Досрочная волна ЕГЭ - 2017 стартует в Республике Марий Эл с экзаменов по географии, информатике и ИКТ.
23 марта 4 человека примут участие в экзамене по географии, 2 человека в экзамене по информатике и ИКТ, что составляет 4% от общего количества участников ЕГЭ.
«Республика Марий Эл полностью готова к проведению экзаменационной кампании. Мне хочется думать, что и ребята сделали осознанный выбор и подойдут к сдаче экзаменов со всей ответственностью», - отметила Галина Швецова, министр образования и науки Республики Марий Эл.
Досрочный период ЕГЭ пройдет в Республике Марий Эл с 23 марта по 14 апреля на базе 2 пунктов проведения экзаменов в городе Йошкар-Оле.
На участие в досрочном периоде ЕГЭ подали заявления 144 человека (137 - выпускники прошлых лет, 7 - выпускники текущего года).
В абсолютной открытости и объективности проведения досрочной волны экзаменационной кампании получат возможность убедиться и региональные СМИ, получившие аккредитацию на присутствие в пунктах проведения экзаменов.
Контроль за проведением ЕГЭ по географии, информатике и ИКТ будут осуществлять 2 общественных наблюдателя, которые представляют Общероссийскую общественную организацию «Российский Союз Молодёжи».