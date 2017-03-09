Депутаты Госдумы обсудили вопросы развития туристической отрасли в городах России. Виктор Кидяев, депутат от Марий Эл, привел в качестве положительного примера туристские возможности нашего региона.Этой теме было посвящено выездное заседание внутрифракционной группы первого замруководителя фракции «Единая Россия» Виктора Кидяева, оно прошло в городе Сергиев Посад Московской области. Группа посетила ряд исторических памятников и культовых объектов, работа которых обеспечивает туристическую славу городу, а также некоторые инфраструктурные организации.

«Не секрет, что для жителей многих городов «Золотого кольца» туристический и паломнический поток дает одну из основных статей дохода. Здесь, действительно, колоссальный потенциал. Мы посетили Троице-Сергиеву Лавру и Гефсиманский Черниговский скит, это удивительные по красоте места, потрясающая энергетика. Задача – сделать эти места на всей протяженности «Золотого кольца» максимально известными, доступными и комфортными для посещения. Это реально может дать новый толчок к развитию территорий», - считает Виктор Кидяев.

По его словам, в большем внимании со стороны государства, местных властей и бизнес-сообщества нуждается музейно-экскурсионная составляющая, гостиничный сервис, транспортная система и даже градостроительная политика.

«Во многих странах Европы, Азии туристические маршруты по монастырям и храмам популярны и наполнены в любое время года. Для их популяризации и развития делается все необходимое. Мы увидели, что у нас возможности для этого тоже есть. Полагаю, если у нас в городах с таким богатым прошлым будет обширная и разнообразная экскурсионная программа, возможность удобно доехать, остановиться на ночь, комфортно отдохнуть, то наше «Золотое кольцо» будет привлекать гостей больше, чем известнейшие иностранные маршруты», - считает Кидяев.

Виктор Борисович отметил, что это проблематика не только «Золотого кольца», но и вообще многих городов России, которые привлекают туристов многовековой историей, памятниками культуры, архитектуры или природы. Страна большая, путешествия по ней достаточно сложны, но очень увлекательны. И чтобы россияне ехали в круизы по своей стране, а не за рубеж, нужно создавать как можно более комфортные для туристов условия.

«Привлечение туристов из различных регионов страны – одна из стратегических задач для Марий Эл. Не секрет, что привлечение туристов - это доходы не только бизнеса, но и бюджета. Только за прошлый год Марий Эл посетило свыше 610 тысяч туристов. Средства, которые они потратили на приобретение сувенирной продукции, посещение музеев, туристические маршруты, проживание в гостиницах и прочее – определенный вклад в экономику региона.

Когда в 2013 году правительство создавало Комитет республики по туризму и выводило эту отрасль в отдельное направление, никто и не рассчитывал, что данная отрасль может принести значительные доходы в бюджеты всех уровней. Йошкар-Ола сейчас впечатляет гостей архитектурным обликом, и туризм стал не просто отдельным направлением, а одной из сфер деятельности.

Хороший отдых должен быть насыщен разнообразными экскурсиями, интересными мероприятиями и яркой культурной программой.

В Республике Марий Эл очень хорошо понимают, что от уровня организации, разнообразия маршрутов и в целом, туристского потенциала - во многом зависит, захотят ли гости приехать сюда вновь.

Уже в этом году в Марий Эл появится новый маршрут по Моркинскому району – «Загадочная Марий Эл». В программе — посещение памятника природы — горы Карман Курык, самой чистой реки в мире — Вонча. Здесь туристам предложат разбить лагерь и порыбачить.

Вообще, то, как выглядит сегодня туристский потенциал республики, приятно удивил даже самых подкованных экспертов. «Изюминка» этого сезона - два новых туристских бренда: «Йошкар-Ола – столица возрождения» и «Земля, рождённая небом», - прокомментировал Виктор Кидяев.