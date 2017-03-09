Управлением Роспотребнадзора по Республике Марий Эл проводились мероприятия по контролю за реализацией спиртосодержащей продукции (пищевой и непищевой) в рамках контроля за:исполнением приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 1171 от 28.11.2016 г. «О проведении внеплановых проверок производства и оборота спиртосодержащей продукции», изданного во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 15.12.2016 № АХ-III-57пр, а также постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 г. № 195 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукции»;исполнением приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 31 от 25.01.2017 «О проведении внеплановых проверок розничной продажи спиртосодержащей продукции», Постановления «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» № 7 от 24.01.2017 года.Управлением Роспотребнадзора было организовано проведение внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и обороту спиртосодержащей непищевой продукции и спиртосодержащей пищевой продукции на предмет соблюдения ими действующего законодательства Российской Федерации. При организации проверок установлено взаимодействие с органами внутренних дел.За указанный период (с 26 декабря 2016 года по 23 марта 2017 года) проведены проверки 1294 объекта, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию и спиртосодержащую пищевую продукцию (с 26 декабря 2016 г. – 25 января 2017 года - 581 объект; с 25 января по 23 марта 2017 года – 735 объектов).По фактам выявленных нарушений возбуждено 66 дела об административных правонарушениях, из них по ст. 6.3 КоАП РФ – 3, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ – 5, ст. 14.45 – 2, ч. 1 ст. 14.5 – 2, ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ - 1, по иным статьям (ст. 14.15., 14.2 КоАП РФ – 53). Выданы предписания о прекращении нарушений прав потребителей. Общая сумма штрафов, из числа рассмотренных дел составила 167900 рублей.Снято с реализации (наложен арест) 94 партии продукции: 79 партий парфюмерно-косметической продукции, 13 партий бытовой химии, одна партия пищевых добавок. Общий объем арестованной продукции составил 927,4л (парфюмерно-косметическая продукция - 150 л, пищевых добавок – 25,5 л, товаров бытовой химии –777,2 л).По данным лабораторных исследований в 17 пробах стеклоомывающей жидкости установлено наличие метанола. По данным фактам Управлением возбуждено 17 административных производств, наложен арест на 8145 л указанной выше продукции. 16 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 75000 рублей, один материал находятся на рассмотрении в суде.По всем фактам реализации запрещенной продукции для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, информация направлена в адрес органов, выдавших свидетельства о государственной регистрации; органов по сертификации, Управлений Роспотребнадзора по местонахождению производителей продукции; правоохранительных органов; органов прокуратуры и соответствующих подразделений Следственного комитета Республики Марий Эл.На «горячую линию» Управления Роспотребнадзора с 28 декабря 2016 года поступило 12 обращений о фактах незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции. В результате проведенных мероприятий подтвердился 1 факт незаконной реализации спиртосодержащей непищевой продукции в г. Йошкар-Оле (ул. Ст. Разина, 4 «а»).Кроме того, по телефону «горячей линии» дана 1 консультация по вопросам реализации постановления.

Отдельно отметим,что с 26 января по 23 марта 2017 года организованы проверки в отношении 42юридических лица и индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность по обороту спиртосодержащей продукции(ООО «Бриллианс», ООО «МариМарт», ООО «Альпари-Ульяновск», ООО «Агава», ИП Шадрин В.М., ООО «Агроторг», ИП Рыжова И.В.,ТД «Перекресток», ООО «Микс», г. Йошкар-Ола; ООО «Инна», ИП Александрова, ООО «Перекресток», ООО «Лента», Медведевский район, д. Русский Кукмор; ООО «Рада»; ООО «Феникс Плюс», Оршанский район, п. Оршанка; ООО «Эра», Параньгинский район, д. Ильпанур; ИП Яковлев В.Ю., ИП Веденеева Н.Г., ИП Габдрахманов Н.Р. г. Волжск; ИП Антонова З.И., ИП Светлаков Н.Н., Куженерский район; ИП Михайлова В.А., Советское райпо, ИП Сарваров В.А., Советский район; ИП Свинцов С.Н, Новоторъяльский район; ООО «Алексия», ООО «Агат», ООО «Лига-Плюс», ООО «Скорпион», ООО «Пиал», Сернурский район; ИП Ежов Д.И., Юринский район; ООО «Тандем», ООО «Барс», Килемарский район; ООО «Ренал», ООО «Харав», ООО «Сардан», ООО «Мария», Мари-Турекский район, ООО «Горника», ООО «Чикаго», Горномарийский район, ООО «Фламинго», ООО «Альбион», Звениговский район, ООО «Яна», ООО «Континент»,г. Козмодемьянск.

Из числа проверенных юридических лиц выявлены нарушения:



С 27.01.2017 по 23.03.2017 г. Управлением проверено 50 объектов по реализации стеклоомывающей жидкости. По данным лабораторных исследований наличие метанола установлено в 9-х пробах:



реализация продукции, запрещенной Постановлением № 7 от 24.01.2017 года «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией» (ООО «Альпари-Ульяновск», г. Йошкар-Ола);реализация продукции с истекшим сроком годности, отсутствие документов, подтверждающих соответствие товара установленным требованиям законодательства, тестеров (ООО «Альпари-Ульяновск», г. Йошкар-Ола);стеллажи для хранения алкогольной продукции выполнены из материалов, неподлежащих мойке и дезинфекции (ООО «Агат», Сернурский район);отсутствие на спиртосодержащей жидкости ценников (ИП Сарваров В.А., Советский район; ИП Рыжова И.В., г. Йошкар-Ола);отсутствие предпродажной подготовки товара на наличие необходимой информации о товаре; отсутствие тестеров (ИП Рыжова И.В., г. Йошкар-Ола);отсутствие товарно-сопроводительных документов, оформленных изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащих по каждому наименованию товара сведений о подтверждении его соответствия установленным требованиям (регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший (ИП Рыжова И.В., г. Йошкар-Ола).По данным фактам в отношении ООО «Альпари-Ульяновск», ИП Рыжовой И.В. возбуждены административные производства по ст. 14.2. КоАП РФ, ст. 14.15 КоАП РФ,по ст. 14.2 КоАП. ООО «Альпари-Ульяновск», ООО «Агат» и ИП Сарваров В.А. привлечены к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ, ст. 6.3. КоАП РФ, ст. 14.5. КоАП РФ, ст. 14.2. КоАП РФ соответственно, общая сумма административных штрафов составила 11000 рублей.жидкости стеклоомывающей незамерзающей – «Зимний - 30 С» (производитель ООО «Профстиль», г. Москва, ул. Новорогожская, д. 4 стр. 1), отобранной в магазине «Хозтовары» ИП Сафина А.А, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Параньгинский район, д. Алашайка с превышением метилового спирта в концентрации 30,3 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – 30С «LAZUR» (производитель ООО «Химсервис», г. Москва, пр-т Вернадского, 113), отобранной в магазине ООО «Феникс», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Куженерский район, д. Актугансола с превышением метилового спирта в концентрации 16,5 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – 30С «Сибирь» (производитель ООО «ЭлитЭстейдКомпани», адрес, указанной на этикетке - г. Москва, ул. Борисовская, 16; адрес, указанный в сертификате соответствия – 10965, г. Москва, ул. Иловайская, д. 9 стр. 7), отобранной в магазине «Автозапчасти» ИП Масленниковой М.А., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 29,8 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Алтын - 30С» (производитель ООО «ИнтерТорг», г. Москва, ул. Б. Жигуленкова, д. 25 кор. 1), отобранной в магазине «Рубин» Сернурского райпо, расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Сернурский район, п. Сернур с превышением метилового спирта в концентрации 25,9 %;стеклоомывающей жидкости – 30С «Сибирь» (производитель ООО «ЭлитЭстейдКомпани», г. Москва, ул. Иловайская, д. 9 стр. 7), отобранной в магазине «Авотзапчасти» ООО ПО «Литий», расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Козьмодемьянск с превышением метилового спирта в концентрации 33,5 %;жидкости стеклоомывающей незамерзающей – 30С «Autofrost» (производитель ООО «Автохим-52», Нижегородская область, г. Дзержинск, ул.Лермонтова, д. 7 пом. 1), отобранной в магазине «Хозяюшка» ИП Таныгиной А.С., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 16,7 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Лазурь», марки А «LAZUR» - 30С (производитель ООО «Химсервис», Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Хуторская, 10 «Б»), отобранной в магазине «Орбита» ИП Быковой С.В., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Горномарийский район, г. Козьмодемьянск, с превышением метилового спирта в концентрации 15,1 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – - 30С «Алтын» (производитель ООО «ИнтерТорг», г. Москва, ул. Б. Жигуленкова, д. 25 кор. 1), отобранной в магазине «Автозапчасти» ИП Журавлева С.Ю., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п. Советский с превышением метилового спирта в концентрации 28,0 %;жидкости незамерзающей стеклоомывающей – «Лазурь», марки А «ALPINA» - 30С (производитель ООО «Химсервис», Московская область, Коломенский район, с. Пирочи, ул. Хуторская, 10 «Б»), отобранной в магазине «Хозтовары» ИП Шадрина В.М., расположенном по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Лебедева с превышением метилового спирта в концентрации 22,0 %.Допустимый уровень метанола превышен, что не соответствует требованиям гл. IIраздела 5 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору», утв. Решением Комиссии таможенного союза №299 от 28.05.2010 г. (норматив не более 0,05%).По данным фактам Управлением возбуждены административные производства, наложен арест на 40 л указанной выше продукции. Восемь юридических лиц и индивидуальных предпринимателей привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 24000 рублей, конфисковано 20 л стеклоомывающей жидкости, один материал (ИП Шадрин В.М.) находятся на рассмотрении в суде.Также, для принятия мер, предусмотренных действующим законодательством, информация направлена в адрес органов, выдавших свидетельства о государственной регистрации; органов по сертификации, Управлений Роспотребнадзора по местонахождению производителей продукции; правоохранительных органов; органов прокуратуры и соответствующих подразделений Следственного комитета Республики Марий Эл.

Специалистами Управления и его территориальных отделов совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел по Республике Марий Эл организованы рейдовые мероприятия по контролю за соблюдением постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.01.2017 № 7.

Проверено 735 объектов. По материалам, направленным в Управление из МВД по 12 фактам продажи запрещенной продукции, установленным в магазине «Магнолия» ООО «Трактир», магазине «Мыльный» ИП Иванова, торговом киоске «Домашний» ИП Шигаповой Л.Н., г. Йошкар-Олы; магазине «Пеледыш» ИП Гусева И.А., д. Чуксола Новоторъяльского района; магазине «Продукты» Советского райпо; магазине «Мечта хозяйки» ИП Шабалина, п. Медведево Медведевского района; магазине «Лего» ИП Златиновой, п. Параньга, Параньгинского района, магазине ИП Макеевой, Куженерского района, магазине ООО «Фиш», магазине ИП Абдуллина, г. Волжска, магазине «Удача» ИП Яндуловой Л.А., Сернурского района в отношении виновных лиц возбуждены административные дела по ст. 14.2 КоАП РФ, наложен арест на 244 единицы спиртосодержащей жидкости, общим объемом 33,4 л, конфисковано 19 единиц спиртосодержащей жидкости по 99 мл (1,9л).Из числа рассмотренных материалов к административной ответственности в виде штрафов привлечены ИП Гусев, ЗАО «Бакалея», ИП Макеева, Советское райпо, ООО «Фиш», ИП Абдуллина, ИП Златинова. Общая сумма наложенных штрафов составила 19500 рублей. Остальные материалы находятся на рассмотрении в судах.Управлением по материалам совместных проверок с МВД привлечено к административной ответственности 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Сырейщикова Т.И., ИП Беляева Н.В., ИП Рыбакова И.С. – г. Волжск и Волжский район) по ст. 14. 2 КоАП РФ на общую сумму 9000 рублей.В период с 1 января по 22 марта 2017 года согласно экстренным извещениям (форма № 58-1/у) о случаях острых отравлений спиртосодержащей продукцией по дате отравления, представленным лечебно-профилактическими учреждениями Республики Марий Эл (РМЭ), ГБУ РМЭ «Бюро судебно-медицинской экспертизы» по заключительному диагнозу, зарегистрировано 33 случая острых отравлений спиртосодержащими жидкостями (28 случаев – отравления этанолом, 3 случая – отравления суррогатом алкоголя, 2 – метанолом), из них 24 – с летальным исходом (22 случая отравлений этанолом, 2 – метанолом). В 2016 году за аналогичный период зарегистрировано 55 случаев, из них 32 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 31 – отравления этанолом). Наибольшее количество отравлений в республике было зарегистрировано за аналогичный период в 2014-2015 гг. (в 2014 году – 68, из них 53 – с летальным исходом (2 случая – отравления метанолом, 51 – отравления этанолом); в 2015 году – 59, из них с летальным исходом – 41 (5 случаев отравлений метанолом, 35 – этанолом, 1 – суррогатами алкоголя). В 2013 году было зарегистрировано 46 случаев отравлений, из них 28 – с летальным исходом (1 случай – отравление метанолом, 25 – отравления этанолом, 2 – суррогатами алкоголя). Случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией в период с 1 января по 22 марта за указанные 5 лет, связанных с некачественным алкоголем промышленного производства, в республике не зарегистрировано.