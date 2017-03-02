|
Место в рейтинге
|
Перемещение за месяц
|
Персона
|
Субъект РФ
|
МедиаИндекс
|
1
|
0
|
МАКАРОВ Вячеслав Серафимович
|
Санкт-Петербург
|
11 982,2
|
2
|
0
|
ШАПОШНИКОВ Алексей Валерьевич
|
Москва
|
7 749,1
|
3
|
0
|
МУХАМЕТШИН Фарид Хайруллович
|
Татарстан
|
5 815,1
|
4
|
+1
|
БРЫНЦАЛОВ Игорь Юрьевич
|
Московская область
|
4 488,0
|
5
|
-1
|
КОНСТАНТИНОВ Владимир Андреевич
|
Крым
|
4 179,8
|
6
|
+27
|
КОРЕПАНОВ Сергей Евгеньевич
|
Тюменская область
|
3 668,4
|
7
|
+10
|
БРИЛКА Сергей Фатеевич
|
Иркутская область
|
3 329,0
|
8
|
0
|
БАБУШКИНА Людмила Валентиновна
|
Свердловская область
|
2 448,3
|
9
|
+4
|
ХОХРЯКОВ Борис Сергеевич
|
ХМАО
|
2 342,0
|
10
|
+1
|
ДАУДОВ Магомед Хожахмедович
|
Чечня
|
2 254,5
|
11
|
+16
|
РОЛИК Александр Иванович
|
Приморский край
|
2 029,9
|
12
|
+3
|
ТОЛКАЧЕВ Константин Борисович
|
Башкортостан
|
1 797,0
|
13
|
-6
|
АЛТАБАЕВА Екатерина Борисовна
|
Севастополь
|
1 742,3
|
14
|
-2
|
ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич
|
Дагестан
|
1 644,3
|
15
|
+6
|
БЕКЕТОВ Владимир Андреевич
|
Краснодарский край
|
1 605,6
|
16
|
+4
|
РОМАНЕНКО Александр Алексеевич
|
Алтайский край
|
1 494,1
|
17
|
+11
|
КИСЕЛЕВ Владимир Николаевич
|
Владимирская область
|
1 367,6
|
18
|
+33
|
ФРОЛОВ Дмитрий Владимирович
|
Курганская область
|
1 341,2
|
19
|
+19
|
ХАРИТОНОВ Сергей Алексеевич
|
Тульская область
|
1 256,0
|
20
|
-10
|
НЕТЕСОВ Владимир Иванович
|
Воронежская область
|
1 229,1
|
21
|
+3
|
САЗОНОВ Виктор Федорович
|
Самарская область
|
1 122,0
|
22
|
0
|
ЖИРКОВ Александр Николаевич
|
Саха
|
1 097,3
|
23
|
+3
|
ЯМКИН Сергей Миронович
|
ЯНАО
|
1 081,1
|
24
|
+12
|
ЛЕБЕДЕВ Евгений Викторович
|
Нижегородская область
|
1 072,3
|
25
|
-19
|
МЯКУШ Владимир Викторович
|
Челябинская область
|
1 072,1
|
26
|
+3
|
ЛИДИН Валерий Кузьмич
|
Пензенская область
|
1 025,3
|
27
|
+15
|
КАПКАЕВ Владимир Васильевич
|
Саратовская область
|
982,2
|
28
|
-14
|
ПУТИЛИН Павел Иванович
|
Липецкая область
|
965,0
|
29
|
-13
|
АБРАМОВ Сергей Васильевич
|
Магаданская область
|
932,1
|
30
|
0
|
ЛУГОВСКОЙ Сергей Леонидович
|
Хабаровский край
|
892,3
|
31
|
+16
|
ЛИХАНОВ Игорь Дмитриевич
|
Забайкальский край
|
881,0
|
32
|
+9
|
ГРИБ Виктор Николаевич
|
Калужская область
|
880,4
|
33
|
+24
|
ЕВЛОЕВ Зялимхан Султанхамидович
|
Ингушетия
|
867,3
|
34
|
+16
|
ШАНДАЛОВИЧ Элиссан Владимирович
|
Карелия
|
844,1
|
35
|
+10
|
БЕБЕНИН Сергей Михайлович
|
Ленинградская область
|
819,7
|
36
|
+1
|
МАТУШКИН Евгений Алексеевич
|
Тамбовская область
|
790,0
|
37
|
-6
|
БЫКОВ Владимир Васильевич
|
Кировская область
|
786,2
|
38
|
-19
|
ФОМИН Аркадий Васильевич
|
Рязанская область
|
786,0
|
39
|
-21
|
ВАРНАВСКИЙ Владимир Алексеевич
|
Омская область
|
784,1
|
40
|
-17
|
КОТОВ Александр Алексеевич
|
Псковская область
|
769,3
|
41
|
-1
|
НЕВОСТРУЕВ Владимир Петрович
|
Удмуртия
|
681,0
|
42
|
+11
|
ШИМКИВ Андрей Иванович
|
Новосибирская область
|
652,5
|
43
|
+6
|
РАЕНКО Валерий Федорович
|
Камчатский край
|
640,0
|
44
|
-9
|
ПОПКОВ Владимир Иванович
|
Брянская область
|
638,1
|
45
|
-20
|
УСС Александр Викторович
|
Красноярский край
|
636,9
|
46
|
+2
|
ЛЯХОВ Игорь Васильевич
|
Смоленская область
|
630,0
|
47
|
+12
|
СУХИХ Валерий Александрович
|
Пермский край
|
603,5
|
48
|
+36
|
ДОРЖИЕВ Цырен-Даши Эрдынеевич
|
Бурятия
|
592,0
|
49
|
+23
|
ДОРОФЕЕВА Надежда Борисовна
|
Коми
|
554,1
|
50
|
+18
|
ГОЛУБЕВ Сергей Анатольевич
|
Тверская область
|
539,0
|
51
|
-42
|
ЯГУБОВ Геннадий Владимирович
|
Ставропольский край
|
527,1
|
52
|
-20
|
ДУБОВОЙ Сергей Михайлович
|
Мурманская область
|
512,0
|
53
|
-14
|
БОРОВИЦКИЙ Михаил Васильевич
|
Ярославская область
|
490,9
|
54
|
+22
|
ОРГЕЕВА Марина Эдуардовна
|
Калининградская область
|
464,4
|
55
|
+19
|
СМИРНОВ Виктор Владимирович
|
Ивановская область
|
453,0
|
56
|
+11
|
ГРАЧЕВ Сергей Иванович
|
Оренбургская область
|
452,2
|
57
|
-2
|
ИЩЕНКО Александр Валентинович
|
Ростовская область
|
439,3
|
58
|
-2
|
ЛУЦЕНКО Андрей Николаевич
|
Вологодская область
|
432,0
|
59
|
-16
|
МУЗАЛЕВСКИЙ Леонид Семенович
|
Орловская область
|
363,0
|
60
|
+3
|
МАРТЫНОВ Игорь Александрович
|
Астраханская область
|
319,0
|
61
|
+10
|
КОЗЛОВСКАЯ Оксана Витальевна
|
Томская область
|
282,2
|
62
|
-10
|
СЕМИСОТОВ Николай Петрович
|
Волгоградская область
|
264,0
|
63
|
-9
|
ФИЛИМОНОВ Валерий Николаевич
|
Чувашия
|
237,0
|
64
|
+2
|
ЧИБИРКИН Владимир Васильевич
|
Мордовия
|
233,0
|
65
|
+13
|
МАЧНЕВ Алексей Васильевич
|
Северная Осетия
|
228,3
|
66
|
+15
|
НОВОЖИЛОВ Виктор Феодосьевич
|
Архангельская область
|
215,0
|
67
|
+6
|
ШТЫГАШЕВ Владимир Николаевич
|
Хакасия
|
209,3
|
68
|
-8
|
ИВАНОВ Александр Игоревич
|
Карачаево-Черкесия
|
202,0
|
69
|
-11
|
БАКАЕВ Анатолий Александрович
|
Ульяновская область
|
195,3
|
70
|
+12
|
АНОХИН Алексей Алексеевич
|
Костромская область
|
188,1
|
71
|
-25
|
ДЬЯКОНОВ Константин Викторович
|
Амурская область
|
183,4
|
72
|
-3
|
ЕФРЕМОВ Владимир Ильич
|
Сахалинская область
|
177,0
|
73
|
-39
|
НАРОЖНЫЙ Владимир Иванович
|
Адыгея
|
173,0
|
74
|
-9
|
ЕГОРОВА Татьяна Борисовна
|
Кабардино-Балкария
|
168,7
|
75
|
-31
|
ПИСАРЕВА Елена Владимировна
|
Новгородская область
|
154,3
|
76
|
+1
|
СИНИЦЫН Алексей Владимирович
|
Кемеровская область
|
138,9
|
77
|
+2
|
ЖЕРЕБИЛОВ Николай Иванович
|
Курская область
|
105,0
|
78
|
-16
|
ДАВАА Кан-оол Тимурович
|
Тыва
|
103,4
|
79
|
+4
|
ПОТРЯСАЕВ Василий Николаевич
|
Белгородская область
|
93,4
|
80
|
-5
|
ТЮЛЕНТИН Владимир Николаевич
|
Республика Алтай
|
86,0
|
81
|
-1
|
МЯНДИН Анатолий Васильевич
|
Ненецкий АО
|
78,0
|
82
|
-18
|
ПАВЛОВА Любовь Алексеевна
|
Еврейская АО
|
65,2
|
83
|
-13
|
КОЗАЧКО Анатолий Васильевич
|
Калмыкия
|
61,0
|
84
|
+1
|
МИНАКОВ Юрий Александрович
|
Марий Эл
|
45,9
|
85
|
-24
|
МАСЛОВ Александр Иванович
|
Чукотский АО
|
28,8