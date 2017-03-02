22/03/2017

Мероприятие, посвященное 30-летию Марийской республиканской организации ветеранов







Олицетворяя преемственность поколений и подчеркивая праздничность атмосферы, у входа в зал гостей встречали учащиеся кадетских классов, а в фойе играл военный оркестр. Такая обстановка не могла не радовать ветеранов, которые с удовольствием пришли на торжество.



Председатель совета ветеранов республики Раиса Кулалаева подчеркнула, что организация бережно хранит традиции, заложенные предшественниками и продолжает их добрые начинания:

21 марта в общественно-политическом центре Йошкар-Олы состоялось торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Марийской республиканской организации ветеранов. Поздравить руководство организации и всех ее членов пришли главный федеральный инспектор по Республике Марий Эл аппарата полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Павел Логинов, заместитель Председателя Правительства республики, министр социального развития Марий Эл Надежда Климина, заместитель Председателя Правительства республики, министр здравоохранения Марий Эл Владимир Шишкин, министр образования и науки Галина Швецова, а также представители администрации города.Олицетворяя преемственность поколений и подчеркивая праздничность атмосферы, у входа в зал гостей встречали учащиеся кадетских классов, а в фойе играл военный оркестр. Такая обстановка не могла не радовать ветеранов, которые с удовольствием пришли на торжество.Председатель совета ветеранов республики Раиса Кулалаева подчеркнула, что организация бережно хранит традиции, заложенные предшественниками и продолжает их добрые начинания: «Сегодня ветераны выполняют одну из важных задач – сохранение памяти о героическом прошлом нашей страны, для того, чтобы молодежь впитывала в себя все то, что сделано людьми старшего поколения. Поэтому мы постоянно прививаем подросткам уважение к истории своей Родины на примере беззаветного служения Отечеству, героическим и трудовым подвигам земляков».



В своем выступлении главный федеральный инспектор Павел Логинов отметил, что 30-летие организации – это очень серьезный срок: «Мы внимательно следим за Вашей инициативной деятельностью и бесконечно удивляемся тому, как Вы находите столько сил, энергии, времени заниматься такой активной общественной работой на благо республики и всех ее жителей. Для кого-то Вы милые друзья, для кого-то – опытные наставники и строгие учителя, а для аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО, Вы истинные единомышленники и за это Вам большое спасибо».





Также ветеранов поздравили кадеты и юнармейцы, а в завершении мероприятия с небольшим концертом выступили начинающие артисты из Республиканского колледжа культуры им. И.С.Палантая. В своем выступлении главный федеральный инспектор Павел Логинов отметил, что 30-летие организации – это очень серьезный срок: «Мы внимательно следим за Вашей инициативной деятельностью и бесконечно удивляемся тому, как Вы находите столько сил, энергии, времени заниматься такой активной общественной работой на благо республики и всех ее жителей. Для кого-то Вы милые друзья, для кого-то – опытные наставники и строгие учителя, а для аппарата полномочного представителя Президента России в ПФО, Вы истинные единомышленники и за это Вам большое спасибо».Также ветеранов поздравили кадеты и юнармейцы, а в завершении мероприятия с небольшим концертом выступили начинающие артисты из Республиканского колледжа культуры им. И.С.Палантая.

По информации Аппарата ГФИ по РМЭ Нравится

0 Не нравится

0 Нравится

0 Не нравится

0 Обсудить на форуме

Ваша жалоба отправлена. Закрыть

НАПИСАТЬ

КОММЕНТАРИЙ

КОММЕНТАРИИ

Здесь пока нет комментариев. Разместите первым!

ЕЩЁ НА ТЕМУ:

ОБЩЕСТВО С 1 по 10 мая ветераны получат бесплатный проезд в поездах Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей. 16/03/2017

ИСТОРИЯ В йошкаролинских школах (Марий Эл) появятся Книги Памяти В Книги Памяти войдут имена ныне живущих и погибших (умерших) ветеранов боевых действий, локальных войн и ветеранов Великой Отечественной войны, которые учились или живут рядом с этой школой. 15/03/2017

ОБЩЕСТВО В Совете ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл состоялась встреча поколений Встреча поколений в профессиональный праздник состоялась в Совете ветеранов уголовно-исполнительной системы Марий Эл. В мероприятии приняли участие не только бывшие начальники различных подразделений уголовно-исполнительной системы республики, но и сегодняшние их руководители. 13/03/2017