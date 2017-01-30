Под председательством Михаила Бабича в Казани состоялось заседание Комиссии по улучшению инвестиционного климата, снижению административных барьеров и развитию малого и среднего предпринимательства в Приволжском федеральном округе.Участники заседания, среди которых генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» Светлана Чупшева, генеральный директор – председатель правления АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» Александр Браверман, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин, представители банковского сектора, руководители органов государственной власти, уполномоченные по защите прав предпринимателей, обсудили вопросы упрощения процедур ведения бизнеса, повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации и поддержки предпринимательской инициативы.Открывая заседание, полномочный представитель Президента России отметил улучшение делового климата в России, но при этом обратил внимание на сохранение административных барьеров, которые мешают развиваться бизнесу.Оценивая ситуацию в округе, полпред отметил: «

Сегодня сформировалась группа регионов, активно занимающихся улучшением инвестклимата, что подтверждено результатами Национального рейтинга состояния инвестиционного климата – 2016. Среди регионов округа лидерами рейтинга признаны Республика Татарстан – 1 место, Чувашская Республика – 6 место и Ульяновская область – 11 место, которые вошли в I группу (Прим. всего по России – 12 регионов). Однако его итоги свидетельствуют о том, что количество и продолжительность одних и тех же процедур в разных регионах отличается. Это создает различные условия для ведения бизнеса в стране. При этом почти в каждом регионе округа есть свои конкретные успехи в той или иной сфере, а есть и «узкие места» в обеспечении благоприятного инвестклимата».

Для выравнивания ситуации в настоящее время на федеральном уровне утверждено (распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 №147-р) 12 целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса в регионах, которые определяют мероприятия, сроки и результаты их реализации в конкретной сфере.На заседании президиума Государственного совета в ноябре 2016 года Президентом России Владимиром Путиным было отдельно отмечено, что в каждом регионе должны быть утверждены «дорожные карты» по указанным целевым моделям и в течение 2017 года их необходимо реализовывать в полном объеме. В связи с этим перед регионами сегодня стоит задача эффективно реализовать все намеченные мероприятия.

«В данном направлении работа построена следующим образом. Нами были собраны наработки и лучшие практики, которые использовались в процессе составления Национального рейтинга. И, по сути, в каждой целевой модели определили средние по России значения, которые в своей работе регионы должны будут достигнуть до конца 2017 года», – отметила Светлана Чупшева, генеральный директор АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Особое внимание в ходе совещания было уделено реализуемым мерам по развитию малого и среднего бизнеса и поддержке предпринимательской инициативы. «Можно с уверенностью назвать 2016 год прорывным в части принятия решений, направленных на повышение качества государственного регулирования деятельности малого и среднего предпринимательства. Определены долгосрочные приоритеты государственной политики в данной сфере. Продолжается реализация федеральной программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, – подчеркнул Михаил Бабич. – Однако остаются вопросы, которые требуют детального рассмотрения и принятия действенных механизмов помощи субъектам малого и среднего бизнеса».Один из таких реально действующих механизмов помощи МСП на совещании представила АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» – онлайн-ресурс для предпринимателей. Портал Бизнес-навигатора МСП полезен как для владельцев бизнеса, так и тех, кто только планирует открыть свое дело. С помощью него можно определить оптимальный вид бизнеса, наилучшее местоположение, рассчитать бизнес-план, узнать о конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для малого и среднего предпринимательства, мерах государственной поддержки, участии в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, ознакомиться с каталогом франшиз.Участники мероприятия с помощью представителей Корпорации МСП смогли в режиме онлайн протестировать работу ресурса и пройти регистрацию на портале для получения доступа к полному перечню сервисов.Кроме того, в ходе заседания большое внимание было уделено вопросам повышения активности омбудсменов в регионах округа, снижению давления на бизнес, в том числе в ходе осуществления контрольно-надзорной деятельности.В ходе заседания Савва Шипов, заместитель Министра экономического развития России, обозначил:

«Контролер должен нести сейчас более важную роль. Роль того, кто позволяет предотвратить нарушение. Ключевым становится направление работы с людьми».

По итогам заседания Комиссии участники выработали ряд предложений, которые будут систематизированы и рекомендованы к реализации на федеральном и региональном уровнях.