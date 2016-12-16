Сотрудниками отдела ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл в рамках проведения государственного ветеринарного лабораторного мониторинга остатков запрещенных и вредных веществ в продукции животного происхождения в торговой сети г. Йошкар-Олы Республики Марий Эл было отобрано 7 проб масла сливочного 72,5% производства ООО «Млечный Путь» Самарская область и ООО «Белмолоко» г. Москва для исследования на фальсификацию, жирно-кислотный состав молочного жира.По результатам лабораторных исследований в четырех пробах масла сливочного 72,5% выявлен фальсификат.Данные сведения были направлены в ТУ Роспотребнадзора для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении и привлечения виновных к административной ответственности.

Для справки: чтобы получить один килограмм натурального сливочного масла, нужно переработать 20-25 кг высококачественного молока, с соблюдением технологических процедур, оговоренных ГОСТом (ГОСТ 37-91). В то же время существует реальная возможность удовлетворить спрос потребителя на сливочное масло за счет массового выброса на рынок разнообразных масложировых смесей.

На языке закона «О защите прав потребителей» это значит, что информация о товаре не обеспечивает покупателю возможность правильного выбора. То есть внешний вид упаковки, её внутреннее содержание и сведения о составе зачастую не гарантируют приобретение натурального продукта.