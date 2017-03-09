Досрочная волна ЕГЭ успешно продолжается в Республике Марий Эл.Экзамен по русскому языку стартовал 27 марта без технологических сбоев и нарушений.Свои знания по данному предмету продемонстрируют 64 человека. ЕГЭ по русскому языку выпускникам необходимо сдать для получения аттестата о среднем общем образовании.Минимальное количество баллов для получения аттестата - 24, для поступления в вуз необходимо набрать минимум 36 баллов.Контроль за проведением экзамена по русскому языку будут осуществлять 5 общественных наблюдателей, представляющих Общероссийскую общественную организацию «Российский союз молодежи» и 5 онлайн-наблюдателей в Республиканском ситуационном центре ЕГЭ.

«Экзамен по русскому языку обязателен для всех выпускников общеобразовательных организаций для получения аттестата о среднем общем образовании. Отрадно, что из года в год результаты ребят по данному предмету нас радуют. Тем не менее, нужно стремиться только вперёд! Еще раз призываю ребят со всей серьезностью и ответственностью подойти к сдаче экзаменов, использование шпаргалок и телефонов в ходе ЕГЭ абсолютно недопустимо!» - отметила Галина Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл.

В ходе досрочной волны сдачи ЕГЭ печать контрольно-измерительных материалов осуществляется прямо в аудиториях пункта проведения экзамена. По окончанию экзамена работы участников будут отсканированы в штабе ППЭ и направлены для дальнейшей обработки в Региональный центр обработки информации​