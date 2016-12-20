27/03/2017

В Марий Эл приняли меры по профилактике инфекционных болезней птиц



Птичий грипп - вирусное инфекционное заболевание птиц с высокой патогенностью. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека. Источник инфекции - дикие водоплавающие птицы (утки, гуси) и домашняя птица (куры, индюки). Большинство случаев птичьего гриппа среди людей связано с фактическим контактом с больной птицей (живой или мертвой). Передачи вируса от человека к человеку зарегистрировано не было. Экономический ущерб от гриппа птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами при проведении жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая уничтожение больной птицы. Сальмонеллез - инфекционная болезнь, которая проявляется поражением желудочно-кишечного тракта и септицемией, а при подостром и хроническом течении сопровождается пневмонией и артритами.

Птица и яйца служат опасными источниками сальмонеллеза для людей, который протекает в виде тяжелых кишечных расстройств и интоксикации. Экономический ущерб при сальмонеллезе кур складывается в основном из потерь от отхода цыплят раннего возраста, отставания в росте и развитии заболевшего молодняка кур, снижения яичной и мясной продуктивности взрослого поголовья, выбраковки больных и сальмонеллоносителей, ограничений сбыта продукции из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу кур, затрат на оздоровление хозяйства.



В связи со сложной эпизоотической ситуацией по болезням птиц в мире, а так же значительными объемами ввоза инкубационного яйца и суточных цыплят в Российскую Федерацию, в целях защиты территории Республики Марий Эл от заноса инфекционных болезней сотрудниками отдела ветеринарного надзора по Республике Марий Эл в марте 2017 года отобрано 60 проб от 2 партий импортного инкубационного яйца, поступившего в адрес ООО «Птицефабрика Акашевская» из Нидерландов, 270 проб от 11 партий собственного инкубационного яйца ООО «Птицефабрика Акашевская» для исследования на наличие вируса гриппа подтипа Н5, Н7 и сальмонеллез.



Так же отобрано 180 проб сыворотки крови от 10 партий птицы для исследования на наличие вируса гриппа подтипа Н5 и Н7. Пробы направлены в ФГБУ «Татарская МВЛ». По результатам проведения лабораторных исследований в отобранных пробах вируса гриппа птиц подтипа Н5, Н7 и сальмонеллы не обнаружены. Птица и яйца служат опасными источниками сальмонеллеза для людей, который протекает в виде тяжелых кишечных расстройств и интоксикации. Экономический ущерб при сальмонеллезе кур складывается в основном из потерь от отхода цыплят раннего возраста, отставания в росте и развитии заболевшего молодняка кур, снижения яичной и мясной продуктивности взрослого поголовья, выбраковки больных и сальмонеллоносителей, ограничений сбыта продукции из хозяйств, неблагополучных по сальмонеллезу кур, затрат на оздоровление хозяйства.В связи со сложной эпизоотической ситуацией по болезням птиц в мире, а так же значительными объемами ввоза инкубационного яйца и суточных цыплят в Российскую Федерацию, в целях защиты территории Республики Марий Эл от заноса инфекционных болезней сотрудниками отдела ветеринарного надзора по Республике Марий Эл в марте 2017 года отобрано 60 проб от 2 партий импортного инкубационного яйца, поступившего в адрес ООО «Птицефабрика Акашевская» из Нидерландов, 270 проб от 11 партий собственного инкубационного яйца ООО «Птицефабрика Акашевская» для исследования на наличие вируса гриппа подтипа Н5, Н7 и сальмонеллез.Так же отобрано 180 проб сыворотки крови от 10 партий птицы для исследования на наличие вируса гриппа подтипа Н5 и Н7. Пробы направлены в ФГБУ «Татарская МВЛ». По результатам проведения лабораторных исследований в отобранных пробах вируса гриппа птиц подтипа Н5, Н7 и сальмонеллы не обнаружены.

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