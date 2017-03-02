Компания "Медиалогия" подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за февраль 2017 года.Медиарейтинг построен по МедиаИндексу* "Медиалогии".

Главы законодательных органов субъектов РФ в СМИ:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Субъект РФ МедиаИндекс 1 0 МАКАРОВ Вячеслав Серафимович Санкт-Петербург 11 982,2 2 0 ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич Москва 7 749,1 3 0 МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович Татарстан 5 815,1 4 +1 БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич Московская область 4 488,0 5 -1 КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич Крым 4 179,8 6 +27 КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич Тюменская область 3 668,4 7 +10 БРИЛКА Сергей Фатеевич Иркутская область 3 329,0 8 0 БАБУШКИНА Людмила Валентиновна Свердловская область 2 448,3 9 +4 ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич ХМАО 2 342,0 10 +1 ДАУДОВ Магомед Хожахмедович Чечня 2 254,5 11 +16 РОЛИК Александр Иванович Приморский край 2 029,9 12 +3 ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович Башкортостан 1 797,0 13 -6 АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна Севастополь 1 742,3 14 -2 ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич Дагестан 1 644,3 15 +6 БЕКЕТОВ Владимир Андреевич Краснодарский край 1 605,6 16 +4 РОМАНЕНКО Александр Алексеевич Алтайский край 1 494,1 17 +11 КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич Владимирская область 1 367,6 18 +33 ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович Курганская область 1 341,2 19 +19 ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич Тульская область 1 256,0 20 -10 НЕТЕСОВ Владимир Иванович Воронежская область 1 229,1 21 +3 САЗОНОВ Виктор Федорович Самарская область 1 122,0 22 0 ЖИРКОВ Александр Николаевич Саха 1 097,3 23 +3 ЯМКИН Сергей Миронович ЯНАО 1 081,1 24 +12 ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович Нижегородская область 1 072,3 25 -19 МЯКУШ Владимир Викторович Челябинская область 1 072,1 26 +3 ЛИДИН Валерий Кузьмич Пензенская область 1 025,3 27 +15 КАПКАЕВ Владимир Васильевич Саратовская область 982,2 28 -14 ПУТИЛИН Павел Иванович Липецкая область 965,0 29 -13 АБРАМОВ Сергей Васильевич Магаданская область 932,1 30 0 ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович Хабаровский край 892,3 31 +16 ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич Забайкальский край 881,0 32 +9 ГРИБ Виктор Николаевич Калужская область 880,4 33 +24 ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович Ингушетия 867,3 34 +16 ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович Карелия 844,1 35 +10 БЕБЕНИН Сергей Михайлович Ленинградская область 819,7 36 +1 МАТУШКИН Евгений Алексеевич Тамбовская область 790,0 37 -6 БЫКОВ Владимир Васильевич Кировская область 786,2 38 -19 ФОМИН Аркадий Васильевич Рязанская область 786,0 39 -21 ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич Омская область 784,1 40 -17 КОТОВ Александр Алексеевич Псковская область 769,3 41 -1 НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович Удмуртия 681,0 42 +11 ШИМКИВ Андрей Иванович Новосибирская область 652,5 43 +6 РАЕНКО Валерий Федорович Камчатский край 640,0 44 -9 ПОПКОВ Владимир Иванович Брянская область 638,1 45 -20 УСС Александр Викторович Красноярский край 636,9 46 +2 ЛЯХОВ Игорь Васильевич Смоленская область 630,0 47 +12 СУХИХ Валерий Александрович Пермский край 603,5 48 +36 ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич Бурятия 592,0 49 +23 ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна Коми 554,1 50 +18 ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич Тверская область 539,0 51 -42 ЯГУБОВ Геннадий Владимирович Ставропольский край 527,1 52 -20 ДУБОВОЙ Сергей Михайлович Мурманская область 512,0 53 -14 БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич Ярославская область 490,9 54 +22 ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна Калининградская область 464,4 55 +19 СМИРНОВ Виктор Владимирович Ивановская область 453,0 56 +11 ГРАЧЕВ Сергей Иванович Оренбургская область 452,2 57 -2 ИЩЕНКО Александр Валентинович Ростовская область 439,3 58 -2 ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич Вологодская область 432,0 59 -16 МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович Орловская область 363,0 60 +3 МАРТЫНОВ Игорь Александрович Астраханская область 319,0 61 +10 КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна Томская область 282,2 62 -10 СЕМИСОТОВ Николай Петрович Волгоградская область 264,0 63 -9 ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич Чувашия 237,0 64 +2 ЧИБИРКИН Владимир Васильевич Мордовия 233,0 65 +13 МАЧНЕВ Алексей Васильевич Северная Осетия 228,3 66 +15 НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич Архангельская область 215,0 67 +6 ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич Хакасия 209,3 68 -8 ИВАНОВ Александр Игоревич Карачаево-Черкесия 202,0 69 -11 БАКАЕВ Анатолий Александрович Ульяновская область 195,3 70 +12 АНОХИН Алексей Алексеевич Костромская область 188,1 71 -25 ДЬЯКОНОВ Константин Викторович Амурская область 183,4 72 -3 ЕФРЕМОВ Владимир Ильич Сахалинская область 177,0 73 -39 НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович Адыгея 173,0 74 -9 ЕГОРОВА Татьяна Борисовна Кабардино-Балкария 168,7 75 -31 ПИСАРЕВА Елена Владимировна Новгородская область 154,3 76 +1 СИНИЦЫН Алексей Владимирович Кемеровская область 138,9 77 +2 ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович Курская область 105,0 78 -16 ДАВАА Кан-оол Тимурович Тыва 103,4 79 +4 ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич Белгородская область 93,4 80 -5 ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич Республика Алтай 86,0 81 -1 МЯНДИН Анатолий Васильевич Ненецкий АО 78,0 82 -18 ПАВЛОВА Любовь Алексеевна Еврейская АО 65,2 83 -13 КОЗАЧКО Анатолий Васильевич Калмыкия 61,0 84 +1 МИНАКОВ Юрий Александрович Марий Эл 45,9 85 -24 МАСЛОВ Александр Иванович Чукотский АО 28,8

2. Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 39 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы.

3. Период исследования: февраль 2017 года.

4. Данные для рейтинга рассчитаны 17.03.2017.

• влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ);

• характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

• роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

• наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Лидерами медиарейтинга глав законодательных органов субъектов РФ в феврале остались Вячеслав Макаров (Санкт-Петербург), Алексей Шапошников (Москва) и Фарид Мухаметшин (Республика Татарстан).СМИ сообщали о следующих основных событиях с участием перечисленных руководителей законодательных органов субъектов РФ:Руководители 23 петербургских вузов по итогам встречи со спикером законодательного собрания города Вячеславом Макаровым попросили губернатора Георгия Полтавченко завершить передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви до праздника Пасхи 16 апреля. Помимо этого, спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров комментировал вето губернатора, наложенное на закон, инициированный "Единой Россией", о приравнивании встреч депутатов с избирателями к митингам.Также СМИ сообщали, что депутаты Петербурга потребовали наказать участников акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ. Спикер Заксобрания Вячеслав Макаров сравнил митинг на Марсовом поле и пикет внутри собора с действиями Pussy Riot в Храме Христа Спасителя.Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников предложил законодательно запретить продажи алкоэнергетиков в России. Кроме того, СМИ продолжали обсуждать законопроект, инициатором внесения в Госдуму которого был Алексей Шапошников, приравнивающий электронные сигареты (вейпы) к табачным изделиям и ограничивающий их продажу и использование. Помимо этого председатель МГД Алексей Шапошников заявил, что зарплата депутатов Мосгордумы, которые работают в парламенте на постоянной основе, сократится в 2017 году на 10%.Фарид Мухаметшин провел встречу с депутатами Госдумы от Татарстана по поводу привлечения средств федерального бюджета в экономику республики и участия Татарстана в федеральных целевых программах. Как сообщил Фарид Мухаметшин, в 2016 году в республику по всем источникам и направлениям удалось привлечь 71,8 млрд рублей из федерального бюджета. Ожидается, что в 2017 году Татарстан получит порядка 40 млрд рублей федеральных денег.Самые заметные перемещения в рейтинге у Цырен-Даши Доржиева (+36), Дмитрия Фролова (+33) и Сергея Корепанова (+27).Председатель Народного Хурала Республики Бурятия Цырен-Даши Доржиев упоминался в СМИ в связи с отставкой главы республики Вячеслава Наговицына и назначением врио главы региона Алексея Цыденова. Цырен-Даши Доржиев отметил, что жители региона, депутаты ждут больших перемен, и подчеркнул, что Народный Хурал поддержит нового главу региона.Председатель Курганской областной Думы Дмитрий Фролов провел заседание Думы, посвященное отчету регионального фонда капремонта, на котором подверг критике работу фонда. Кроме того, он поставил вопрос об экономической целесообразности прокладки асфальтированной дороги до села Дианово, в котором проживают 7 человек, на что из регионального бюджета просят выделить 142 млн руб. "Может быть, рациональнее эти деньги потратить на дорогу к четырем муниципальным образованиям?" - предложил Дмитрий Фролов.Председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов во время своей отчетной пресс-конференции прокомментировал зарплаты депутатов и затраты на содержание аппарата думы. По словам Корепанова, в 2016 году удалось сократить расходы думы на 62 млн рублей. Также СМИ сообщали, что председатель областной думы Сергей Корепанов принял участие в Днях Тюменской области в Совете Федерации РФ.Методика:1. В медиарейтинг вошли действующие главы законодательных органов субъектов РФ на период составления рейтинга.*МедиаИндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.