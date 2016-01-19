Росреестр начал прием заявлений на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом регионе России. Это значит, что у жителей Республики появилась возможность подачи документов на государственную регистрацию прав на недвижимость по месту пребывания, например, Вы можете зарегистрировать права на квартиру, находящуюся в Краснодарском крае, не выезжая за пределы республики.Чтобы подать документы экстерриториально, находясь в Марий Эл, необходимо обратится в один из пунктов приема-выдачи документов (перечень офисов размещен на сайте Росреестра).

В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу на регистрацию прав, сделок, ограничений и обременений проводит орган регистрации по месту нахождения объекта недвижимости. Регистрация проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту приема от заявителя документов в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора этого органа.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), подтверждающая проведение регистрации по экстерриториальному принципу, содержит информацию о государственном регистраторе, осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором по месту приема документов.Регистрационная надпись на документах проставляется государственным регистратором по месту приема документов и содержит слова «Регистрация осуществлена по месту нахождения объекта», а также наименование соответствующего территориального органа Росреестра.Такой формат оказания услуг позволяет сократить временные и финансовые затраты граждан и представителей бизнеса на их получение в случае если заявители совершают операцию с недвижимостью, расположенной в регионе, отличном от их места нахождения.По возникшим вопросам вы можете обратиться в ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра по единому многоканальному бесплатному номеру: 8-800-100-34-34, или в филиал Федеральной кадастровой палаты по Республике Марий Эл по телефону: (8362) 23-02-10, а также следите за обновлением новостей Филиала на сайтеи в социальных сетях

Федеральная кадастровая палата (ФГБУ «ФКП Росреестра»)

– подведомственное учреждение Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии (Росреестр). Федеральная кадастровая палата реализует полномочия Росреестра в сфере регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадастрового учета объектов недвижимости (земельных участков, зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства) и кадастровой оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации.ФГБУ «ФКП Росреестра» было образовано в 2011 году в результате реорганизации региональных Кадастровых палат в филиалы Федеральной кадастровой палаты во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время всегона территории России работает 81 филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» и Ведомственный центр телефонного обслуживания (ВЦТО) в Курске и Казани.