Бог, пострадал кто-то из его молодых товарищей.Ему было не привыкать лезть в самое пекло. Именно своим бесстрашием и профессионализмом он и «подкупал» молодежь.По иронии судьбы буквально за три дня до взрыва, в республиканском Кабинете министров проводилось расширенное совещание Приволжского управления Ростехнадзора по итогам работы в 2016 году, где глава ведомства Борис Петров заявил: «Пороховой завод - это одно из самых проблемных предприятий, аварии и инциденты здесь происходят каждый год», - прям, как в воду глядел.Вот и ликвидировал эти «аварии и инциденты» Эдуард Илларионов и его боевые товарищи на протяжении ряда лет. Вот к примеру, 24 октября 2013 года на Федеральном казенном предприятии «Казанский государственный казенный пороховой завод» загорелся цех лакокрасочных материалов. Распространение огня могло привести к очень трагическим последствиям. Уничтожить пожарище можно было только изнутри. Понимая это, звено капитана Илларионова, проявив мужество и отвагу, отправилось в объятое огнем здание и справилось с поставленной задачей.За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара, Указом Президента РФ от 27.04.2015 № 210 он был награждён государственной наградой Российской Федерации - медалью «За отвагу».Как эту награду, так и последующие Эдуард заслужил, а не выслужил. За период службы он был награждён нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» в 2012 году, годом спустя - памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», в 2014 - медалью МЧС России «За отвагу на пожаре», имеются также медали МЧС России «За отличие в службе» II и III степеней.Успел он принять участие и в ликвидации последствий крушения теплохода «Булгария», потрясшее всю России в июле 2011 года.По словам начальника СПСЧ-3 подполковника внутренней службы Сергея Лаврентьева, Эдуард отличался высокой ответственностью и железным спокойствием. «Всегда молча выполнял любое поручение, да так, что вызывал всеобщее изумление. Любили мы его и уважали. Всё звал с собою ребят в Марийку (Республика Марий-Эл) за грибами. А если уж ему повезет на «тихой» охоте кормил грибными деликатесами весь караул на протяжении зимы».

- Радовались за него, - продолжил Сергей Николаевич, - совсем скоро он должен был получить от МЧС России квартиру в новой девятиэтажке. Ведь Эдуард и его мама жили в бараке, который еще пленные немцы строили. Что еще сказать, - сокрушается начальник части, - для меня это был отличный человек, и командовал Эдуард моим бывшим караулом.

Справка: Капитан внутренней службы Эдуард Вадимович Илларионов проходил службу в Государственной противопожарной службе с 9 апреля 2001 года. Был принят на службу на должность пожарного пожарной части ОГПС-2 УГПС МВД Республики Марий Эл. Проявляя усердие в выполнении поставленных задач и желание повышать свой профессиональный уровень, в 2003 году поступил в Уральский институт ГПС МЧС России на специальность «Пожарная безопасность», по квалификации - техник. По окончании института, в 2007 году, продолжил свою службу в специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» на должности начальника караула, зарекомендовав себя профессионально грамотным специалистом в области пожарной безопасности и умелым руководителем. В совершенстве знал оперативно-тактические характеристики и пожарную опасность технологических процессов производств охраняемого объекта.



В соответствии с должностными обязанностями осуществлял грамотное руководство караульной службой. На пожарах и учениях умело руководил вверенным караулом, проявляя личное мужество и решительность. Неоднократно принимал участие в тушении крупных пожаров в условиях реальной опасности для жизни и здоровья, за что был отмечен ведомственными и государственной наградами.



Знал охраняемый объект и подрайон выезда части, его противопожарное водоснабжение, расположение наиболее пожароопасных цехов и корпусов. Личным примером нацеливал подчиненных на выполнение поставленной задачи. Контролировал службу внутреннего наряда в карауле. Качественно проводил занятия по пожарно-строевой и физической подготовке. Имел квалификационное звание «Мастер» (приказ ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» от 01.10.2016 № 424). По характеру был общительный, спокойный. Холост.



Нормативы по пожарно-строевой и физической подготовке выполнял на оценки «хорошо» и «отлично».

В тот роковой день 24 марта 2017 года в половине девятого вечера жители Кировского района г. Казани всполошились из-за сильного шума, который потряс окна в жилых домах. Жители многоэтажек наблюдали большой огненный столб, тут же выкладывая видео с мобильных телефонов в социальные сети.Как раз за мгновение до этого взрыва в цех для проведения разведки вошел начальник караула СПСЧ-3 капитан внутренней службы Эдуард Илларионов.Принятое офицером решение обеспечило эффективный ход тушения пожара, позволило не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта. Возглавляемое им подразделение сыграло решающую роль в прекращении распространения огня и дальнейшей ликвидации пожара в здании склада готовой продукции.Эдуард Илларионов шагнул в бессмертие, как и 100 лет назад генерал-лейтенант Всеволод Всеволодович Лукницкий, который в 1917 году при сильнейшем взрыве на Казанском пороховом заводе спас город ценою своей жизни от еще более тяжких разрушений.Возглавляя данный казенный завод, он срочно приехал на объятое огнем и взрывами предприятие. После очередного взрыва Лукницкому оторвало часть правой руки. Несмотря на тяжелейшее ранение, генерал-лейтенант Лукницкий добрался до противопожарных шлюзов, самолично открыл аварийную систему затопления завода, после чего в хранилища хлынула вода из реки Казанки и быстро затопила основные пороховые склады.26 марта в Главном управлении МЧС России по Республике Татарстан состоялась гражданская панихида по героически погибшему начальнику караула Эдуарду Илларионову.Сотрудники МЧС России скорбят по погибшему товарищу и выражают искренние соболезнования его родным и близким.Капитан внутренней службы Эдуард Илларионов посмертно представлен к Ордену Мужества.За самоотверженные и героические действия во время тушения пожара к Ордену мужества представлен также старший сержант внутренней службы Ибатуллин Нияз Линмарикович – старший инструктор газодымозащитной службы специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России». Еще четверо пожарных представлены к государственной награде «Медаль За Отвагу», девять сотрудников «Специального управления ФПС № 35 МЧС России» представлены к награждению ведомственными наградами МЧС России.