24/03/2017

Досрочная волна ЕГЭ - 2017 стартует в Марий Эл с экзаменов по географии, информатике и ИКТ





23 марта 4 человека примут участие в экзамене по географии, 2 человека в экзамене по информатике и ИКТ, что составляет 4% от общего количества участников ЕГЭ.

Досрочная волна ЕГЭ - 2017 стартует в Республике Марий Эл с экзаменов по географии, информатике и ИКТ.23 марта 4 человека примут участие в экзамене по географии, 2 человека в экзамене по информатике и ИКТ, что составляет 4% от общего количества участников ЕГЭ. «Республика Марий Эл полностью готова к проведению экзаменационной кампании. Мне хочется думать, что и ребята сделали осознанный выбор и подойдут к сдаче экзаменов со всей ответственнос​​тью», - отметила Галина Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл.

Досрочный период ЕГЭ пройдет в Республике Марий Эл с 23 марта по 14 апреля на базе 2 пунктов проведения экзаменов в городе Йошкар-Оле.



На участие в досрочном периоде ЕГЭ подали заявления 144 человека (137 - выпускники прошлых лет, 7 - выпускники текущего года).



В абсолютной открытости и объективности проведения досрочной волны экзаменационной кампании получат возможность убедиться и региональные СМИ, получившие аккредитацию на присутствие в пунктах проведения экзаменов.



Контроль за проведением ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ будут осуществлять 2 общественных наблюдателя, которые представляют Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодёжи».​ Досрочный период ЕГЭ пройдет в Республике Марий Эл с 23 марта по 14 апреля на базе 2 пунктов проведения экзаменов в городе Йошкар-Оле.На участие в досрочном периоде ЕГЭ подали заявления 144 человека (137 - выпускники прошлых лет, 7 - выпускники текущего года).В абсолютной открытости и объективности проведения досрочной волны экзаменационной кампании получат возможность убедиться и региональные СМИ, получившие аккредитацию на присутствие в пунктах проведения экзаменов.Контроль за проведением ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ будут осуществлять 2 общественных наблюдателя, которые представляют Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодёжи».​

Министерство образования и науки Республики Марий Эл Нравится

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