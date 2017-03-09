Легковая машина, перегородившая дорогу, вынудила конвой остановиться, после чего бандиты обстреляли караул, пытаясь отбить своих подельников. Сотрудники отдела по конвоированию отразили атаку и обезвредили всех нападающих. Один из них пытался скрыться в лесу, но был задержан при помощи служебной собаки.По другой легенде, которая также отрабатывалась на плановой тренировке, в спецавтомобиле для перевозки осужденных прямо во время конвоирования начался пожар. После того, как преступников вывели из автозака, они попытались совершить побег. Караул сработал оперативно и в этом случае: одного из беглецов задержала служебная собака, в отношении другого, пытавшегося скрыться, сотрудники применили табельное оружие – с холостыми, конечно, патронами. Учебный пожар также был потушен. Тренировка служебной собаки, кстати, тоже была одной из целей учений – выяснилось, что выстрелов и взрывов четвероногий помощник конвоиров не боится.

– Поставленные на сегодняшних занятиях задачи выполнены в полном объеме, – подвел итоги тренировки начальник отдела по конвоированию Михаил Стрижов. – Можно отметить слаженность действий караулов и готовность сотрудников к взаимовыручке.

Тренировка показала, что сотрудники отдела по конвоированию готовы к встрече с неожиданностями, которые могут возникнуть в их непростой службе, однако, хотелось бы надеяться, что подобные сценарии останутся лишь в замыслах организаторов учений.