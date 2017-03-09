23/03/2017

Учащимся Гимназии №4 Йошкар-Олы (Марий Эл) прочитали лекцию о дистанционной торговле через Интернет





Людмила Валентиновна в начале выступления отметила, что Законом «О защите прав потребителей» регулируются отношения, одной из сторон которой выступает гражданин, приобретающий либо заказывающий товары (работы, услуги), а с другой – организация либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.





Так как в 2017 году тематика Всемирного дня прав потребителей связана с реализацией товаров и услуг через сеть Интернет, то соответственно вся информация, озвученная специалистом Управления Роспотребнадзора была связана с дистанционной торговлей.



Каждому потребителю необходимо знать свои права потому, что защита его интересов зависит не только от государства, но и в значительной степени от действий самого гражданина, своевременно и грамотно реагирующего на нарушения своих потребительских прав. Соответственно, для этого необходимо хотя бы прочитать Закон «О защите прав потребителей», знать алгоритм действий в различных жизненных ситуациях.



Если же гражданин не уверен в том, как правильно поступить в определенной ситуации, то он всегда может обратиться за консультацией в уполномоченные органы.

17 марта в Гимназии № 4 им. А.С. Пушкина г. Йошкар-Олы на встрече с учащимися побывала заместитель начальника отдела зашиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл Людмила Филонова.Людмила Валентиновна в начале выступления отметила, что Законом «О защите прав потребителей» регулируются отношения, одной из сторон которой выступает гражданин, приобретающий либо заказывающий товары (работы, услуги), а с другой – организация либо индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг.Так как в 2017 году тематика Всемирного дня прав потребителей связана с реализацией товаров и услуг через сеть Интернет, то соответственно вся информация, озвученная специалистом Управления Роспотребнадзора была связана с дистанционной торговлей.Каждому потребителю необходимо знать свои права потому, что защита его интересов зависит не только от государства, но и в значительной степени от действий самого гражданина, своевременно и грамотно реагирующего на нарушения своих потребительских прав. Соответственно, для этого необходимо хотя бы прочитать Закон «О защите прав потребителей», знать алгоритм действий в различных жизненных ситуациях.Если же гражданин не уверен в том, как правильно поступить в определенной ситуации, то он всегда может обратиться за консультацией в уполномоченные органы. Приобретая товар дистанционным способом, его нельзя подержать в руках, рассмотреть со всех сторон, примерить. Для того, чтобы не ошибиться в выборе, потребителю стоит быть очень внимательным и обязательно следует прочитывать предоставленную продавцом информацию на реализуемые им изделия.

До заключения договора розничной купли-продажи продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.



Не малую роль для комфортного и безопасного совершения покупок играет выбор надежного Итернет-магазина. На что обратить внимания при выборе площадки для совершения заказов, Людмила Валентиновна так же озвучила в своем выступлении.



Информация, представленная специалистом Управления Роспотребнадзора достаточно полезна для школьников, так как именно молодое поколение является активными пользователями «всемирной паутины» и потенциальными клиентами Интернет-магазинов. До заключения договора розничной купли-продажи продавец должен предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адресе продавца, о месте изготовления товара, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении договора.Не малую роль для комфортного и безопасного совершения покупок играет выбор надежного Итернет-магазина. На что обратить внимания при выборе площадки для совершения заказов, Людмила Валентиновна так же озвучила в своем выступлении.Информация, представленная специалистом Управления Роспотребнадзора достаточно полезна для школьников, так как именно молодое поколение является активными пользователями «всемирной паутины» и потенциальными клиентами Интернет-магазинов.

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