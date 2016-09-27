Сезон активности клещей начинается сразу после схода снега (март-апрель), достигает максимума в конце мая – начале июня и заканчивается октябре. В 2016 г. эпидемический сезон клещевых инфекций в Республике Марий Эл продолжался с 13 апреля по 19 октября.



В связи с приближением теплой весенней погоды, Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл напоминает о предстоящем сезоне активности клещей.Территория Республики Марий Эл является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту и клещевому боррелиозу. Переносчиками клещевого энцефалита являются клещи рода Ixodes, представленные видами Ix. persulcatus и Ix. ricinus.В 2016 году в сезон клещевых инфекций Управлением Роспотребнадзора был проведен мониторинг за количеством обратившихся в мед. организации. Всего обратились 880 человек, в том числе 170 детей, пострадавших от укусов иксодовых клещей, что в 1,5 раза меньше, чем в 2015 г. (1354 человек, их них 251 ребёнка).Случаи присасывания иксодовых клещей регистрировались на всей территории республики. Наибольшее количество присасывания клещей было зарегистрировано на территориях Медведевского, Звениговского, Оршанского, Сернурского, Волжского районов и в лесном массиве г. Йошкар-Олы.Чаще всего присасывание клещей происходило в лесах, в лесных массивах вблизи населённых пунктов, на территориях садоводческих товариществ, на кладбищах, в черте населённых пунктов, на рыбалке и т.д.В 2016 г. зарегистрирован один случай КВЭ (клещевого вирусного энцефалита). Присасывание инфицированного клеща произошло в лесном массиве Оршанского района. Пострадавшая в медицинскую организацию по поводу укуса не обращалась, против клещевого вирусного энцефалита не привита.

Также, за прошедший год зарегистрировано 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом (КБ) в 7 муниципальных образованиях республики, против 24 сл. в 2015 г. (г. Йошкар-Олы (46,5%), г. Козмодемьянска (7,7%), Горномарийского (7,7%), Медведевского (15,4%), Моркинского (7,7%), Новоторъяльского (7,7%) и Оршанского (7,7%) районов).

За сезон 2016 г. на наличие вируса клещевого энцефалита исследовано 511 клещей, из них в 6% был выявлен антиген к вирусу КВЭ в 24,5% в клещах обнаружены боррелии.Напомним, что для экстренной иммунопрофилактики КВЭ лицам, пострадавшим от укуса клеща, инфицированного вирусом клещевого энцефалита, вводился противоклещевой иммуноглобулин (31 чел). Лицам, пострадавшим от укусов заражённых боррелиями иксодовых клещей, проводилась антибиотикопрофилактика (127 чел.).Управление ежегодно обеспечивает контроль за проведением противоклещевых обработок. В текущем году уже внесены предложения в адрес глав администраций городов и районов, сельских поселений.В эпидемиологический сезон 2016 г. по энтомологическим показаниям обрабатывались против клещей площади более 620 га, из них 182 гектаров в летних оздоровительных учреждениях. Для обработки используются средства (инсектициды), разрешенные к применению с этой целью в установленном порядке в соответствии с инструкцией по применению.